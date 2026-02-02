हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Skin Ageing Causes: झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें

Skin Ageing Causes: झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें

How AGEs Affect Skin: लोग झुर्रियों और ढीली स्किन से काफी परेशान हैं, इसके लिए वह तरह-तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपको अपनी थाली में क्या कम करना चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Feb 2026 11:00 AM (IST)
Foods That Cause Premature Ageing: अगर आपको लगता है कि स्किन एजिंग सिर्फ उम्र या गलत स्किनकेयर की वजह से होती है, तो यह पूरी सच्चाई नहीं है. एक इंस्टाग्राम वीडियो में बोर्ड-सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. पूजा रेड्डी ने स्किन से जुड़ी कई समस्याओं की जड़ पर बात की है. उनका कहना है कि कुछ रोजमर्रा के फूड्स ऐसे हैं, जो अंदर से कोलेजन को नुकसान पहुंचाते हैं, त्वचा में सूजन बढ़ाते हैं और लिवर पर भी बुरा असर डालते हैं. सोशल मीडिया पर शेयर अपने वीडियो में डॉ. रेड्डी कहती हैं कि स्किन के लिए तीन सबसे खराब फूड्स हैं, और तीसरा ऐसा है जिसे आप शायद रोज खाते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं. 

 हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप

डॉ. रेड्डी के मुताबिक, इसे वह खाना तक नहीं मानतीं. यह सोडा, पैकेज्ड जूस, बिस्किट, सॉस और ज्यादातर जंक फूड में पाया जाता है. यह असली शुगर नहीं, बल्कि एक सिंथेटिक स्वीटनर है, जो सामान्य ग्लूकोज की तुलना में त्वचा के प्रोटीन को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. उनका कहना है कि यह शरीर में AGEs बनाता है, जो कोलेजन को तोड़ते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि त्वचा सख्त होने लगती है, झुर्रियां जल्दी आती हैं और लिवर भी प्रभावित होता है.

बार-बार गर्म किया गया रिफाइंड तेल

ज्यादा तले-भुने और कुरकुरे फूड्स

फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े, चिप्स जैसे फूड्स जितने ज्यादा सुनहरे और क्रिस्पी होते हैं, उतना ही ज्यादा उनमें हानिकारक कंपाउंड बनता है. डॉ. रेड्डी कहती हैं कि जितना गहरा रंग और जितनी ज्यादा कुरकुराहट, उतने ज्यादा AGEs आप खा रहे हैं. आपकी क्रीम उस नुकसान को ठीक नहीं कर सकती, जो आपकी डाइट कर रही है.

AGEs क्या होते हैं और क्यों हैं खतरनाक?

Healthline के अनुसार, तब बनते हैं, जब खून में शुगर प्रोटीन या फैट के साथ मिल जाती है। इसके अलावा, हाई टेम्परेचर पर पकाए गए फूड्स, जैसे तलना, ग्रिल करना या टोस्ट करना भी AGEs बढ़ाते हैं. हालांकि शरीर में इन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में सेवन से ये जमा होने लगते हैं. इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन बढ़ती है. लंबे समय में इसका संबंध डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, अल्जाइमर और समय से पहले एजिंग से भी जोड़ा गया है.

Secondary Hypertension: क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 02 Feb 2026 11:00 AM (IST)
