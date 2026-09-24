गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थइंसानों की लापरवाही से बंदरों में फैला टीबी, अब मंडराया गंभीर खतरा

इंसानों की लापरवाही से बंदरों में फैला टीबी, अब मंडराया गंभीर खतरा

मथुरा में पर्यटकों की लापरवाही के कारण बंदरों में टीबी फैलने की पुष्टि हुई है, दूषित भोजन खाने से संक्रमित हो रहे बंदर अब दोबारा इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 24 Sep 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

मथुरा जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थल पर घूमने आने वाले लोगों और स्थानीय निवासियों की लापरवाही अब जानवरों के लिए भी खतरा बनती जा रही है. टीबी से पीड़ित मरीजों द्वारा खुले में फेंके गए झूठे भोजन, फल और अन्य दूषित चीजों के संपर्क में आने से बंदरों में भी टीबी की बीमारी तेजी से फैल रही है. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध में इस बात की पुष्टि हुई है, जिसने पूरे इलाके में स्वास्थ्य से जुड़ी नई चिंता खड़ी कर दी है.

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मथुरा में करीब 150 से ज्यादा संदिग्ध बंदरों के ब्लड, थूक और फेफड़ों के नमूने इकट्ठा किए. इसके अलावा मृत बंदरों के पोस्टमॉर्टम में उनके फेफड़ों के भीतर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की मौजूदगी गंभीर स्तर पर पाई गई, जिससे यह साफ हो गया कि दूषित भोजन के जरिए बंदरों में भी टीबी का संक्रमण फैल रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
₹2700 की कैंसर दवा ₹27000 में! सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
₹2700 की कैंसर दवा ₹27000 में! सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
हेल्थ
बुखार के साथ शरीर में पड़ रहे लाल चकत्ते, कहीं डेंगू तो नहीं?
बुखार के साथ शरीर में पड़ रहे लाल चकत्ते, कहीं डेंगू तो नहीं?
हेल्थ
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
हेल्थ
CDSCO ने जारी की बड़ी चेतावनी, बगैर पर्चे की दवा से फेल हो सकती है किडनी
CDSCO ने जारी की बड़ी चेतावनी, बगैर पर्चे की दवा से फेल हो सकती है किडनी

इंसान से जानवर तक कैसे पहुंची बीमारी?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला रिवर्स जूनोसिस का उदाहरण है, यानी आमतौर पर बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, लेकिन इस मामले में उल्टा हो रहा है और इंसानों से यह बीमारी बंदरों में स्थानांतरित हो रही है. पीड़ित मरीजों के छोड़े गए दूषित भोजन और फलों को जब बंदर खाते हैं, तो वे भी इस संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं. इसके अलावा संक्रमित इंसानों के मल-मूत्र के संपर्क में आने और काटने की घटनाओं से भी यह बीमारी फैलने की आशंका जताई गई है. 

लगातार बढ़ रहे हैं मरीजों के आंकड़े

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में टीबी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. 2023 में यह संख्या 17,302 थी, जो 2024 में बढ़कर 18,106 तक पहुंच गई. 2025 में यह आंकड़ा घटकर 17,759 पर आया, लेकिन 2026 में सिर्फ जनवरी से 21 अगस्त के बीच ही 10,344 नए टीबी संक्रमित मरीज दर्ज किए जा चुके हैं, जो चिंता की बात है.

यह भी पढ़ें: क्या शराब पीने के बाद दवाएं खा सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

कुपोषण और भूख भी बन रही वजह

वैज्ञानिकों के मुताबिक जो बंदर टीबी की चपेट में आ चुके हैं, वे भी अब खुद इंसानों तक इस बीमारी को दोबारा फैलाने का जरिया बन सकते हैं, जिससे संक्रमण का एक चक्र बन जाता है. इसके अलावा पोषण की कमी से जूझ रहे बंदर भूख की वजह से उग्र होकर लोगों पर हमला करने लगे हैं, जिससे इंसानों में संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है. संक्रमित बंदरों के खुले टैंकों का पानी पीने या उनके संपर्क में आने से भी इंसानों में दोबारा टीबी संक्रमण का यह चक्र शुरू हो सकता है.

बचाव के लिए क्या दी गई सलाह?

वेटरनरी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉ. मुकेश श्रीवास्तव के मुताबिक बंदरों को खाना खिलाते समय भी अगर वे फेफड़ों की टीबी से पीड़ित हों, तो इंसानों में भी यह बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है. इसलिए संक्रमित बंदरों से बचकर रहने की सलाह दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए दुवास मथुरा के वेटरनरी हॉस्पिटल, केजीएमयू और भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली के वैज्ञानिकों की टीम अब संवेदनशील इलाकों में सैंपल कलेक्शन का काम कर रही है, ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके. स्वास्थ्य विभाग ने भी दिसंबर के अंत तक संक्रमण के आंकड़ों पर करीबी नजर रखने की बात कही है.

यह भी पढ़ें: ₹2700 की कैंसर दवा ₹27000 में! सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Tuberculosis Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
₹2700 की कैंसर दवा ₹27000 में! सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
₹2700 की कैंसर दवा ₹27000 में! सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
हेल्थ
बुखार के साथ शरीर में पड़ रहे लाल चकत्ते, कहीं डेंगू तो नहीं?
बुखार के साथ शरीर में पड़ रहे लाल चकत्ते, कहीं डेंगू तो नहीं?
हेल्थ
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
हेल्थ
CDSCO ने जारी की बड़ी चेतावनी, बगैर पर्चे की दवा से फेल हो सकती है किडनी
CDSCO ने जारी की बड़ी चेतावनी, बगैर पर्चे की दवा से फेल हो सकती है किडनी
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
क्रिकेट
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? जानें
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? देखें राज्यवार चार्ट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget