ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदिल के किस भाग में होता है छेद? बच्चों में सबसे ज्यादा है यह बीमारी

दिल के किस भाग में होता है छेद? बच्चों में सबसे ज्यादा है यह बीमारी

बच्चों में जन्मजात दिल की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें दिल की दीवारों में छेद होना सबसे आम है, आइए जानते हैं कि यह समस्या दिल के किस हिस्से में होती है और इसके बचाव के उपाय क्या हैं

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Oct 2026 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

यदि आपके घर में छोटा बच्चा है और वह दूध पीते समय बहुत जल्दी थक जाता है या उसके माथे पर अत्यधिक पसीना आता है, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. नवजात शिशुओं में इन दिनों दिल में छेद होने की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है. इस बीमारी को कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट यानी ह्रदय रोग कहा जाता है. यह एक ऐसी समस्या है जो बच्चे के जन्म से पहले ही उसके शरीर में पनपने लगती है. जब मां के गर्भ में शिशु का विकास हो रहा होता है, तब किसी वजह से उसके दिल की बनावट अधूरी रह जाती है, जिसके कारण दिल के अंदरूनी हिस्सों को बांटने वाली मांसपेशी की दीवार में सुराख रह जाता है. 

दिल के किस भाग में होता है छेद?

मानव ह्रदय संरचना को समझें तो इसमें मुख्य रूप से चार हिस्से होते हैं, जिनमें दो ऊपरी हिस्से और दो निचले हिस्से शामिल हैं. इन सभी हिस्सों को आपस में अलग रखने और साफ-गंदे खून को मिलने से रोकने के लिए बीच में एक मजबूत मांसपेशी की दीवार होती है, जिसे डॉक्टर सेप्टम कहते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
इन 5 फलों से कम हो जाएगा आपका कॉलेस्ट्रॉल! करें डाइट में शामिल
इन 5 फलों से कम हो जाएगा आपका कॉलेस्ट्रॉल! करें डाइट में शामिल
हेल्थ
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
हेल्थ
गले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत
गले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत
हेल्थ
Supreme Court Acid Attack Victim: एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश

जब दीवार में कोई सुराख या गैप रह जाता है, तो उसे दिल का छेद कहा जाता है. मेडिकल साइंस में इसे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है. ऊपरी हिस्से की दीवार के छेद को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD कहते हैं और निचले हिस्से की दीवार के छेद को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD कहा जाता है.

बच्चों में सबसे आम है VSD की समस्या

अस्पतालों में आने वाले मामलों पर गौर करें तो नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी दिल के निचले हिस्से का छेद पाया जाता है. कुल जन्मजात दिल की बीमारियों में लगभग 30 प्रतिशत मामले अकेले इसी डिफेक्ट के दर्ज होते हैं.

इसके होने से दिल के बाएं हिस्से का साफ ऑक्सीजन युक्त खून दाहिने हिस्से के गंदे खून में मिलने लगता है. इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से दिल को फेफड़ों तक खून पहुंचाने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे धीरे-धीरे बच्चे के दिल और फेफड़ों दोनों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. 

यह भी पढ़ें: माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान

बीमारी की पहचान कराने वाले मुख्य लक्षण

शुरुआती दिनों में छोटे छेद का पता लगाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन छेद का आकार बड़ा होने पर बच्चे के शरीर में इसके लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं. ऐसे बच्चे मां का दूध पीते समय बहुत जल्दी थक जाते हैं और हांफने लगते हैं. सबसे बड़ा लक्षण यह है कि दूध पीते समय उनके माथे और चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है.

इसके अलावा बच्चा सामान्य से बहुत तेजी से सांस लेता है, उसे बार-बार फेफड़ों का इन्फेक्शन या निमोनिया होता है और उसका शारीरिक विकास व वजन अन्य बच्चों की तरह नहीं बढ़ पाता है. गंभीर मामलों में शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बच्चे के नाखून, होंठ या त्वचा का रंग हल्का नीला भी पड़ने लगता है. 

यह भी पढ़ें: अपनी क्रश से कैसे कहें दिल की बात? ये आसान तरीके आएंगे काम

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Hole In Heart In Babies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
इन 5 फलों से कम हो जाएगा आपका कॉलेस्ट्रॉल! करें डाइट में शामिल
इन 5 फलों से कम हो जाएगा आपका कॉलेस्ट्रॉल! करें डाइट में शामिल
हेल्थ
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
हेल्थ
गले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत
गले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत
हेल्थ
Supreme Court Acid Attack Victim: एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Mann Atisundar🥳 की जोड़ी संग SBS का 23वां बर्थडे, जमकर की मस्ती और खेले फन गेम्स! #sbs
Bollywood News: 'एंग्री यंग मैन' से 'सदी के महानायक' बने बिग बी का आज 84वां जन्मदिन! ( 11.10.26 )
2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग, दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग
फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग, दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से लड़े CM योगी और अखिलेश तो कौन मारेगा बाजी? क्या कहते हैं आंकड़े?
अयोध्या से लड़े CM योगी और अखिलेश तो कौन मारेगा बाजी? क्या कहते हैं आंकड़े?
क्रिकेट
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
बॉलीवुड
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान
मध्य प्रदेश
राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी
राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी
ट्रेंडिंग
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
ऑटो
महंगा मॉडल नहीं, फिर भी सनरूफ का मजा, देखें 5 ऑप्शन
महंगा मॉडल नहीं, फिर भी सनरूफ का मजा, देखें 5 ऑप्शन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget