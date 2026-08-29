स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट

Swine Flu H1N1 Cases In India: देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले बढ़ रहे हैं. खासकर मानसून के दौरान इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत कई जगहों से नए मामले सामने आए हैं. हेल्थ विभागों के आंकड़ों के मुताबिक, कुछ राज्यों में इस साल अब तक सामने आए मामले पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हैं.

दिल्ली में 2,729 H1N1 केस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू का इंफेक्शन लगातार बढ़ रहा है. स्वास्थ्य विभाग के 27 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में H1N1 के कुल 2,729 मामले सामने आ चुके हैं. अकेले 27 अगस्त को 125 नए मरीज मिले. इन्फ्लुएंजा ए और बी को मिलाकर दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 3,736 हो गई है. इनमें करीब तीन-चौथाई मामले H1N1 के हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल दिल्ली में इंफेक्शन के मामले काफी ज्यादा दर्ज किए गए हैं.

कर्नाटक में 4,428 मरीज

कर्नाटक में भी H1N1 और इन्फ्लुएंजा के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं. 24 अगस्त तक राज्य में 4,428 लैब से पुष्टि किए गए H1N1/इन्फ्लुएंजा के मामले दर्ज किए गए. कर्नाटक में इन्फ्लुएंजा का असर आमतौर पर साल में दो बार ज्यादा देखने को मिलता है. पहला दौर जनवरी से मार्च के बीच और दूसरा जुलाई से सितंबर के बीच आता है. कर्नाटक में हेल्थ विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है.





महाराष्ट्र में पिछले साल से ज्यादा मामले

महाराष्ट्र में भी इस साल H1N1 के मामले तेजी से बढ़े हैं. 21 अगस्त तक राज्य में 1,109 H1N1 मरीज सामने आ चुके थे. यह संख्या पूरे 2025 में दर्ज किए गए 942 मामलों से भी ज्यादा है. राज्य में मुंबई और पुणे H1N1 के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं. दोनों शहरों में राज्य के कुल संक्रमण के करीब 65 फीसदी मामले दर्ज किए गए हैं. महाराष्ट्र के राज्य महामारी एक्सपर्ट डॉ. राजू सुले के मुताबिक, मानसून के दौरान इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी सामान्य है, लेकिन इस साल के आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा हैं.





हालांकि, ICMR ने साफ किया है कि फिलहाल किसी नए स्ट्रेन की पहचान नहीं हुई है. देश में फैल रहे Influenza A (H1N1) pdm09 वायरस 2025 से ही मौजूद हैं. ऐसे में लोगों को घबराने के बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

राजस्थान में अगस्त में सबसे ज्यादा केस

राजस्थान में भी अगस्त के दौरान H1N1 के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अगस्त में अब तक 55 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. यह इस साल किसी एक महीने में दर्ज किए गए मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है. जनवरी से अगस्त 2026 तक राजस्थान में H1N1 के कुल 146 मामले सामने आए हैं. इनमें जनवरी में 2, फरवरी में 3, मार्च में 20, अप्रैल में 22, मई में 25, जून में 14, जुलाई में 5 और अगस्त में 55 मामले दर्ज किए गए. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, फिलहाल H1N1 के किसी नए या ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन के फैलने की पुष्टि नहीं हुई है.

लखनऊ में नए मरीज मिले

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी H1N1 के मामले सामने आ रहे हैं. बलरामपुर अस्पताल में H1N1 से इंफेक्टेड एक महिला की मौत के एक दिन बाद दो और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. दोनों मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. अस्पताल के मुताबिक, RT-PCR जांच में दोनों मरीजों में H1N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

गुरुग्राम में 12 मामले

हरियाणा के गुरुग्राम में भी H1N1 के 12 मामले सामने आए हैं. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. राज्य सरकार भी संक्रमण की स्थिति पर नजर रख रही है और इससे निपटने की तैयारियां की जा रही हैं.

चंडीगढ़ में इस साल 14 मरीज

चंडीगढ़ में भी मानसून के दौरान H1N1 के मामले बढ़े हैं. अगस्त में अब तक 7 मरीज सामने आए हैं. इस साल शहर में संक्रमण के कुल 14 मामले दर्ज किए गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में सबसे ज्यादा मामले सामने आए. इसके अलावा जून और जुलाई में एक-एक, मई में दो, अप्रैल में एक और मार्च में दो मामले दर्ज किए गए.

इसे भी पढ़ें: 3 गुनी ज्यादा शुगर वाली फेंटा कितनी खतरनाक, जानें हेल्थ को कितने गुना नुकसान?

कोलकाता में भी बढ़े मामले

22 जुलाई तक की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता में पिछले करीब दो हफ्तों में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी देखी गई थी. कई मरीजों को गंभीर लक्षणों के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. मानसून की बारिश तेज होने के साथ संक्रमण के मामले बढ़े. डॉक्टरों के मुताबिक, मरीजों में लगातार तेज बुखार, सांस से जुड़ी समस्या, शरीर में तेज दर्द और डायरिया जैसे लक्षण देखने को मिले. शहर के पीयरलेस अस्पताल में करीब तीन हफ्तों से स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार पहुंच रहे थे. 9 मरीजों को एक दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कई अन्य मरीजों का इलाज ओपीडी में किया गया था.

मानसून के दौरान देश के कई हिस्सों में H1N1 का संक्रमण बढ़ रहा है. हालांकि, स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी नए और ज्यादा खतरनाक H1N1 स्ट्रेन के फैलने की पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में लोगों को घबराने के बजाय इंफेक्शन से बचाव के लिए सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर समय पर डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है.

इसे भी पढ़ें: क्या सफेद चीनी से होती है डायबिटीज, क्या कहती है मेडिकल रिसर्च?

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator