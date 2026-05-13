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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWomen Health Issues: गर्मी में क्यों बढ़ जाता है पीरियड्स का दर्द, क्या है इससे बचने के तरीके?

Women Health Issues: गर्मी में क्यों बढ़ जाता है पीरियड्स का दर्द, क्या है इससे बचने के तरीके?

Women Health Issues: गर्मी में पीरियड्स का दर्द क्यों हो जाता है ज्यादा तेज, किन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत और कैसे रखें खुद का खास ख्याल, यहां जानिए पूरी जरूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 May 2026 10:25 AM (IST)
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Women Health Issues: गर्मियों में जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी पड़ता होता है. खासकर महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा ओर मुश्किल साबित होता है, क्योंकि इस दौरान पीरियड्स का दर्द ज्यादा महसूस होने लगता है. वही गर्मी में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी पानी की कमी होने लगती है. जिसके कारण शरीर में कमजोरी, थकान और पेट दर्द ज्यादा बढ़ जाता है. साथ ही इस मौसम में पसीना आना आम बात है, जिसके कारण शरीर के अंदर ओर एनर्जी कम हो जाती है, और यही वजह है कि दर्द पहले से ज्यादा तेज लगने लगता है. 

पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों बढ़ता है

पीरियड्स के समय शरीर में हार्मोन बदलते हैं, जिससे पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन होने लगती है. वही गर्मी में यह दर्द इसलिए ज्यादा महसूस होता है क्योंकि शरीर पहले से ही गर्म और थका हुआ होता है. साथ ही कई बार तेज धूप और उमस के कारण ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा प्रभावित होता है, जिससे शरीर में भारीपन और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है. यही वजह है कि गर्मी के मौसम में पीरियड्स का दर्द और भी परेशान करने लगता है. 

यह भी पढ़ेंः गर्मियों में फंगल इंफेक्शन से हैं परेशान, आज ही छोड़ दें ये गलतियां

राहत पाने के अपनाए ये आसान तरीके

डॉक्टरों के मुताबिक इस समय सबसे जरूरी होता है अपने शरीर को हाइड्रेट रखना. जिसके लिए दिनभर में खूब पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. साथ ही हल्का और ताजा खाना खाना भी बहुत जरूरी है, जैसे फल, सलाद और दही, वही गर्मी में बहुत ज्यादा मसालेदार या तला हुआ खाना खाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे दर्द और बढ़ा सकता है.  वही राहत के लिए पेट पर heat bag रखने से भी काफी हद तक आराम मिल सकता है. साथ ही आराम करना और ज्यादा तनाव न लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस से दर्द और बढ़ जाता है.  इसके अलावा हल्की स्ट्रेचिंग और योग करना भी फायदेमंद होता है, इससे शरीर रिलैक्स होता है और पेट के दर्द में राहत मिलती है.  साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मी के मौसम में ज्यादा चाय और कॉफी जैसे कैफीन वाले पेय से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को और ज्यादा डिहाइड्रेट कर सकते हैं और दर्द बढ़ा सकते हैं. 

खुद का ख्याल रखना सबसे जरूरी

पीरियड्स का दर्द एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन गर्मी में यह थोड़ा ज्यादा परेशान कर सकता है. ऐसे समय में अपने शरीर की बात सुनना बहुत जरूरी होता है. वही अगर दर्द ज्यादा बढ़ जाए तो इसे नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें.  हर महिला के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील होता है, इसलिए खुद से प्यार करना और आराम देना सबसे बड़ी दवा होती है. जिसको आप थोड़ी सी देखभाल, सही दिनचर्या, हल्की स्ट्रेचिंग और सही खानपान से इस परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं. 

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Published at : 13 May 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Women Health Issues Period Pain In Summer Period Care Tips Health Expert Advice
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