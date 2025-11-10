हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeart health and salt connection: हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट

Heart health and salt connection: हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट

salt intake and high blood pressure: दिल की सेहत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी बात है नमक का सीमित सेवन. चलिए आपको बताते हैं कि एक दिन में कितना नमक खाना सेहत के लिए सही है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Nov 2025 12:43 PM (IST)
How Much Salt is Safe per Day: दिल की सेहत बनाए रखने और ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए सबसे जरूरी बात है नमक का सीमित सेवन. दुनियाभर के साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट इस बात पर एकमत हैं कि सोडियम की मात्रा घटाना हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचाव के लिए बेहद जरूरी है. हैरानी की बात ये है कि हमें जितना नमक खाने से नुकसान नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उस छिपे हुए सोडियम से होता है जो प्रोसेस्ड फूड्स यानी पैकेट वाले खाने में मौजूद रहता है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

क्यों बढ़ा नमक बनता है खतरा?

नमक, जिसे वैज्ञानिक रूप से सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, सीधे ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है. इसकी वजह यह है कि सोडियम शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है. जब हम ज्यादा नमक खाते हैं, तो शरीर में पानी रुक जाता है, जिससे ब्लड़ की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी ऊपर चला जाता है. समय के साथ यह स्थिति आर्टरीज की दीवारों को कमजोर करने लगती है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है.

कितना नमक खाना सुरक्षित है?

वर्ल्ड हेल्थ ओरगनाइजेशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो दिनभर में 1500 मिलीग्राम से कम सोडियम लेना चाहिए (लगभग तीन-चौथाई चम्मच नमक). स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2300 मिलीग्राम तक सोडियम करीब एक चम्मच नमक सुरक्षित माना गया है. रिपोर्ट्स में पाया गया है कि सोडियम की मात्रा सिर्फ 1000 मिलीग्राम घटाने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 3 से 5 mmHg तक कम हो सकता है. यानी थोड़ा-सा ध्यान आपके दिल की उम्र बढ़ा सकता है.

कहां छिपा होता है नमक?

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नमक केवल खाने में ऊपर से डालने से आता है, जबकि सच्चाई इससे अलग है. असली खतरा पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में छिपे नमक से होता है. इसमें रेडी-टू-ईट मील्स, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स और सॉसेज, सूप, चिप्स, नूडल्स, ब्रेड, चीज़ और सॉस शामिल हैं. FDA के अनुसार, हमारे डेली सोडियम सेवन का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं प्रोसेस्ड चीजो से आता है, न कि टेबल सॉल्ट से.

बहुत कम नमक भी नुकसानदेह

हालांकि, सोडियम कम करना जरूरी है, लेकिन बहुत कम 1500 मिलीग्राम से कम सेवन भी खतरनाक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हार्ट या किडनी की समस्या है. सोडियम शरीर की नर्व और मसल्स फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, इसलिए इसकी मात्रा घटाते समय मॉडरेशन बहुत जरूरी है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 10 Nov 2025 12:43 PM (IST)
