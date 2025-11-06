हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थUncovered water health risks: सुबह-सुबह पीने के लिए क्या आप भी सोते वक्त बेड के पास रखते हैं एक गिलास पानी, यह कितना खतरनाक?

Uncovered water health risks: सुबह-सुबह पीने के लिए क्या आप भी सोते वक्त बेड के पास रखते हैं एक गिलास पानी, यह कितना खतरनाक?

Glass of Water: सोने से पहले बिस्तर के पास पानी का गिलास रखना बहुतों की आदत होती है.चलिए आपको बताते हैं कि इसके क्या-क्या नुकसान हैं और उससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

Sleeping with a Glass of Water: सोने से पहले बिस्तर के पास पानी का गिलास रखना बहुतों की आदत होती है. नींद के बीच प्यास लग जाए या सुबह उठते ही दवा लेनी हो, इसलिए कई लोग सिरहाने पानी रख देते हैं. यह इतना आम हो चुका है कि हम इसे अपनी रात की रूटीन का हिस्सा मान चुके हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सुबह उठने पर वो पानी पहले जैसा स्वाद नहीं देता? इसका कारण सिर्फ आपका सुस्त स्वाद नहीं, बल्कि उस गिलास में रातभर हुए तमाम रिएक्शन भी शामिल हैं. 

दूषित पानी

दरअसल, बिस्तर के पास रखा पानी देखने में तो साफ लगता है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह धीरे-धीरे माइक्रोब्स का अड्डा बन सकता है. अगर आप रातभर खुले गिलास में पानी छोड़ देते हैं, तो कमरे में उड़ती धूल, धूल के कण और बैक्टीरिया उस पर जमने लगते हैं. सोते वक्त जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब यही पानी एक छोटे से बैक्टीरिया पूल में बदल जाता है. सुबह जब आप इसे पीते हैं और हल्का बासी स्वाद महसूस करते हैं, तो वह स्वाद असल में दूषित पानी का संकेत होता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

स्वच्छता एक्सपर्ट का कहना है कि पानी का गिलास कुछ ही घंटों में सूक्ष्म जीवों के पनपने की जगह बन सकता है. खासतौर पर अगर कमरा गर्म हो या पास में लाइट जल रही हो, तो पानी का तापमान बढ़ जाता है. इससे उसमें रासायनिक बदलाव तेजी से होते हैं और उसकी संरचना थोड़ी बदल जाती है. यानी, जो आदत आपको राहत देने के लिए थी, वही धीरे-धीरे अस्वच्छ बन सकती है. इसके अलावा, कई बार बिस्तर पर करवट बदलते वक्त हाथ या कंबल से गिलास गिरने का भी खतरा रहता है. यानी एक तरफ संक्रमण का रिस्क, दूसरी तरफ हादसे की संभावना. इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर पानी पास रखना ही है, तो ढक्कन वाले बॉटल या एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें.

ट्राई करें ये ट्रिक

अगर आपको लगता है कि बिना पानी रखे सोना मुश्किल है, तो चिंता मत कीजिए. आप बस एक बंद ढक्कन वाली बोतल रख लें या गिलास को किसी ढक्कन से ढक दें. इससे पानी में बैक्टीरिया नहीं घुसेंगे और सुबह का पहला घूंट सुरक्षित रहेगा. डॉक्टरों का कहना है कि दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत बनाएं. इससे रात में प्यास कम लगेगी और आपको नींद के बीच में पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इससे आपकी नींद गहरी और बिना रुकावट के पूरी होगी. असल में, सिरहाने पानी रखना एक तरह की मेंटल पीस देता है. कि जरूरत पड़ी तो पास में है. लेकिन कई बार यह आदत हमें फायदा नहीं, नुकसान पहुंचा देती है. इसलिए अब वक्त है कि इस रिवाज को थोड़ा स्मार्ट बनाना चाहिए, ताकि आप और आपकी नींद, दोनों सुरक्षित रहें.

इसे भी पढ़ें: सुबह की धूप से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट तक, जानिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के 5 आसान तरीके

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 06 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Tags :
Glass Of Water Sleeping With A Glass Of Water Uncovered Water Health Risks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
शिक्षा
CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा
CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा
यूटिलिटी
आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर
आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा कर रहे इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, नई बीमारी का बढ़ रहा खतरा
एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा कर रहे इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, नई बीमारी का बढ़ रहा खतरा
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget