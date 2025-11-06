Sleeping with a Glass of Water: सोने से पहले बिस्तर के पास पानी का गिलास रखना बहुतों की आदत होती है. नींद के बीच प्यास लग जाए या सुबह उठते ही दवा लेनी हो, इसलिए कई लोग सिरहाने पानी रख देते हैं. यह इतना आम हो चुका है कि हम इसे अपनी रात की रूटीन का हिस्सा मान चुके हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सुबह उठने पर वो पानी पहले जैसा स्वाद नहीं देता? इसका कारण सिर्फ आपका सुस्त स्वाद नहीं, बल्कि उस गिलास में रातभर हुए तमाम रिएक्शन भी शामिल हैं.

दूषित पानी

दरअसल, बिस्तर के पास रखा पानी देखने में तो साफ लगता है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह धीरे-धीरे माइक्रोब्स का अड्डा बन सकता है. अगर आप रातभर खुले गिलास में पानी छोड़ देते हैं, तो कमरे में उड़ती धूल, धूल के कण और बैक्टीरिया उस पर जमने लगते हैं. सोते वक्त जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब यही पानी एक छोटे से बैक्टीरिया पूल में बदल जाता है. सुबह जब आप इसे पीते हैं और हल्का बासी स्वाद महसूस करते हैं, तो वह स्वाद असल में दूषित पानी का संकेत होता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

स्वच्छता एक्सपर्ट का कहना है कि पानी का गिलास कुछ ही घंटों में सूक्ष्म जीवों के पनपने की जगह बन सकता है. खासतौर पर अगर कमरा गर्म हो या पास में लाइट जल रही हो, तो पानी का तापमान बढ़ जाता है. इससे उसमें रासायनिक बदलाव तेजी से होते हैं और उसकी संरचना थोड़ी बदल जाती है. यानी, जो आदत आपको राहत देने के लिए थी, वही धीरे-धीरे अस्वच्छ बन सकती है. इसके अलावा, कई बार बिस्तर पर करवट बदलते वक्त हाथ या कंबल से गिलास गिरने का भी खतरा रहता है. यानी एक तरफ संक्रमण का रिस्क, दूसरी तरफ हादसे की संभावना. इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर पानी पास रखना ही है, तो ढक्कन वाले बॉटल या एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें.

ट्राई करें ये ट्रिक

अगर आपको लगता है कि बिना पानी रखे सोना मुश्किल है, तो चिंता मत कीजिए. आप बस एक बंद ढक्कन वाली बोतल रख लें या गिलास को किसी ढक्कन से ढक दें. इससे पानी में बैक्टीरिया नहीं घुसेंगे और सुबह का पहला घूंट सुरक्षित रहेगा. डॉक्टरों का कहना है कि दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत बनाएं. इससे रात में प्यास कम लगेगी और आपको नींद के बीच में पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इससे आपकी नींद गहरी और बिना रुकावट के पूरी होगी. असल में, सिरहाने पानी रखना एक तरह की मेंटल पीस देता है. कि जरूरत पड़ी तो पास में है. लेकिन कई बार यह आदत हमें फायदा नहीं, नुकसान पहुंचा देती है. इसलिए अब वक्त है कि इस रिवाज को थोड़ा स्मार्ट बनाना चाहिए, ताकि आप और आपकी नींद, दोनों सुरक्षित रहें.

