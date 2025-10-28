श्रेयस अय्यर के अलावा किन-किन सेलेब्स को हो चुकी स्प्लीन इंजरी, यह कितनी खतरनाक?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर इन दिनों चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी शानदार बल्लेबाजी नहीं बल्कि एक गंभीर चोट है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान अय्यर को कैच लेते वक्त ऐसी चोट लगी कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. स्कैन के बाद पता चला कि उनको स्प्लीन इंजरी हुई है, जिसे मेडिकल भाषा में स्प्लीन लैसरेशन कहा जाता है. यह चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें कुछ समय के लिए आईसीयू में भी रखा गया. हालांकि अब वे खतरे से बाहर हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्प्लीन इंजरी कितनी खतरनाक होती है और सिर्फ श्रेयस अय्यर ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई जाने-माने सितारे भी इसका सामना कर चुके हैं तो आइए जानते हैं श्रेयस अय्यर के अलावा किन-किन सेलेब्स को स्प्लीन इंजरी हो चुकी और यह कितनी खतरनाक है.

श्रेयस अय्यर के अलावा किन-किन सेलेब्स को स्प्लीन इंजरी हो चुकी

1. अमिताभ बच्चन - 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लगी थी. एक एक्शन सीन में उन्हें पेट पर गहरी चोट लगी और उनकी स्प्लीन फट गई थी. यह हादसा इतना गंभीर था कि उनकी जान खतरे में पड़ गई थी. बाद में कई सर्जरी के बाद वे पूरी तरह ठीक हो पाए.

2. क्रिस सिम्स - अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और पूर्व एनएफएल क्वार्टरबैक क्रिस सिम्स को 2006 के एक मैच के दौरान स्प्लीन में इतनी गंभीर चोट लगी कि डॉक्टरों को उनकी स्प्लीन हटानी पड़ी, हालांकि उन्होंने फिर भी खेल में वापसी की और अपनी हिम्मत से सबको मोटिवेट किया.

3. क्रिश्चियन पेट्राका - ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर क्रिश्चियन पेट्राका को भी एक मैच के दौरान पेट में चोट लगी थी, बाद में जांच में पता चला कि उनकी स्प्लीन फट गई है. उन्हें कई हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ा और पूरी तरह ठीक होने में महीनों लग गए.

4. जेनिफर लॉरेंस - हंगर गेम्स की शूटिंग के दौरान जेनिफर लॉरेंस की भी स्प्लीन फट गई थी. वह एक सीन में दीवार पर तेजी से दौड़ रही थी, तभी उनका पैर फंस गया और वे पेट के बल गिर गईं. हालांकि उनकी चोट उतनी गंभीर नहीं थी.

स्प्लीन इंजरी कितनी खतरनाक?

स्प्लीन हमारे शरीर के बाईं तरफ, पेट के ऊपरी हिस्से में होती है. यह शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और खून को फिल्टर करने का काम करती है. जब किसी व्यक्ति को पेट पर जोरदार चोट लगती है चाहे वह किसी सड़क हादसे, खेल के दौरान गिरने या किसी एक्शन सीन में दुर्घटना के कारण हो तो स्प्लीन फट सकती है या उसमें दरार आ सकती है. इसी स्थिति को स्प्लीन लैसरेशन कहा जाता है. अगर चोट हल्की है तो कुछ दिनों में आराम और दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर चोट गहरी है तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है.

