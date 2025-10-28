Shreyas Iyer Injury: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को स्प्लीन में गंभीर चोट लगी है. उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया था. हालांकि स्थिति ठीक होने के चलते अब वे आईसीयू से बाहर हैं. यह चोट उन्हें सिडनी में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ODI मैच में डाइविंग कैच लेने के दौरान लगी थी. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति काफी नाजुक हो गई थी. अब वे डॉक्टर की निगरानी में हैं. चलिए आपको बताते हैं स्प्लीन का शरीर में क्या काम होता है और यहां चोट लगने के बाद कितनी दिक्कत होती है.

स्प्लीन का क्या काम होता है?

आमतौर पर हम सभी अपने शरीर के कुछ ही अंगों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, जिसमें हार्ट, लंग्स, किडनी और लीवर शामिल हैं. स्प्लीन के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है. इसे हिंदी में प्लीहा के नाम से जाना जाता है. यह हमारे शरीर के बाईं तरफ पसलियों के नीचे स्थित एक छोटा लेकिन बेहद अहम अंग है. इसका मुख्य काम हमारे इम्यून सिस्टम और खून की सफाई से जुड़ा होता है. साफ शब्दों में कहा जाए तो लोगों को इसके बारे में इसलिए भी पता नहीं होता है क्योंकि यह शरीर के उन जरूरी अंगों में शामिल नहीं है, जिसके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है. लेकिन इसकी मौजूदगी हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत करती है और ब्लड को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है.

कितना खतरनाक होता है इसमें चोट लगना?

यह काफी नाजुक और कोमल अंग होता है, जिसका मुख्य काम रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को मैनेज करना और इंफेक्शन से बचाना होता है. अगर इसमें चोट लगती है तो यह फट सकता है. अगर स्प्लीन में गंभीर चोट आती है तो शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है. इसमें चोट लगने के बाद शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे अचानक तेज पेट दर्द, बाईं तरफ पसलियों या कंधे में दर्द, कमजोरी और चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना और ब्लड प्रेशर गिरना शामिल होता है. अगर समय रहते इलाज न हो तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है और कई बार सर्जरी की नौबत आ जाती है.

कैसे होता है इलाज?

अगर इसके इलाज की बात करें तो इसमें कितनी चोट लगी है और खून कितना बहा है, इसके आधार पर इलाज किया जाता है. अगर स्प्लीन में मामूली चोट है और खून ज्यादा नहीं बह रहा है तो मरीज को सिर्फ बेड रेस्ट और निगरानी में रखा जाता है. अगर स्प्लीन को थोड़ी ज्यादा चोट है तो मरीज को कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा जाता है. इसके अलावा जब चोट बहुत गंभीर होती है और स्प्लीन से अंदरूनी खून बहना नहीं रुकता, तब सर्जरी करनी पड़ती है.

