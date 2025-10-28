हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थShreyas Iyer Spleen Injury: श्रेयस अय्यर के स्प्लीन में लगी है गंभीर चोट, शरीर में क्या काम करता है ये अंग?

Shreyas Iyer Spleen Injury: श्रेयस अय्यर के स्प्लीन में लगी है गंभीर चोट, शरीर में क्या काम करता है ये अंग?

Spleen Injury: भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को हाल ही में एक गंभीर चोट लगी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके स्प्लीन में चोट आई है. चलिए बताते हैं कि इसका काम क्या है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Oct 2025 12:23 PM (IST)
Shreyas Iyer Injury: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को स्प्लीन में गंभीर चोट लगी है. उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया था. हालांकि स्थिति ठीक होने के चलते अब वे आईसीयू से बाहर हैं. यह चोट उन्हें सिडनी में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ODI मैच में डाइविंग कैच लेने के दौरान लगी थी. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति काफी नाजुक हो गई थी. अब वे डॉक्टर की निगरानी में हैं. चलिए आपको बताते हैं स्प्लीन का शरीर में क्या काम होता है और यहां चोट लगने के बाद कितनी दिक्कत होती है.

स्प्लीन का क्या काम होता है?

आमतौर पर हम सभी अपने शरीर के कुछ ही अंगों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, जिसमें हार्ट, लंग्स, किडनी और लीवर शामिल हैं. स्प्लीन के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है. इसे हिंदी में प्लीहा के नाम से जाना जाता है. यह हमारे शरीर के बाईं तरफ पसलियों के नीचे स्थित एक छोटा लेकिन बेहद अहम अंग है. इसका मुख्य काम हमारे इम्यून सिस्टम और खून की सफाई से जुड़ा होता है. साफ शब्दों में कहा जाए तो लोगों को इसके बारे में इसलिए भी पता नहीं होता है क्योंकि यह शरीर के उन जरूरी अंगों में शामिल नहीं है, जिसके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है. लेकिन इसकी मौजूदगी हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत करती है और ब्लड को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है.

कितना खतरनाक होता है इसमें चोट लगना?

यह काफी नाजुक और कोमल अंग होता है, जिसका मुख्य काम रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को मैनेज करना और इंफेक्शन से बचाना होता है. अगर इसमें चोट लगती है तो यह फट सकता है. अगर स्प्लीन में गंभीर चोट आती है तो शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है. इसमें चोट लगने के बाद शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे अचानक तेज पेट दर्द, बाईं तरफ पसलियों या कंधे में दर्द, कमजोरी और चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना और ब्लड प्रेशर गिरना शामिल होता है. अगर समय रहते इलाज न हो तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है और कई बार सर्जरी की नौबत आ जाती है.

कैसे होता है इलाज?

अगर इसके इलाज की बात करें तो इसमें कितनी चोट लगी है और खून कितना बहा है, इसके आधार पर इलाज किया जाता है. अगर स्प्लीन में मामूली चोट है और खून ज्यादा नहीं बह रहा है तो मरीज को सिर्फ बेड रेस्ट और निगरानी में रखा जाता है. अगर स्प्लीन को थोड़ी ज्यादा चोट है तो मरीज को कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा जाता है. इसके अलावा जब चोट बहुत गंभीर होती है और स्प्लीन से अंदरूनी खून बहना नहीं रुकता, तब सर्जरी करनी पड़ती है.

इसे भी पढ़ें- High Protein Diet Risks: कितना प्रोटीन इनटेक हो जाता है बॉडी में हद से ज्यादा प्रोटीन, इससे सेहत को कितनी हो सकती है दिक्कत?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 12:23 PM (IST)
Shreyas Iyer Injury Shreyas Iyer Health Update SHREYAS IYER
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
