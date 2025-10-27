हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थShreyas Iyer Rib Cage Injury: पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?

Shreyas Iyer Rib Cage Injury: पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?

Shreyas Iyer Rib Cage Injury: मैच के दौरान उन्हें पसलियों में चोट लगी, जिससे उनके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई. चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 27 Oct 2025 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

Shreyas Iyer Rib Cage Injury: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान भारतीय टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को मैदान पर  गंभीर चोट लग गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैच के दौरान उन्हें पसलियों में चोट लगी, जिससे उनके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई. चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा है.

यह खबर सामने आने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इंटरनल ब्लीडिंग होती क्या है, यह कितनी खतरनाक हो सकती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होती है और कब ये खतरनाक हो जाती है. 

क्या होती है इंटरनल ब्लीडिंग 

जब हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स किसी चोट की वजह से फट जाती हैं तो खून शरीर के बाहर आने की जगह अंदर ही जमा होने लगता है, इसे इंटरनल ब्लीडिंग कहा जाता है. यह बाहर से दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल होता है. कई बार मामूली चोट में भी थोड़ी मात्रा में खून अंदर जमा हो सकता है, जो कुछ समय बाद खुद ही ठीक हो जाता है. हालांकि, अगर चोट किसी बड़े और जरूरी पार्ट जैसे कि फेफड़े, लिवर, तिल्ली  या गुर्दे के पास हो, तो यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. 

पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होती है?

पसलियां हमारे फेफड़ों और दिल जैसे जरूरी पार्ट्स की सुरक्षा करती हैं. जब किसी तेज टक्कर या चोट से पसली टूट जाती है तो उसका नुकीला सिरा आसपास के पार्ट्स या खून वेसेल्स को छेद सकता है. इससे खून अंदर ही बहने लगता है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है. पसलियों की चोट के कुछ सामान्य कारण, खेल या एक्सीडेंट के दौरान तेज झटका या गिरना, किसी मजबूत चीज से सीधे सीने पर चोट होना, गहरी खांसी या सांस लेने में दबाव से पुरानी चोट बढ़ जाना और हड्डियों की कमजोरी के कारण पसलियों का टूटना हो सकते हैं

कब खतरनाक हो जाती है पसलियों की इंटरनल ब्लीडिंग?

पसलियों में लगी चोट तब जानलेवा हो सकती है जब चोट की वजह से फेफड़े में छेद हो जाए, जिससे फेफड़ा सिकुड़ जाता है या आर्टरी की बड़ी ब्लड वेसेल्स फट जाए और अंदर ही भारी मात्रा में खून बहने लगे. पसलियों के पास के पार्ट जैसे लिवर, तिल्ली या गुर्दे को नुकसान पहुंच जाए. ऐसे मामलों में मरीज को तुरंत ICU में भर्ती करना जरूरी होता है ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके और जरूरत पड़ने पर सर्जरी की जा सके. 

यह भी पढ़ें झारखंड में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ा दिया HIV संक्रमित खून, जानें इस बीमारी से बचाव के तरीके

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 27 Oct 2025 01:10 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer Injury Health Internal Bleeding SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट | संगीत और जुनून का मिलन | संगीतमय सफर, न्यशा और आशीष चौहान
Khesari Lal Yadav Interview: पवन सिंह विवाद | ज्योति सिंह और अधिक का समर्थन करें
DU की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी की पत्नी भी थी वारदात में शामिल?
LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
जनरल नॉलेज
Special Intensive Revision: भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स
भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स
यूटिलिटी
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल
Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget