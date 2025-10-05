50 की उम्र में भी 25 वाला फिगर, जानें शिल्पा शेट्टी खुद को कैसे रखती हैं फिट?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थ50 की उम्र में भी 25 वाला फिगर, जानें शिल्पा शेट्टी खुद को कैसे रखती हैं फिट?

अगर हाफ सेंचुरी लगाने के बाद भी आपको यांग दिखना है तो आपको भी शिला शेट्टी फिटनेस टिप्स फॉलो करने चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं शिल्पा शेट्टी की फिट और स्लिम बॉडी का सीक्रेट.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 05 Oct 2025 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

अगर हाफ सेंचुरी लगाने के बाद भी यंग दिखना है तो आपको भी शिल्पा शेट्टी फिटनेस टिप्स फॉलो करने चाहिए. जी हां, इस साल शिल्पा शेट्टी ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया है. लेकिन उनकी ग्लोइंग स्किन और फिट बॉडी को देखकर कोई भी उनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है. उनके इस ग्लैमर और खूबसूरती का सीक्रेट है उनका हेल्दी रूटीन. शायद आप नहीं जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी बहुत बड़ी फूडी है. लेकिन मुंह के स्वाद के साथ-साथ शिल्पा अपनी हेल्थ को लेकर भी काफी केरिंग है. उनका डेली डाइट प्लान और रूटीन काफी सिंपल और फिटनेस ओरिएंटेड है. ऐसे में आइए जानते हैं शिल्पा शेट्टी की फिट और स्लिम बॉडी का सीक्रेट.

डेली रूटीन में क्या है शामिल?

शिल्पा अपने दिन की शुरुआत हेल्दी जूस और गुनगुना पानी पीकर करती हैं. इसके अलावा वह सुबह-सुबह तुलसी के पत्ते, गुड़ और अदरक को एलोवेरा जूस में मिलाकर पीती हैं. ये नुस्खा उन्होंने अपनी किताब the Great Indian diet में बताया है. बात करें अगर डाइट की तो शिल्पा की डाइट काफी बैलेंस होती है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, जैसे- म्यूसली, फ्रेश फ्रूट्स या ओट्स शामिल होता हैं. साथ ही हेल्थ की सबसे बड़ी दुश्मन यानी कि चीनी को शिल्पा ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करती हैं और उसकी जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करती है.

शिल्पा का लंच और डिनर

लंच टाइम में शिल्पा भी सबकी तरह घर का बना हेल्दी और टेस्टी खाना खाती हैं. इसमें दाल-चावल से लेकर रोटी-सब्जी तक सब शामिल होता है. इसके अलावा प्रोटीन के लिए वे चिकन या फिश लेना पसंद करती हैं. सलाद का होना शिल्पा की डाइट में मैंडेटरी है. कभी-कभी कुछ हल्का खाने के लिए शिल्पा योगी बोल यानि ब्राउन राइस, चिकन, वेजिटेबल्स और सलाद से बना मिक्सचर भी खाना पसंद करती हैं. शिल्पा के ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सबका टाइम फिक्स है. अमूमन वह 7:30 बजे से पहले डिनर कर लेती हैं.

योगा को कैसे भूल गए?

शिल्पा की फिट और स्लिम बॉडी का सबसे बड़ा सीक्रेट उनकी डेली रूटीन में शामिल एक्सरसाइज और योगा है. शिल्पा अक्सर इंस्टा रील्स में भी योगा करती ही नजर आती हैं. इससे उनकी बॉडी फिट और माइंड फोकस्ड और हेल्दी रहता है. साथ ही उनकी ग्लोइंग हेल्दी स्किन का राज भी डेली एक्सरसाइज है. ये बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करती है. साथ ही इससे शरीर में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और बॉडी फिट और स्लिम रहती है.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 05 Oct 2025 08:43 AM (IST)
Embed widget