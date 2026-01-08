Face And Liver Connection: हमारे शरीर के अंग हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ हमें पहले से बता देते हैं कि शरीर में क्या ठीक चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है. आंखों के नीचे काले घेरे हों या गालों पर लालिमा ये छोटे-छोटे बदलाव लिवर से जुड़ी अंदरूनी परेशानियों की ओर इशारा कर सकते हैं. गु डॉ. राजेश पधान ने TN को बताया कि चेहरे पर दिखने वाले ये बदलाव लिवर की समस्या का संकेत कैसे हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज करना क्यों खतरनाक है. चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है.

आंखों के नीचे काले घेरे- लिवर की सफाई कमजोर होने का संकेत

अगर पूरी नींद लेने के बाद भी डार्क सर्कल्स कम नहीं हो रहे, तो वजह लिवर हो सकता है. डॉ बताते हैं कि लिवर शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है. जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो गंदगी जमा होने लगती है, थकान बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है. जिसका असर आंखों के नीचे काले घेरों के रूप में दिख सकता है.

गालों पर लालिमा- हार्मोनल बदलाव का इशारा

गालों पर अचानक या असामान्य लालपन सिर्फ ब्लश नहीं होता. डॉ. पधान के मुताबिक, लिवर ठीक से काम न करे तो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ सकता है, जिससे गाल लाल दिखने लगते हैं. यह समस्या अक्सर अल्कोहॉलिक फैटी लिवर में देखी जाती है.

रूखे और खुजली वाले पैच- त्वचा नहीं, लिवर की परेशानी

चेहरे पर सूखे या खुजली वाले धब्बे दिखें तो इसे सिर्फ स्किन प्रॉब्लम न समझें. डॉ बताते हैं कि यह त्वचा के नीचे बाइल सॉल्ट जमा होने या जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है कि जो लिवर की गड़बड़ी का संकेत है.

पीलिया- पीला पड़ता रंग, साफ चेतावनी

त्वचा या आंखों में पीलापन आना लिवर की सबसे पहचानी जाने वाली समस्या है. यह बिलीरुबिन नाम के वेस्ट प्रोडक्ट के जमा होने से होता है, जिसे लिवर प्रोसेस करता है. पीलिया फैटी लिवर या दूसरी गंभीर लिवर बीमारियों की ओर इशारा करता है.

चेहरे पर सूजन- शरीर में पानी जमा होना

अगर चेहरे पर सूजन या फुलाव दिखे, तो यह लिवर की गंभीर परेशानी का संकेत हो सकता है. जब लिवर शरीर में तरल संतुलन नहीं बना पाता, तो पानी जमा होने लगता है कि जिसका असर चेहरे पर सूजन के रूप में दिखता है.

मुंहासे- सिर्फ स्किन के कारण नहीं

जबड़े और गालों के आसपास बार-बार मुंहासे निकलना लिवर से जुड़ा हो सकता है. डॉ. पधान बताते हैं कि लिवर के कमजोर होने से हार्मोन असंतुलन और टॉक्सिन्स का जमाव होता है, जिससे एक्ने बढ़ सकता है.

फीकी या बेजान त्वचा- फैटी लिवर का संकेत

अगर चेहरा बेजान या फीका लगने लगे, तो यह भी फैटी लिवर की ओर इशारा कर सकता है. लिवर जब ठीक से डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, तो त्वचा की नेचुरल चमक कम हो जाती है.

कब डॉक्टर से मिलें?

डॉक्टर के अनुसार, चेहरे पर दिखने वाले ये संकेत अक्सर पेट में असहजता, ज्यादा थकान या कमजोरी के साथ नजर आते हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. सही समय पर जांच, संतुलित डाइट और नियमित एक्सरसाइज से आगे की जटिलताओं से बचा जा सकता है. आपरको हमेशा एक बात याद रखना है कि चेहरे हमेशा सिर्फ आपके इमोशन को ही नहीं दिखाते, वह आपकी अंदरूनी सेहत का आईना भी है. इन संकेतों पर ध्यान दें और लिवर की सेहत को प्राथमिकता दें, ताकि लंबे समय की परेशानियों से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: Fatty Liver Disease: चेहरा दे रहा है फैटी लिवर का अलर्ट? नजरअंदाज करने से पहले जान लें ये 5 संकेत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator