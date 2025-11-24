हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थRohini Acharya: रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव को दी थी एक किडनी, इससे कितनी बढ़ जाती है उम्र?

Rohini Acharya: रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव को दी थी एक किडनी, इससे कितनी बढ़ जाती है उम्र?

Kidney Transplant: लालू यादव की बेटी रोहणी आचार्य इस समय सुर्खियों में हैं. उन्होंने लालू यादव को किडनी डोनेट किया था. चलिए आपको बताते हैं कि किडनी लगवाने के बाद लाइफ कितनी बढ़ जाती है

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 24 Nov 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kidney Transplant Health: बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी रोहणी आचार्य इस समय सुर्खियों में हैं. बिहार विधानसभा में आरजेडी की करारी हार के बाद परिवार के बीच अनबन देखने को मिली थी. उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने के साथ-साथ राजनीति छोड़ने का एलान किया है. लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 2022 में अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट की थी. चलिए आपको बताते हैं कि एक किडनी डोनेट करने से कितनी उम्र बढ़ जाती है. 

कितनी बढ़ जाती है उम्र?

किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऑपरेशन के बाद कोई व्यक्ति कितने साल तक जी सकता है. इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं होता, क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर करता है किडनी कितनी अच्छी तरह मैच हुई, मरीज की पुरानी बीमारियां क्या हैं और शरीर नई किडनी को कैसे स्वीकार करता है.

praram9 हॉस्पिटल के अनुसार, अगर किडनी किसी नजदीकी रिश्तेदार से मिलती है और टिश्यू मैच अच्छा होता है, तो उसके लंबे समय तक ठीक चलते रहने की संभावना कहीं ज्यादा होती है. ऐसे मामलों में मरीज की उम्र बढ़ने और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद भी अधिक रहती है. वहीं, यदि किडनी किसी गैर-रिश्तेदार या मरे हुए दाता से मिलती है, तो सफलता दर थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी परिणाम काफी अच्छे ही माने जाते हैं.

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बढ़ी जिंदगी

थाई ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी के 2017 के आंकड़े बताते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले 78.2 प्रतिशत मरीज कम से कम 10 साल तक जीवित रहे. यानी हर 100 लोगों में से 78 मरीजों ने ट्रांसप्लांट के बाद एक दशक से ज्यादा का जीवन जिया. यह किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता को स्पष्ट दिखाता है. हालांकि, लंबी उम्र सिर्फ ऑपरेशन पर नहीं टिकी होती. ट्रांसप्लांट के बाद मरीज कितनी ईमानदारी से दवाइयां लेता है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता है और डॉक्टर की सलाह का पालन करता है लंबे समय की सफलता काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है.

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद खुद का ख्याल कैसे रखें? 

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद देखभाल बेहद जरूरी होती है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि मरीज कितनी जल्दी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाएगा और नई किडनी कितने समय तक अच्छी तरह काम करेगी. कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें रोजमर्रा की आदत बनाना बहुत जरूरी होता है.

दवाइयों का सही इस्तेमाल

ट्रांसप्लांट के बाद शरीर नई किडनी को अस्वीकार न करे, इसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां लेनी पड़ती हैं. ये दवाएं शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा कमजोर कर देती हैं, इस वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए बीमार लोगों के संपर्क से बचना, भीड़भाड़ से दूरी रखना और दवाइयां समय पर लेना बेहद जरूरी है.

नियमित जांच और डॉक्टर की फॉलो-अप

डॉक्टर द्वारा तय की गई हर अपॉइंटमेंट पर जाना अनिवार्य है. अगर तेज बुखार, सर्दी-जुकाम जैसा महसूस होना, पेशाब में बदलाव, टांकों वाली जगह पर दर्द या सूजन, घाव से पस जैसा रिसाव, सांस लेने में तकलीफ, दस्त, या नई किडनी के आसपास किसी तरह की अजीब दर्द महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इस तरह के लक्षण शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: Smriti Mandhana Father: किस बीमारी से जूझ रहे हैं स्मृति मंधाना के पिता, जिसकी वजह से तक गई पलाश मुच्छाल संग उनकी शादी?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 24 Nov 2025 08:59 AM (IST)
Tags :
Rohini Acharya Rohini Acharya News Rohini Acharya Quit Rjd
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Justice Surya Kant: कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो आज लेंगे भारत के 53वें CJI की शपथ? जानें उनके 10 बड़े फैसले
कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो आज लेंगे भारत के 53वें CJI की शपथ? जानें उनके 10 बड़े फैसले
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे पर एक्शन, पुलिस ने इस वजह से किया गिरफ्तार
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे पर एक्शन, पुलिस ने इस वजह से किया गिरफ्तार
विश्व
Bangladesh-Pakistan Jet Deal: बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Justice Surya Kant: कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो आज लेंगे भारत के 53वें CJI की शपथ? जानें उनके 10 बड़े फैसले
कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो आज लेंगे भारत के 53वें CJI की शपथ? जानें उनके 10 बड़े फैसले
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे पर एक्शन, पुलिस ने इस वजह से किया गिरफ्तार
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे पर एक्शन, पुलिस ने इस वजह से किया गिरफ्तार
विश्व
Bangladesh-Pakistan Jet Deal: बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
बॉलीवुड
Shraddha Kapoor Health Update: 'ईथा' के सेट पर लगी चोट के बाद कैसी है श्रद्धा कपूर की तबीयत? एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट
'ईथा' के सेट पर लगी चोट के बाद कैसी है श्रद्धा कपूर की तबीयत? एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Rohini Acharya: रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव को दी थी एक किडनी, इससे कितनी बढ़ जाती है उम्र?
रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव को दी थी एक किडनी, इससे कितनी बढ़ जाती है उम्र?
ट्रेंडिंग
Video: लापरवाही की हद है! हाईवे पर रेस लगा रहे थे बस ड्राइवर, वायरल वीडियो देख खौल उठेगा खून
लापरवाही की हद है! हाईवे पर रेस लगा रहे थे बस ड्राइवर, वायरल वीडियो देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget