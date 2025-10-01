हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट, जानें रोजाना खाने में कौन सा नमक है हेल्दी?

सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट, जानें रोजाना खाने में कौन सा नमक है हेल्दी?

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी अलर्ट हो गए हैं. ऐसे में जब हेल्दी खाने की बात आती है तो नमक का चुनाव भी बहुत मायने रखता है. अक्सर हम दो तरह के नमक सेंधा नमक और टेबल सॉल्ट के बारे में सुनते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 01 Oct 2025 09:12 AM (IST)
हमारे घर की रसोई में नमक सबसे जरूरी चीजों में से एक है. चाहे कोई सब्जी बनानी हो, दाल तैयार करनी हो या फिर सलाद में टेस्ट बढ़ाना हो. बिना नमक के कोई भी खाना अधूरा लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो नमक आप हर दिन खा रहे हैं, वो आपकी सेहत पर कैसा असर डाल रहा है और क्या हर नमक एक जैसा होता है.

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी अलर्ट हो गए हैं. ऐसे में जब हेल्दी खाने की बात आती है, तो नमक का चुनाव भी बहुत मायने रखता है. अक्सर हम दो तरह के नमक सेंधा नमक और टेबल सॉल्ट के बारे में सुनते हैं. सेंधा नमक को आमतौर पर व्रत के दिनों में खाया जाता है, जबकि टेबल सॉल्ट रोजाना के खाने में यूज होता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि  ये दोनों नमक क्या होते हैं और कौन सा नमक रोजाना खाने के लिए ज्यादा फायदेमंद है. 

सेंधा नमक क्या है?

सेंधा नमक को हिमालयन रॉक सॉल्ट या लाहौरी नमक भी कहा जाता है. यह नमक समुद्र के सूखने के बाद बनी चट्टानों से निकलता है, यानी यह नेचुरल तरीके से बनता है. यह नमक बिना ज्यादा प्रोसेस किए सीधे यूज किया जाता है. इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं. सेंधा नमक का रंग थोड़ा गुलाबी या हल्का भूरा होता है, और इसका टेस्ट भी हल्का और कुछ-कुछ मीठा-मसालेदार लगता है. यह पचाने में आसान होता है, साथ ही यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, इसके अलावा मांसपेशियों और हड्डियों के लिए फायदेमंद है, साथ ही स्किन और बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है. 

साधारण नमक यानी टेबल सॉल्ट क्या है?

टेबल सॉल्ट वही नमक है जो हम रोज खाने में यूज करते हैं। यह समुद्र के पानी या खनिज स्रोतों से बनाया जाता है और इसे प्रोसेस करके तैयार किया जाता है. इस प्रोसेसिंग के दौरान इसमें से बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं. टेबल सॉल्ट में खास तौर पर आयोडीन मिलाया जाता है, जो थायरॉयड ग्रंथि के लिए जरूरी होता है. अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, तो गलगंड या थायरॉयड से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में बहुत ज्यादा सोडियम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ज्यादा मात्रा में सेवन करने से दिल की बीमारियां हो सकती हैं. साथ ही किडनी पर असर पड़ सकता है. 

रोजाना खाने के लिए कौन सा नमक सही है?

अगर आप आयोडीन की कमी से पीड़ित हैं या थायराइड की समस्या है, तो टेबल सॉल्ट जरूरी है क्योंकि इसमें आयोडीन होता है. अगर आप ब्लड प्रेशर, किडनी या दिल की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो सेंधा नमक एक बेहतर और नेचुरल ऑप्शन हो सकता है. वहीं बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि सेंधा नमक को सीमित मात्रा में रोज के खाने में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आयोडीन के लिए कभी-कभी टेबल सॉल्ट का भी यूज करना चाहिए. 

Published at : 01 Oct 2025 09:12 AM (IST)
Tags :
Salt Table Salt Rock Salt Healthy Salt Daily Eating Salt
और पढ़ें
