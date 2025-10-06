दिल्ली में फिर दस्तक दे रहे डेंगू-मलेरिया, अब तक मिल चुके इतने केस

द‍िल्‍ली में बार‍िश थमते ही मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों ने एक बार फ‍िर लोगों की च‍िंता बढ़ा दी है. इस साल राजधानी में मलेर‍िया और डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुआ है. नगर निगम की जाता रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर के आखिर तक द‍िल्‍ली में मलेर‍िया के 371 मामले दर्ज क‍िए जा चुके हैं, जो प‍िछले छह सालों में सबसे ज्‍यादा है. 2019 के बाद यह पहली बार है जब मलेर‍िया संक्रमण ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी है. पिछले साल इसी समय तक 363 केस दर्ज हुए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 237, 2022 में 68 और 2021 में केवल 66 था.



राजधानी में हर हफ्ते आ रहे नए केस

मलेरिया के साथ-साथ डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. एमसीडी र‍िपोर्ट के अनुसार अब त‍क डेंगू के 759 मामले सामने आ चुके हैं. भले ही ये संख्या पिछले साल के 1,229 मामलों से कम है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है क‍ि हर हफ्ते नए मरीज म‍िल रहे हैं. वहीं इस साल चिकनगुनिया के भी 61 केस दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले साल 43 थे. हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक दिल्ली में मच्छरों से होने वाली बीमारियों से किसी की मौत नहीं हुई है. इसके अलावा नगर निगम की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई मरीजों के पत्ते अधूरे होने से उनका सत्यापन नहीं हो पाया है. ऐसे में अनट्रेस्ड केस विभाग के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार 104 मलेरिया और 626 डेंगू मरीजों के पत्ते भी अधूरे हैं, जबकि 76 मलेरिया और 195 डेंगू के मरीजों का सत्‍यापन करने के बाद भी पता नहीं चला है.



दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ रहा संक्रमण

दिल्ली के साथ एनसीआर के इलाकों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी मलेरिया और डेंगू के केस बढ़ रहे हैं. गाजियाबाद में अब तक डेंगू के 173 और मलेरिया के 182 केस सामने आ चुके हैं. हालांकि इसके लिए स्थानीय प्रशासन कई अभियान चला रही है और लोगों से घरों के आसपास पानी हटाने की अपील भी कर रही है. राजधानी और दिल्ली एनसीआर के अलावा जम्मू में डेंगू मलेरिया से हालात और गंभीर है. जम्मू में अब तक 1,100 से ज्यादा डेंगू के केस दर्ज हो चुके हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश के उना जिले में चार दिन में 40 से ज्यादा मामले सामने आए हैं.



क्यों बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के केस



एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भारी बारिश और लगातार पानी भरे रहने की वजह से मच्छरों का प्रजनन बड़ा है, जिसकी वजह से मानसून के बाद डेंगू और मलेरिया के संक्रमण का खतरा तेजी से फेल रहा है. इसके अलावा डेंगू और मलेरिया से बचाव को लेकर एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि घरों के आसपास पानी का जमाव न होने दें और पानी की टंकी और बर्तनों को ढक कर रखें. इसके अलावा सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और बुखार स‍िर दर्द या बदन दर्द जैसी शिकायत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator