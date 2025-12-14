हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLeg Symptoms Of Cancer: पैरों में बार-बार आ रहे क्रैंप तो भूलकर भी हल्के में न लें, इस खतरनाक कैंसर के होते हैं संकेत

Leg Symptoms Of Cancer: पैरों में बार-बार आ रहे क्रैंप तो भूलकर भी हल्के में न लें, इस खतरनाक कैंसर के होते हैं संकेत

Early Cancer Signs In Legs: कैंसर के मामले पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपको पैरों से कौन से कैंसर का पता चलता है और इसको रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 14 Dec 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

Cancer Warning Signs In Legs: अक्सर पैरों की दिक्कतों को हम सामान्य कारणों से जोड़ देते हैं, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव, गलत पॉश्चर, नसों में सूजन या फिर शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी. लेकिन हर बार वजह इतनी साधारण नहीं होती.  कई बार पैरों में बने रहने वाले या समझ न आने वाले लक्षण शरीर के भीतर छिपे कैंसर के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं.  लिम्फोमा, बोन कैंसर, सॉफ्ट-टिश्यू सारकोमा, ल्यूकीमिया, प्रोस्टेट कैंसर, ओवरी कैंसर या रीढ़ में फैल चुका कैंसर, ये सभी पैरों में बदलाव ला सकते हैं. PMC- National Library के अनुसार, यह बदलाव नसों पर दबाव, खून या लिंफ फ्लो रुकने, या हड्डियों पर असर होने की वजह से होते हैं. समस्या यह है कि ये लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं और नॉर्मल समस्याओं जैसे लगते हैं, इसलिए लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं.  लेकिन पैरों के इन संकेतों को समझना, उनकी वजह जानना और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, यह सब समय रहते पता चल जाए, तो इलाज और रिकवरी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. 

Healthline के अनुसार, इसके संकेत

बिना वजह सूजन बने रहना

एक या दोनों पैरों में लगातार सूजन रहना खासकर तब जब यह कई दिनों तक बनी रहे या बढ़ती जाए, यह लिम्फोमा, ओवरी कैंसर या पेल्विक ट्यूमर जैसी स्थितियों का संकेत हो सकता है.  लिंफ नोड्स ब्लॉक होने पर शरीर में तरल जमा होता है और पैरों में भारीपन, गर्माहट या सख़्ती महसूस होती है. शाम तक यह सूजन अक्सर बढ़ जाती है.

 लगातार पैर दर्द

पैरों में लगातार रहने वाला दर्द चाहे वह तेज हो, सुस्त हो या रात में बढ़ जाता हो बोन कैंसर या हड्डियों में फैल चुके कैंसर की तरफ इशारा कर सकता है.  अगर दर्द चलने, गतिविधि या आराम किसी भी स्थिति में कम न हो और हफ्तों तक बना रहे, तो इसे हल्के में न लें.

 सुन्न होना, झनझनाहट या कमजोरी

रीढ़, पेल्विस या पेट में मौजूद कैंसर कई बार उन नसों पर दबाव डाल देते हैं जो पैरों को नियंत्रित करती हैं. इससे पैरों में झनझनाहट, चलते समय अस्थिरता, अचानक कमजोरी, या पैर घसीटकर चलने जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं. ये लक्षण समय के साथ बढ़ते हैं, अपने-आप कम नहीं होते. 

 बढ़ती हुई कोई गांठ या उभार

सॉफ्ट-टिश्यू सारकोमा आमतौर पर जांघ, पिंडली या नितंब में बिना दर्द वाली गांठ के रूप में शुरू होता है. ऐसी गांठें कड़ी महसूस होती हैं और धीरे-धीरे बढ़ती जाती हैं. 2 सेमी से बड़ी गांठ, तेजी से बढ़ती गांठ या आकार बदलती गांठ को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

 त्वचा में बदलाव या न भरने वाले घाव

मेलानोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा पैरों पर भी दिखाई दे सकते हैं. इसके लक्षणों में शामिल हैं-

  • तिल का रंग या आकार बदलना
  • नई ग्रोथ
  • कई हफ्तों तक न भरने वाले घाव
  • इन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
  •  पैर में ऐंठन, भारीपन या चलने में कठिनाई

अगर ट्यूमर पैरों की नसों, आर्टरीज या लिंफ चैनल पर दबाव डालते हैं, तो पैरों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है. इससे गंभीर क्रैम्प्स, भारीपन और चलने में परेशानी होती है. चलने पर दर्द बढ़ना और आराम करने पर कम होना, इसे लोग अक्सर सामान्य वेस्कुलर समस्या समझ लेते हैं, जबकि यह अंदर कुछ बड़ा होने का संकेत हो सकता है. 

अगर पैरों के लक्षणों के साथ ये समस्याएं भी हों, तो अलर्ट हो जाएं

  • वजन का लगातार कम होना
  • रात में पसीना
  • अत्यधिक थकान
  • बार-बार संक्रमण
  • भूख कम होना
  • हल्का लेकिन लगातार बुखार

ये सामान्य लक्षण जब पैरों की दिक्कतों के साथ दिखें, तो जांच कराना बेहद जरूरी हो जाता है.

इसे भी पढ़ें- Viral Infection Prevention: बार-बार हो रहा वायरल इंफेक्शन तो ये 12 स्टेप्स बचाएंगे आपको, डॉक्टर से जानें हर बात

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 14 Dec 2025 02:23 PM (IST)
Tags :
Leg Symptoms Of Cancer Early Cancer Signs In Legs Cancer Warning Signs In Legs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: तुषार हत्या मामले में पकड़ा गया मास्टरमाइंड, देखिए पूरी EXCLUSIVE रिपोर्ट
BJP New President: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bank Auction में Property खरीदना Safe है या Risky? Title, Possession और Resale Guide | Paisa Live
UP Cough Syrup Case: कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी की कोठी पर ED की रेड | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
INDIA AT 2047
India@2047: यूके-यूएस के लोग भी भारत में कराएंगे इलाज, 2047 तक इतनी तरक्की कर लेगा देश का हेल्थ सेक्टर, जानें कैसे?
यूके-यूएस के लोग भी भारत में कराएंगे इलाज, 2047 तक इतनी तरक्की कर लेगा देश का हेल्थ सेक्टर, जानें कैसे?
यूटिलिटी
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
नौकरी
रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर, जानिए किस दिन कौन सा होगा एग्जाम?
रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर, जानिए किस दिन कौन सा होगा एग्जाम?
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Embed widget