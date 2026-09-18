गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थजहरीली हवा से बढ़ा सुसाइड का खतरा, रिसर्च हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जहरीली हवा से बढ़ा सुसाइड का खतरा, रिसर्च हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जहरीली हवा सिर्फ फेफड़े ही नहीं, बल्कि दिमाग भी कर रही बीमार. क्वीन्स यूनिवर्सिटी की रिसर्च में खुलासा हुआ कि पीएम 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से बढ़ रहा सुसाइड का बड़ा जोखिम.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 18 Sep 2026 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

आमतौर पर आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव जैसी वजहों को जिम्मेदार माना जाता रहा है. लेकिन ब्रिटेन की क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किए गए एक अध्ययन में एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा है. शोधकर्ताओं का दावा है कि प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले लोगों में खुदकुशी के विचार आने की आशंका काफी बढ़ जाती है. यह स्टडी जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में प्रकाशित हुई है, जिसमें दुनियाभर के 29 बड़े शोधों का विश्लेषण करके यह समझने की कोशिश की गई कि वायु प्रदूषण का इंसानी दिमाग और मानसिक सेहत पर कैसा असर पड़ता है.

किस यूनिवर्सिटी ने किया यह अध्ययन?

वायु प्रदूषण और मानसिक सेहत के इस खतरनाक संबंध को समझने के लिए ब्रिटेन की क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के शोधकर्ताओं ने एक बड़ा अध्ययन किया है. वैज्ञानिकों ने इस प्रभाव को गहराई से समझने के लिए दुनिया भर के करीब 29 प्रमुख शोधों का बारीकी से विश्लेषण किया गया. इस स्टडी में यूरोप, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, जापान और कोलंबिया जैसी जगहों से जुड़े डेटा को शामिल किया गया. इस जांच में पाया गया कि हवा में मौजूद जहरीले कण न सिर्फ हमारे फेफड़ों को सड़ाते है, बल्कि सीधे हमारे दिमाग पर हमला करते हैं. 

कौन से प्रदूषक तत्व है सबसे ज्यादा खतरनाक?

शोध में सामने आया है कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण यानी पीएम 2.5 और पीएम 10 दिमाग में सूजन और तनाव बढ़ाने का काम करते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इन कणों के सिर्फ कम समय के संपर्क में आने पर भी लोगों में आत्महत्या से जुड़े विचारों में बढ़ोतरी देखी गई. इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लंबे समय तक संपर्क में रहने से डिप्रेशन और आत्मघाती सोच जैसी प्रवृत्तियां बढ़ती पाई गईं. 

इसके अलावा, रिसर्च में यह भी पाया गया कि वायु प्रदूषण के साथ-साथ आर्सेनिक, लेड और लिथियम जैसी भारी धातुओं से दूषित पानी भी दिमाग के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को नुकसान पहुंचाता है. इससे मस्तिष्क में पुरानी सूजन बनी रहती है और नसों को भी नुकसान होता है, जो आगे चलकर डिप्रेशन जैसी स्थितियों की वजह बन सकता है. शोधकर्ताओं ने सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और यहां तक कि ट्रैफिक के शोर को भी मानसिक तनाव बढ़ाने वाले कारकों में गिना है.

यह भी पढ़ें: सूजन और ब्लोटिंग खत्म कर देती है 10 मिनट की ये वॉक, कितना असरदार तरीका?

युवाओं पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा है खतरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में हर साल 7 लाख से अधिक लोग आत्महत्या के कारण अपनी जान गवां देते हैं. सबसे डराने वाली बात यह है कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं में मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह खुदकुशी है. 

ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ के विशेषज्ञों का कहना है कि यह अध्ययन वायु प्रदूषण और मानसिक विकारों के बीच संबंध को समझने की एक शुरूआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है. अब तक यह माना जाता था कि खराब हवा सिर्फ दिल और फेफड़ो की बीमारियां देती है, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि यह समाज के मानसिक ताने-बाने को भी अंदर से खोखला कर रही है. ऐसे में अब केवल सेहत ही नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना अनिवार्य हो गया है. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

यह भी पढ़ें: अच्छी नींद के बाद भी रहती है थकान, वजह सिर्फ स्ट्रेस या नींद की कमी नहीं

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Queens University Belfast Study
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
दिल्ली की हवा में घुला नया जहर, हुआ चौंकाने वाला खुलासा
दिल्ली की हवा में घुला नया जहर, हुआ चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
इलाज में कैसे होती है लूट, इससे कैसे बच सकते हैं आप?
इलाज में कैसे होती है लूट, इससे कैसे बच सकते हैं आप?
हेल्थ
कैसे काम करता है वायरलेस ब्रेन इम्प्लांट, जिससे बोलने लगते हैं पैरालाइज्ड लोग?
कैसे काम करता है वायरलेस ब्रेन इम्प्लांट, जिससे बोलने लगते हैं पैरालाइज्ड लोग?
हेल्थ
Cancer Physiotherapy: कैंसर मरीजों को कैसे राहत पहुंचाती है फिजियोथैरेपी? यहां जानें
कैंसर मरीजों को कैसे राहत पहुंचाती है फिजियोथैरेपी? यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती से युद्ध के बीच सऊदी को F-35 बेचेगा अमेरिका, हुई 24.3 अरब डॉलर की महाडील
हूती से युद्ध के बीच सऊदी को F-35 बेचेगा अमेरिका, हुई 24.3 अरब डॉलर की महाडील
बिहार
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
विश्व
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
विश्व
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान और विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने दे दिया वीजा!
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान और विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने दे दिया वीजा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget