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क्या अनार खाने से सच में बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन, क्या हैं फायदे?

अनार सिर्फ स्वाद और सेहत के लिए ही मशहूर नहीं, इसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से भी जोड़ा जाता है. ऐसे में जानिए क्या सच में अनार खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है या नहीं.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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अनार शरीर के लिए एक बेहद फायदेमंद फल है. इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फोलिक एसिड, पोटेशियम, फाइबर और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. वहीं अनार को एनीमिया, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप और पाचन से जुड़ी समस्याओं में भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. हालांकि कई लोग यह भी मानते हैं कि अनार खाने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है. सोशल मीडिया पर इसे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कहा जा कहा है.

पुरुषों की ताकत, मसल्स, एनर्जी और सेक्सुअल हेल्थ को लेकर अनार का सेवन फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं अनार खाने के फायदें और टेस्टोस्टेरोन से कुछ जरूरी जानकारी.

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अनार खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है?

अनार में पॉलीफेनॉल और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि नियमित रूप से अनार का जूस पीने से टेस्टोस्टेरोन के लेवल में 16 परसेंट से 24 परसेंट तक की बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि अनार के सेवन से टेस्टोस्टेरोन जल्दी बढ़ता है. असल में अनार में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, जिससे हॉर्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है.

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अनार खाने से फायदा क्या है?

अनार एक रोज की डाइट में शामिल करने वाला फल है. इसके दाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में मदद करते हैं. वहीं अनार में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह शरीर में हीमोग्लोबिन और खून की कमी को दूर करता है. अनार में फाइबर होता है, जो पेट साफ रखता है और कब्ज से बचाता है. यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर दिल की बीमारियों का खतरा घटाने में भी मदद करता है.

टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए क्या करें?

शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के लिए नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना सबसे असरदार तरीका माना जाता है. वजन उठाना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर तेजी से बढ़ता है. मोटापा कम करने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपने आप सुधर जाता है. वहीं रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है. ज्यादा तनाव लेने से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है. ऐसे में स्ट्रेस न लेना बेहतर होता है.

खबर रिपोर्ट्स पर आधारित है, इसे चिकित्सकीय राय न समझें, अपनी दिनचर्या में किसी भी चीज को शामिल करने से पहले संबंधिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 02:02 PM (IST)
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