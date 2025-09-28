PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण

बहुत सारी महिलाओं को लगातार मुंहासे, अचानक बालों का झड़ना और चेहरे पर अनचाहे बालों सिर्फ कॉस्मेटिक समस्याएं लग सकती है. लेकिन एक्सपर्ट्स इसे लेकर कहते हैं कि यह शरीर के अंदर छिपी गहरी दिक्कतों के भी संकेत हो सकते हैं. दरअसल पीसीओएस लाखों महिलाओं को प्रभावित कर रहा है और इसका असर सिर्फ प्रजनन क्षमता तक सीमित नहीं है बल्कि यह स्किन और बालों में भी साफ नजर आता है.



स्किन और बालों पर दिखने लगते हैं ये संकेत



कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पीसीओएस सिर्फ ओवरी की बीमारी नहीं है. यह शरीर में हार्मोनल असंतुलन के रूप में सामने आता है. इसके लक्षण चेहरे और सिर की त्वचा पर भी नजर आते हैं. लगातार एक्‍ने चेहरे पर ज्यादा बाल और बालों का पतला होना इसकी आम पहचान है. भारत में हुई कुछ रिसर्च के अनुसार पीसीओएस से पीड़ित 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं एक्ने और एक्स्ट्रा बालों की समस्या झेलती है. वहीं आदि से ज्यादा महिलाओं में इन्सुलिन रेजिस्टेंस के संकेत भी दिखाई देते हैं. इसके अलावा एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि इन लक्षणों को केवल कॉस्मेटिक समस्या समझना बड़ी गलती है, जब तक हार्मोनल और मेटाबॉलिक संतुलन को ट्रीट नहीं किया जाता, तब तक इसके परिणाम लंबे समय तक नहीं टिकते.



महिलाएं अक्सर करती हैं लक्षणों को नजरअंदाज



कई महिलाएं बार-बार होने वाले पिंपल्स, वजन बढ़ाना, बाल झड़ना या पीरियड्स के मिस होने जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती है. लेकिन यह पीसीओएस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. इसे लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पीसीओएस को केवल प्रजनन संबंधी समस्या मनाना गलत है, इसका असर महिलाओं के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों तक पड़ सकता है.



इलाज और देखभाल का तरीका

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पीसीओएस को मैनेज करने के लिए केवल दवा ही काफी नहीं होती है, बल्कि लाइफस्टाइल में बदलाव भी जरूरी है. इसके लिए महिलाएं हार्मोनल थेरेपी एंटी-एंड्रोजन और इंसुलिन सेंसिटाइजर्स से बीमारी की जड़ पर काम किया जा सकता है. वहीं संतुलित आहार नियमित, व्यायाम, वजन नियंत्रण, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्याप्त नींद हार्मोन के लेवल को बेहतर बनाती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि केवल 5 से 10 प्रतिशत वजन कम करने से भी सुधार देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें-Hypertension in Children: बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा हाइपरटेंशन, कैसे दिखते हैं लक्षण