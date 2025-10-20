हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थप्रेग्नेंसी में रखना है हेल्थ का ख्याल तो न हो परेशान, परिणीति चोपड़ा की हेल्दी लाइफस्टाइल आएगी काम

प्रेग्नेंसी में रखना है हेल्थ का ख्याल तो न हो परेशान, परिणीति चोपड़ा की हेल्दी लाइफस्टाइल आएगी काम

प्रेग्नेंसी में नहीं चाहिए कोई कॉम्प्लिकेशन और चाहिए कि आप भी रहे फिट और हेल्दी तो जरूर जान लीजिए परिणीति चोपड़ा के ये हेल्थी प्रेग्नेंसी लाइफस्टाइल टिप्स.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 20 Oct 2025 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

हंसी तो फंसी, इश्कजादे और शुद्ध देसी रोमांस जैसी एक एक हिट पिक्चरें देने वाली एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के घर नई खुशी आई है. आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चढ्ढा के संग ब्याह रचाने वाली परिणीति को 19 अक्टूबर, 2025 को बेटा हुआ है. राघव और परिणीति ने इस खुशखबरी को इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस तक पहुंचाया, जिसके बाद लोगों ने भी उनके इंस्टा पोस्ट पर कमेंट में बधाई दी और बेबी बॉय को ब्लेसिंग भी दीं.

अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान परिणीति कई बार अपने इंस्टा पर अलग अलग तरह की पोस्ट करती भी नजर आई जिसमें वो हेल्दी प्रेग्नेंसी टिप्स देती दिखी. ऐसे में आइए जानते है परिणीति चोपड़ा के हेल्थी प्रेग्नेंसी टिप्स.

हाइड्रेटेड रहना है जरूरी

परिणीति चोपड़ा जो कि न्यू मोम बनी हैं उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी टिप्स लोगो के साथ भी शेयर किए हैं. ऐसी की एक वीडियो में परिणीति लेमन वाटर पीटी नजर आती हैं. दरअसल, प्रेग्नेंसी के दौरान हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी होता है क्योंकि इससे स्किन फ्लेक्सिबल रहती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्वेलिंग, सिरदर्द और प्रतिम लेबर के खतरे को भी कम करता है.

खाने का कैसे रखें ख्याल?

इसी के साथ दूसरी वीडियो में परिणीति टोमैटो सूप और और चीज टोस्ट बनाते हुए दिखाई दी. कंसल्टेंट डाइटीशियन गरिमा गोयल बताती हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान चीज टोस्ट और टोमैटो सूप एक अच्छा और रिलैक्सिंग डिनर हो सकता है. दरअसल, टोमैटो सूप से शरीर को हाइड्रेशन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो इम्यूनिटी को बेहतर करते है और स्किन हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं. इसके अलावा चीज टोस्ट प्रोटीन और और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, जो मसल्स के लिए जरूरी है.

स्ट्रेच मार्क्स को कैसे बच सकते हैं?

प्रेग्नेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स की सबसे ज्यादा शिकायत रहती है. अनहेल्दी और तेजी से होते वेट हैं के चलते इनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है. ऐसे में इन्हें पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं किया जा सकता पर कुछ हद्द तक कम किया जा सकता है. इसके लिए रोजाना एमोलियंट्स, कोको या शिया बटर स्किन हेल्थ को बेहतर रखने और इलास्टिसिटी बनाए रखने में मदद करता है.

इसे भी पढ़ें: लीवर हेल्थ के लिए इन चीजों से बचें नहीं तो लीवर डैमेज तय, अमेरिकी डॉक्टर की चेतावनी

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 20 Oct 2025 10:23 AM (IST)
Tags :
Healthy Pregnancy Tips Parineeti Chopra Pregnancy PARINEETI CHOPRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
टीवी की इस एक्ट्रेस पर क्यों लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, दिवाली पर मचा था हंगामा
दिवाली के मौके पर जब इस हसीना पर लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, मचा था बवाल
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
टीवी की इस एक्ट्रेस पर क्यों लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, दिवाली पर मचा था हंगामा
दिवाली के मौके पर जब इस हसीना पर लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, मचा था बवाल
विश्व
'दिवाली की रोशनी से घर और दिल...', पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जानें क्या कहा?
'दिवाली की रोशनी से घर और दिल...', पाक PM शहबाज ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
जनरल नॉलेज
रहस्य या हकीकत? वह बॉर्डर जहां सूरज ढलते ही आने लगती हैं आत्माओं के चिल्लाने की आवाजें!
रहस्य या हकीकत? वह बॉर्डर जहां सूरज ढलते ही आने लगती हैं आत्माओं के चिल्लाने की आवाजें!
यूटिलिटी
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget