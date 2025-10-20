हंसी तो फंसी, इश्कजादे और शुद्ध देसी रोमांस जैसी एक एक हिट पिक्चरें देने वाली एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के घर नई खुशी आई है. आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चढ्ढा के संग ब्याह रचाने वाली परिणीति को 19 अक्टूबर, 2025 को बेटा हुआ है. राघव और परिणीति ने इस खुशखबरी को इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस तक पहुंचाया, जिसके बाद लोगों ने भी उनके इंस्टा पोस्ट पर कमेंट में बधाई दी और बेबी बॉय को ब्लेसिंग भी दीं.

अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान परिणीति कई बार अपने इंस्टा पर अलग अलग तरह की पोस्ट करती भी नजर आई जिसमें वो हेल्दी प्रेग्नेंसी टिप्स देती दिखी. ऐसे में आइए जानते है परिणीति चोपड़ा के हेल्थी प्रेग्नेंसी टिप्स.

हाइड्रेटेड रहना है जरूरी

परिणीति चोपड़ा जो कि न्यू मोम बनी हैं उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी टिप्स लोगो के साथ भी शेयर किए हैं. ऐसी की एक वीडियो में परिणीति लेमन वाटर पीटी नजर आती हैं. दरअसल, प्रेग्नेंसी के दौरान हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी होता है क्योंकि इससे स्किन फ्लेक्सिबल रहती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्वेलिंग, सिरदर्द और प्रतिम लेबर के खतरे को भी कम करता है.

खाने का कैसे रखें ख्याल?

इसी के साथ दूसरी वीडियो में परिणीति टोमैटो सूप और और चीज टोस्ट बनाते हुए दिखाई दी. कंसल्टेंट डाइटीशियन गरिमा गोयल बताती हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान चीज टोस्ट और टोमैटो सूप एक अच्छा और रिलैक्सिंग डिनर हो सकता है. दरअसल, टोमैटो सूप से शरीर को हाइड्रेशन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो इम्यूनिटी को बेहतर करते है और स्किन हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं. इसके अलावा चीज टोस्ट प्रोटीन और और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, जो मसल्स के लिए जरूरी है.

स्ट्रेच मार्क्स को कैसे बच सकते हैं?

प्रेग्नेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स की सबसे ज्यादा शिकायत रहती है. अनहेल्दी और तेजी से होते वेट हैं के चलते इनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है. ऐसे में इन्हें पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं किया जा सकता पर कुछ हद्द तक कम किया जा सकता है. इसके लिए रोजाना एमोलियंट्स, कोको या शिया बटर स्किन हेल्थ को बेहतर रखने और इलास्टिसिटी बनाए रखने में मदद करता है.

