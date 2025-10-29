भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स

विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में मोटापे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पिछले कुछ दशकों में देश में ओबेसिटी कि दर लगभग दोगुनी हो गई है. शहरी इलाकों में करीब 20 से 30 प्रतिशत वयस्क और 10 से 15 प्रतिशत बच्चे मोटापे या ओवरवेट की कैटेगरी में आ चुके हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी की कमी, तनाव, नींद की कमी और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन इसकी बड़ी वजह है. वहीं कुछ समय पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने मोटापा कम करने के आसान टिप्स भी बताए थे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत में तेजी से बढ़ रहे मोटापे को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने वजन घटाने के क्या आसान टिप्स बताए थे.

हेल्थ मिनिस्ट्री ने बढ़ते वजन को लेकर क्या बताया?

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट कर लोगों को हाइड्रेशन पर ध्यान देने की सलाह दी है. हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि वजन नियंत्रण में पर्याप्त पानी का सेवन अहम भूमिका निभाता है, ऐसे में अपने दैनिक पानी के सेवन पर ध्यान दें. यही स्वस्थ और फिट जीवन शैली की ओर पहला कदम हो सकता है. इसके साथ मंत्रालय ने ग्राफिक भी शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है कि वजन प्रबंधन के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. मिनिस्ट्री के अनुसार शरीर का लगभग 55 से 60 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है. इसलिए पानी की कमी से थकान, सुस्ती और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती है.

पानी से घट सकता है वजन, रिसर्च में भी हुआ साबित

कई रिसर्च और स्टडीज में यह बात सामने आई है कि जो लोग नियमित रूप से पर्याप्त पानी पीते हैं, उनमें वजन कम होने की संभावना ज्यादा होती है. एक रिव्यू में भी यह सामने आया है कि भोजन से पहले 500 मिलीलीटर पानी पीने वाले लोगों में भूख की कमी और उनकी कैलोरी खपत भी घट गई है. वहीं मीठी ड्रिंक की जगह सादा पानी पीने वालों के वजन में औसतन 0.33 किलो तक की कमी दर्ज की गई है. रिसर्च में यह भी सामने आया है कि पानी की कमी शरीर पर नेगेटिव असर डालती है, यह मोटापा, डायबिटीज और समय से पहले बुढ़ापे का कारण बन सकती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप खाने से पहले पानी पीते हैं तो पेट जल्दी भर जाता है और आप कम मात्रा में खाना खाते हैं. कई रिसर्च में भी है सामने आए हैं कि जो लोग हर रोज खाने से पहले पानी पीते उन्होंने 12 हफ्तों में ज्यादा वजन घटाया, जबकि जिन्होंने पानी नहीं पिया, उनका वजन उतना नहीं घटा. दरअसल पानी पेट की नसों को सक्रिय कर दिमाग को सिग्नल भेजता है, कि अब खाना बंद करने का समय आ गया है. जिससे ओवरईटिंग रूकती है और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

दिन भर में कितना पानी जरूरी?

आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार पानी की जरूरत हर व्यक्ति के वजन और एक्टिविटी लेवल पर निर्भर करती है. ऐसे में पुरुषों को रोजाना 2.2 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए. वहीं महिलाओं के लिए यह मात्र 1.6 से 3 लीटर के बीच होनी चाहिए. हालांकि यह मात्रा मौसम और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है.

