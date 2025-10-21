हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHidden Signs of Cancer: सुबह उठते ही सबसे पहले दिखते हैं कैंसर के ये लक्षण, अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं लोग

Hidden Signs of Cancer: सुबह उठते ही सबसे पहले दिखते हैं कैंसर के ये लक्षण, अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं लोग

cancer: कैंसर के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़े हैं. इससे हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है. आपको इसके कुछ लक्षण बताते हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत होती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Oct 2025 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

Early Symptoms of Cancer: कैंसर के मामले पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़े हैं. बीते एक सालों में कई ऐसे हाईप्रोफाइल लोगों की मौत कैंसर से हुई है. यह एक ऐसी बीमारी है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं. इसके 200 से ज्यादा प्रकार हैं और हर एक के अलग-अलग लक्षण हो सकते हैं. बीमारी को हराने के लिए जरूरी है कि इसे शुरुआती दौर में पकड़ लिया जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके संकेत हमेशा साफ नजर नहीं आते. इसमें आम तौर पर वजन कम होना, लगातार थकान, त्वचा में बदलाव, गांठ बनना, बिना वजह ब्लीडिंग होना या पेट फूलना जैसे लक्षण कैंसर से जुड़े होते हैं. लेकिन इनमें से ही एक संकेत ऐसा है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, रात को जरूरत से ज्यादा पसीना आना. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है.

यह भी पढ़ें: Silent Heart Attack Signs: बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?

क्या है इसके लक्षण?

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह उठने पर अगर आपकी चादर और कपड़े पूरी तरह गीले हों, जबकि कमरे का तापमान सामान्य हो, तो यह नॉर्मल पसीना नहीं बल्कि नाइट स्वेट्स हो सकता है. एनएचएस (NHS) के अनुसार, अगर यह स्थिति बार-बार हो रही है और आपकी नींद तक टूट रही है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए. कैंसर रिसर्च के मुताबिक, शरीर में इंफेक्शन होने पर पसीना आना आम बात है, लेकिन कुछ खास प्रकार के कैंसर जैसे लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर, बोन कैंसर और एडवांस्ड थायरॉयड कैंसर में भी पसीना जरूरत से ज्यादा आने लगता है. खासकर उन मरीजों में जो बीमारी के एडवांस स्टेज से गुजर रहे होते हैं.

कब डॉक्टर को दिखाएं?

इसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जिनमें-

  • अगर आपको लगातार रात में पसीना आता है और नींद खराब होती है.
  • अगर इसके साथ तेज बुखार, खांसी, ठंड लगना या डायरिया भी है.
  • अगर नाइट स्वेट्स के साथ आपका वजन भी बिना वजह घट रहा है.

यह जरूरी नहीं कि हर बार पसीना आना कैंसर का संकेत हो, लेकिन अगर यह आपके लिए असामान्य है तो डॉक्टर से जांच कराना ही समझदारी है. कुछ कैंसर जिनमें जरूरत से ज्यादा पसीना आ सकता है, उनमें शामिल हैं नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, कार्सिनॉयड ट्यूमर, ल्यूकेमिया, मेसोथेलियोमा, बोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, जर्म सेल ट्यूमर, एडवांस्ड मेडुलरी थायरॉयड कैंसर. अगर आप इसको हल्के में लेते हैं, तो बाद में चलकर आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है, जिसमें अगर आप शुरुआत में नहीं संभल पाएं तो आखिरी में आपका संभलना मुश्किल हो जाता है.

इसे भी पढ़ें: Asrani Death: तिल-तिल तड़पता है इंसान और घुटने लगती हैं सांसें, इस खतरनाक बीमारी ने छीनी असरानी की जिंदगी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 05:39 PM (IST)
Tags :
Cancer Early Symptoms Of Cancer Night Sweats And Cancer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ट्रेंडिंग
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
जनरल नॉलेज
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget