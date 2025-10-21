Early Symptoms of Cancer: कैंसर के मामले पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़े हैं. बीते एक सालों में कई ऐसे हाईप्रोफाइल लोगों की मौत कैंसर से हुई है. यह एक ऐसी बीमारी है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं. इसके 200 से ज्यादा प्रकार हैं और हर एक के अलग-अलग लक्षण हो सकते हैं. बीमारी को हराने के लिए जरूरी है कि इसे शुरुआती दौर में पकड़ लिया जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके संकेत हमेशा साफ नजर नहीं आते. इसमें आम तौर पर वजन कम होना, लगातार थकान, त्वचा में बदलाव, गांठ बनना, बिना वजह ब्लीडिंग होना या पेट फूलना जैसे लक्षण कैंसर से जुड़े होते हैं. लेकिन इनमें से ही एक संकेत ऐसा है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, रात को जरूरत से ज्यादा पसीना आना. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है.

क्या है इसके लक्षण?

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह उठने पर अगर आपकी चादर और कपड़े पूरी तरह गीले हों, जबकि कमरे का तापमान सामान्य हो, तो यह नॉर्मल पसीना नहीं बल्कि नाइट स्वेट्स हो सकता है. एनएचएस (NHS) के अनुसार, अगर यह स्थिति बार-बार हो रही है और आपकी नींद तक टूट रही है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए. कैंसर रिसर्च के मुताबिक, शरीर में इंफेक्शन होने पर पसीना आना आम बात है, लेकिन कुछ खास प्रकार के कैंसर जैसे लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर, बोन कैंसर और एडवांस्ड थायरॉयड कैंसर में भी पसीना जरूरत से ज्यादा आने लगता है. खासकर उन मरीजों में जो बीमारी के एडवांस स्टेज से गुजर रहे होते हैं.

कब डॉक्टर को दिखाएं?

इसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जिनमें-

अगर आपको लगातार रात में पसीना आता है और नींद खराब होती है.

अगर इसके साथ तेज बुखार, खांसी, ठंड लगना या डायरिया भी है.

अगर नाइट स्वेट्स के साथ आपका वजन भी बिना वजह घट रहा है.

यह जरूरी नहीं कि हर बार पसीना आना कैंसर का संकेत हो, लेकिन अगर यह आपके लिए असामान्य है तो डॉक्टर से जांच कराना ही समझदारी है. कुछ कैंसर जिनमें जरूरत से ज्यादा पसीना आ सकता है, उनमें शामिल हैं नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, कार्सिनॉयड ट्यूमर, ल्यूकेमिया, मेसोथेलियोमा, बोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, जर्म सेल ट्यूमर, एडवांस्ड मेडुलरी थायरॉयड कैंसर. अगर आप इसको हल्के में लेते हैं, तो बाद में चलकर आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है, जिसमें अगर आप शुरुआत में नहीं संभल पाएं तो आखिरी में आपका संभलना मुश्किल हो जाता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

