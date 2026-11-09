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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या फलों के शुगर से डायबिटीज के मरीजों को नहीं होता खतरा? होश उड़ा देगी स्टडी

क्या फलों के शुगर से डायबिटीज के मरीजों को नहीं होता खतरा? होश उड़ा देगी स्टडी

डायबिटीज के मरीजों को कई तरह के फल खानें से मना किया जाता है, बताया जाता है कि इससे उनको काफी दिक्कत हो सकती है. हालांकि अब उनके लिए एक खुशखबरी निकल कर आई है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 09 Nov 2026 01:15 PM (IST)
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डायबिटीज (मधुमेह) के मरीजों के लिए खुशखबरी है कि अब आम खाने को लेकर नए शोध ने कई मिथकों को तोड़ा है. आम को अब डायबिटीज के मरीजों के लिए पूरी तरह से वर्जित नहीं माना जाता. भारतीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, डायबिटीज के मरीज भी सीमित मात्रा में खा सकते हैं. हालांकि इसके कुछ खास नियम और सावधानियां जरूरी हैं

डायबिटीज मरीजों की डायट और फल खाने का संकोच

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डायबिटीज के मरीज अपनी डायट का खास ध्यान रखते हैं. वे नट्स और साबुत अनाज जैसे हेल्दी खाने को प्राथमिकता देते हैं और प्रोसेस्ड फूड से बचते हैं. पर फल खाने में वे अक्सर संकोच करते हैं, खासकर वे फल जिनमें शुगर की मात्रा अधिक होती है. आम को भी शुगर वाला फल माना जाता है इसलिए कई डायबिटीज के मरीज इसे खाने से बचते हैं

दो बड़े शोधों में आम खाने के प्रभाव का अध्ययन

हाल ही में दो बड़े शोध हुए जिनमें डायबिटीज के मरीजों ने सीमित मात्रा में आम खाने के प्रभावों का अध्ययन किया गया. पहला शोध फोर्टिस C-DOC अस्पताल, नई दिल्ली और दूसरे नेशनल डायबिटीज, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन ने मिलकर किया. इस अध्ययन में कुल 95 लोगों को शामिल किया गया जिनमें से 45 डायबिटीज के मरीज थे और 50 स्वस्थ लोग थे

पहले शोध के नतीजे, आम खाने से ब्लड शुगर पर असर

पहले शोध में डायबिटीज के मरीजों को नाश्ते में 250 ग्राम आम खाने को दिया गया. इसके बाद उनके ब्लड शुगर के स्तर को लगातार मापा गया. इसके साथ ही वे तीन दिनों तक एक विशेष सेंसर से ब्लड शुगर पर नजर रखते रहे. नतीजे यह दिखाते हैं कि आम खाने से उनके ब्लड शुगर के स्तर में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि कई मामलों में यह सामान्य या ब्रेड खाने जितना ही नियंत्रित रहा

दूसरे शोध में आम खाने वाले समूह में स्वास्थ्य सुधार

दूसरे शोध में 35 वयस्क मरीजों पर एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ. इसमें मरीजों को या तो रोजाना 250 ग्राम सफेदा या दशहरी आम खाने को दिया गया या फिर बराबर मात्रा में सफेद ब्रेड दी गई. इस अध्ययन से पता चला कि आम खाने वाले समूह में फास्टिंग ग्लूकोज, HbA1c, इंसुलिन रेसिस्टेंस, वजन, कमर का साइज़ और त्वचा की मोटाई में सुधार हुआ. साथ ही उनके HDL लेवल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) में भी बढ़ोतरी देखी गई. यह अध्ययन जर्नल ऑफ डायबिटीज एंड मेटाबोलिक डिसऑर्डर्स में प्रकाशित हुआ

आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसकी अहमियत

शोध से यह भी पता चला कि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) 51 से 60 के बीच होता है. GI बताता है कि कोई खाना खून में शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है. 0 से 55 GI वाले खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे पचते हैं और खून में शुगर धीरे-धीरे बढ़ती है. 56 से 69 वाले मध्यम प्रभाव डालते हैं और 70 से ऊपर वाले बहुत जल्दी शुगर बढ़ाते हैं. आम का GI मध्यम श्रेणी में आता है इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना ठीक माना गया

आम खाने में सावधानियां

डायबिटीज के मरीजों को ध्यान देना चाहिए कि वे रोजाना बड़ी मात्रा में आम न खाएं. छोटे-छोटे हिस्से में आम खाएं और साथ में ऐसे खाद्य पदार्थ लें जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करें. इसके अलावा आम को खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- सौंफ चबाना ज्यादा अच्छा या सौंफ का पानी पीना, जान लें सेहत के लिए कौन-सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा?

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. आप किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 01:15 PM (IST)
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