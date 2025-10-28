हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीम से लेकर लौंग तक... दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये हैं असरदार तरीके 

आजकल दांतों की समस्याओं से निपटने के लिए कई तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन पहले दांतों की समस्याओं से निपटने के लिए कई घरेलू नुस्खे बताए जाते थे जो आज भी उतने ही असरदार माने जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Oct 2025 01:09 PM (IST)
दांतों को साफ रखना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी उनकी सही देखभाल करना भी होता है. आजकल दांतों की समस्याओं से निपटने के लिए कई तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन पहले के समय में दांतों की समस्याओं से निपटने के लिए कई घरेलू नुस्खे बताए जाते थे, जो आज भी उतने ही असरदार माने जाते हैं. यह नुस्खे खासकर के कैविटी, दांतों के दर्द और मसूड़ों की कमजोरी जैसी परेशानियां में कारगर साबित होते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं नीम से  लेकर लौंग तक दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के असरदार तरीके.

लौंग का इस्तेमाल 

लौंग दांतों के दर्द और कैविटी से राहत दिलाने का एक पुराना घरेलू उपाय माना जाता है. इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण, दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं.इसके लिए जिस दांत में कैविटी हो उसके पास एक लौंग को धीरे-धीरे चबाना चाहिए या उस जगह पर लौंग का तेल लगाना चाहिए. ऐसा करने से दांतों के दर्द और कीटाणुओं दोनों से राहत मिलती है.

हल्दी और सरसों का तेल 

हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जबकि सरसों का तेल दांतों को मजबूत बनाता है.  ऐसे में आधा चम्मच हल्दी में कुछ बूंदें सरसों का तेल और चुटकी भर नमक मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट से दांतों और मसूड़े पर धीरे-धीरे मसाज करें. मसाज के 5 से 10 मिनट बाद कुल्ला कर लें. यह नुस्खा  कैविटी के साथ-साथ मसूड़े की सूजन और दर्द को भी दूर करता है.

नमक का पानी 

नमक का पानी एक नेचुरल डिसइनफेक्ट की तरह काम करता है. यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में मददगार रहता है और दर्द से भी राहत देता है. ऐसे में एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर और दिन में दो से तीन बार इससे कुल्ला करने से न सिर्फ कैविटी से राहत मिलती है, बल्कि मसूड़े की सूजन भी कम होती है.

 लहसुन भी कारगर 

लहसुन में मौजूद एलिसिन एक शक्तिशाली एंटी बैक्टीरियल तत्व होता है, जो दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है.लहसुन की कली को पीसकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर सबसे पहले इसका पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को कैविटी वाली जगह पर लगाए और कुछ मिनट बाद कुल्ला कर लें. इस नुस्खे से दांतों के दर्द से तुरंत राहत मिलती है.

नीम का दातुन 

नीम के दातुन का इस्तेमाल सदियों से दांतों को मजबूत और साफ रखने के लिए किया जाता रहा है. इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण दांतों को सड़न और बदबू से बचाते हैं. इसके लिए नीम की एक ताजा टहनी लें, इसके एक सिरे को चबाकर ब्रश जैसा बना लें और उससे दांत साफ करें. यह ब्रश कैविटी, मसूड़ों की कमजोरी और पीलापन कम करने में मदद करता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 28 Oct 2025 01:09 PM (IST)
Embed widget