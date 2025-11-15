हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थघर पर यूरिक एसिड का इलाज, दवा से पहले आजमाएं ये उपाय

घर पर यूरिक एसिड का इलाज, दवा से पहले आजमाएं ये उपाय

इसमें सबसे आम समस्याएं जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने-फिरने में कठिनाई और कभी-कभी अंगुलियों या घुटनों में तेज दर्द शामिल हैं. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या बढ़कर गंभीर स्थिति में बदल सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 15 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर अक्सर तेजी से बढ़ने लगता है. यूरिक एसिड शरीर का एक नेचुरल पदार्थ है, लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो कई परेशानियां पैदा करता है. इसमें सबसे आम समस्याएं जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने-फिरने में कठिनाई और कभी-कभी अंगुलियों या घुटनों में तेज दर्द शामिल हैं. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या बढ़कर गंभीर स्थिति में बदल सकती है.

इसलिए जरूरी है कि हम अपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल रखने के लिए कुछ आसान और नेचुरल उपाय अपनाएं. दवा लेने से पहले आप इन घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं, जो न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं. तो चलिए जानते हैं कि घर पर यूरिक एसिड का इलाज करने के लिए दवा से पहले कौन से उपाय आजमाएं. 

1. सर्दियों में खट्टे फल खाएं - यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान तरीका अपनी डाइट में खट्टे फलों को शामिल करना है. संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी जैसे फल विटामिन-सी से भरपूर होते हैं. विटामिन-सी शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है और यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने में सहायक होता है. आप रोजाना इन फलों का सेवन नाश्ते या खाने के बाद कर सकते हैं. इसके अलावा, नींबू का पानी खाली पेट पीना भी यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. 

2. रोजाना योगा और एक्सरसाइज करें - सर्दियों में अक्सर हम घर पर आराम करने लगते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. इससे न सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ने लगता है. इसे रोकने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट किसी भी तरह की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना जरूरी है. यह वॉकिंग, साइकलिंग, स्ट्रेचिंग या योगा हो सकती है. नियमित एक्सरसाइज शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है. 

3. पानी पीने पर ध्यान दें -  सर्दियों में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं क्योंकि ठंड में प्यास कम लगती है. लेकिन यह एक बड़ी गलती है. पानी की कमी से यूरिक एसिड शरीर में जमा होने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ सकती है. इसलिए रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए. इसके अलावा, हर सुबह नींबू पानी पीने से भी यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलता है और मेटाबोलिज्म तेज होता है. 

4. जिंजर टी का सेवन करें - सर्दियों में चाय पीना हम सबको पसंद होता है. अगर आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अदरक वाली चाय को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें. अदरक में नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. दिन में दो बार अदरक वाली चाय पीने से शरीर अंदर से गर्म रहता है और यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है. 

5. लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करें - सिर्फ डाइट और पानी पर ध्यान देना ही काफी नहीं है. पर्याप्त नींद लेना, तनाव को कम करना और फिजिकल एक्टिविटी को नियमित रखना भी यूरिक एसिड कंट्रोल रखने में मदद करता है.कोशिश करें कि ज्यादा ऑयली और मीठे खाने से बचें, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड बढ़ता है. 

यह भी पढ़ें Obesity Treatment: मोटापा कम करने के लिए भारत की पहली दवा ट्रायल में सफल, जानें मार्केट में कब आएगी?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 15 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
Health LIfestyle Uric Acid Uric Acid In Winter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
लाइफस्टाइल
Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget