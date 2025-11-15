घर पर यूरिक एसिड का इलाज, दवा से पहले आजमाएं ये उपाय

सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर अक्सर तेजी से बढ़ने लगता है. यूरिक एसिड शरीर का एक नेचुरल पदार्थ है, लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो कई परेशानियां पैदा करता है. इसमें सबसे आम समस्याएं जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने-फिरने में कठिनाई और कभी-कभी अंगुलियों या घुटनों में तेज दर्द शामिल हैं. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या बढ़कर गंभीर स्थिति में बदल सकती है.

इसलिए जरूरी है कि हम अपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल रखने के लिए कुछ आसान और नेचुरल उपाय अपनाएं. दवा लेने से पहले आप इन घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं, जो न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं. तो चलिए जानते हैं कि घर पर यूरिक एसिड का इलाज करने के लिए दवा से पहले कौन से उपाय आजमाएं.

1. सर्दियों में खट्टे फल खाएं - यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान तरीका अपनी डाइट में खट्टे फलों को शामिल करना है. संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी जैसे फल विटामिन-सी से भरपूर होते हैं. विटामिन-सी शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है और यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने में सहायक होता है. आप रोजाना इन फलों का सेवन नाश्ते या खाने के बाद कर सकते हैं. इसके अलावा, नींबू का पानी खाली पेट पीना भी यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है.

2. रोजाना योगा और एक्सरसाइज करें - सर्दियों में अक्सर हम घर पर आराम करने लगते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. इससे न सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ने लगता है. इसे रोकने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट किसी भी तरह की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना जरूरी है. यह वॉकिंग, साइकलिंग, स्ट्रेचिंग या योगा हो सकती है. नियमित एक्सरसाइज शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है.

3. पानी पीने पर ध्यान दें - सर्दियों में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं क्योंकि ठंड में प्यास कम लगती है. लेकिन यह एक बड़ी गलती है. पानी की कमी से यूरिक एसिड शरीर में जमा होने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ सकती है. इसलिए रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए. इसके अलावा, हर सुबह नींबू पानी पीने से भी यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलता है और मेटाबोलिज्म तेज होता है.

4. जिंजर टी का सेवन करें - सर्दियों में चाय पीना हम सबको पसंद होता है. अगर आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अदरक वाली चाय को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें. अदरक में नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. दिन में दो बार अदरक वाली चाय पीने से शरीर अंदर से गर्म रहता है और यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है.

5. लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करें - सिर्फ डाइट और पानी पर ध्यान देना ही काफी नहीं है. पर्याप्त नींद लेना, तनाव को कम करना और फिजिकल एक्टिविटी को नियमित रखना भी यूरिक एसिड कंट्रोल रखने में मदद करता है.कोशिश करें कि ज्यादा ऑयली और मीठे खाने से बचें, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड बढ़ता है.

