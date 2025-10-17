हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थलीवर हेल्थ के लिए इन चीजों से बचें नहीं तो लीवर डैमेज तय, अमेरिकी डॉक्टर की चेतावनी

लीवर हेल्थ के लिए इन चीजों से बचें नहीं तो लीवर डैमेज तय, अमेरिकी डॉक्टर की चेतावनी

2023 के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल दुनिया भर में करीब 20 लाख लोग लीवर की बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं यानी हर 25 में से 1 मौत लीवर की खराबी की वजह से होती है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 17 Oct 2025 07:09 PM (IST)
हमारे शरीर में कई जरूरी अंग हैं, लेकिन लीवर एक ऐसा अंग है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह शरीर की सफाई करने वाली फैक्ट्री की तरह काम करता है. खून को साफ करना, टॉक्सिन्स को निकालना, पोषण को पचाने में मदद करना और एनर्जी स्टोर करना इसका मुख्य काम है. लेकिन आज की बिजी और जंक फूड से भरी लाइफस्टाइल में लीवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है.

2023 के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल दुनिया भर में करीब 20 लाख लोग लीवर की बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं यानी हर 25 में से 1 मौत लीवर की खराबी की वजह से होती है. और यह संख्या युवाओं में लगातार बढ़ रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ही लगभग 45 लाख लोगों को लीवर की बीमारी का पता चल चुका है. वहीं भारत में भी फैटी लीवर और लिवर सिरोसिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में लीवर हेल्थ के लिए अमेरिकी डॉक्टर की चेतावनी भी सामने आई है, तो चलिए जानते हैं कि लीवर हेल्थ के लिए किन चीजों से बचें नहीं तो लीवर डैमेज तय है. 

अमेरिकी डॉक्टर की चेतावनी

इन दिनों एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, जिसका नाम नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) है. यह बीमारी शराब पीने से नहीं, बल्कि खराब खानपान और खराब लाइफस्टाइल  से होती है. अमेरिकन लिवर फाउंडेशन के अनुसार, अमेरिका में हर चार में से एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है. इस बीमारी में लीवर में धीरे-धीरे फैट जमा होने लगता है, जिससे उसका कामकाज प्रभावित होता है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह बीमारी लीवर फेलियर या कैंसर जैसी घातक स्थिति में बदल सकती है. 

अब तक लोगों को लगता था कि घी, मक्खन या मांस जैसे भारी-भरकम खाने लीवर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होते हैं. लेकिन अमेरिका के एक फेमस कार्यात्मक चिकित्सक, डॉ. एड्रियन स्जनाइडर, इससे बिल्कुल अलग राय रखते हैं.उन्होंने हाल ही में एक वीडियो में बताया कि, लीवर के लिए सबसे खतरनाक चीज कोई तेल या मांस नहीं, बल्कि  हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है. 

हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप (HFCS) क्या है?

HFCS एक तरह की आर्टिफिशियल शुगर होती है, जिसे आमतौर पर प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड में मिठास के लिए डाला जाता है. यह खासतौर पर कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक, कुकीज, केक, कैंडी, ब्रेकफास्ट सीरियल, रेडीमेड सॉस और जूस, फ्लेवर्ड योगर्ट चीजों में पाई जाती है. डॉ. स्जनाइडर बताते हैं कि HFCS ग्लूकोज की तुलना में लीवर में बहुत तेजी से फैट में बदलता है, जिससे लीवर पर सीधा असर पड़ता है. 

फ्रुक्टोज एक नेचुरल शुगर है जो फलों और सब्जियों में भी पाई जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल फ्रुक्टोज जैसे HFCS या पैक्ड शुगर में आर्टिफिशियल शुगर होती है, जिससे नुकसान होता है. जब आप इस तरह की फ्रुक्टोज ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो यह आंतों की सेहत बिगाड़ता है, फायदेमंद बैक्टीरिया को कम करता है, लिवर में फैट स्टोर करता है, लीवर में सूजन और डैमेज का कारण बनता है. यही वजह है कि HFCS को लीवर के लिए सबसे खतरनाक माना जा रहा है. 

लीवर की सुरक्षा के लिए क्या करें?

डॉ. स्जनाइडर और कई अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, अगर आप अपने लीवर को लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ आदतों में बदलाव करना जरूरी है.  कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक, केक, बिस्कुट, कैंडी, प्रोसेस्ड स्नैक्स, रेडीमेड ड्रेसिंग, चिली सॉस, टमाटर सॉस, ज्यादा मीठे दही और फ्लेवर्ड योगर्ट जैसी चीजों से बचें.  ताजे फल और सब्जियां खाएं, घर का बना ताजा खाना खाएं, ज्यादा पानी पिएं, रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करें, शराब और तंबाकू से दूर रहें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
 

Published at : 17 Oct 2025 07:09 PM (IST)
Embed widget