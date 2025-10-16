हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोरिंगा पाउडर या जूस, जानिए कौन सा तरीका है बालों की ग्रोथ के लिए सबसे असरदार

मोरिंगा पाउडर या जूस, जानिए कौन सा तरीका है बालों की ग्रोथ के लिए सबसे असरदार

मोरिंगा खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बालों की ग्रोथ के लिए भी माना जाता है. यह सुपरफूड पाउडर या जूस में लिया जाता है. यह बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 Oct 2025 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रसोई में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला ड्रमस्टिक जिसे मोरिंगा या सहजन भी कहा जाता है, यह सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बालों की ग्रोथ के लिए भी वरदान माना जाता है. यह सुपरफूड पाउडर, जूस या खाने में डालकर उपयोग में लिया जाता है और इसमें मौजूद विटामिन ए, सी, जिंक और आयरन बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मोरिंगा पाउडर या जूस बालों की ग्रोथ के लिए सबसे असरदार तरीका कौन सा होता है.

मोरिंगा क्यों माना जाता है चमत्कारी पेड़ 

मोरिंगा को इसलिए चमत्कारी पेड़ कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्ते और फल सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है और डैंड्रफ को रोकता है. वहीं विटामिन सी कोलेजन बढ़ता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और टूटने से बचते हैं.  जिंक और आयरन ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं, जिससे बालों की जड़ों तक पोषण आसानी से पहुंचता है. इसका नियमित सेवन आपके स्कैल्प को अंदर से पोषण देता है और बालों की सेहत को बढ़ाता है. 

डेली रूटीन में शामिल करें मोरिंगा पाउडर 

अगर आप मोरिंगा का उपयोग करने के लिए अपने बिजी रूटीन में आसानी चाहते हैं तो आप मोरिंगा पाउडर का उपयोग कर सकते हैं. यह  सूखे पत्तों से बनाया जाता है और इसका स्वाद हल्का मिट्टी और पालक जैसा होता है. आप इसे सुबह कि स्‍मूदी, नारियल पानी या गुनगुने पानी में शहर के साथ मिलाकर ले सकते हैं. इसके अलावा आप मोरिंगा पाउडर का दाल या सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मोरिंगा पाउडर में मौजूद प्रोटीन और अमीनो एसिड बालों के मुख्य प्रोटीन, केराटिन के निर्माण में मदद करते हैं. इसका नियमित सेवन बालों का झड़ना कम करता है और बालों को घना और चमकदार बनाता है. अगर आपको मोरिंगा के पाउडर का स्वाद पसंद नहीं आता है तो आप मोरिंगा कैप्सूल ले सकते हैं. 

मोरिंगा जूस ताजगी और डिटॉक्स के लिए 

मोरिंगा का फ्रेश और हाइड्रेटिंग यूज करने के लिए आप मोरिंगा जूस ले सकते हैं. यह ताजा पत्तों को पानी या नींबू के साथ मिलाकर बनाया जाता है. जूस का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन शहद या आंवला के रस के साथ इसे संतुलित करके पिया जा सकता है. सुबह खाली पेट 30 से 50 मिलीलीटर मोरिंगा जूस लेना शरीर के पोषण और स्कैल्प की हेल्थ को सही रखने में मदद करता है. इसके अलावा मोरिंगा जूस शरीर को डिटॉक्स करता है और स्कैल्प की सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे बाल तेजी से बढ़ते हैं. इसके अलावा लोग इसे नारियल या कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर स्कैल्प  पर मास्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं. 

मोरिंगा का जूस या पाउडर कौन सा तरीका ज्यादा कारगर 

मोरिंगा पाउडर और जूस दोनों ही बालों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल और प्राथमिकताओं के आधार पर इन दोनों में से एक ले सकते हैं. अगर आप बिजी रहते हैं और रोजाना आसानी से मोरिंगा का सेवन करना चाहते हैं तो आप इसे पाउडर के रूप में ले सकते हैं. वही ताजगी और डिटॉक्स स्टाइल पसंद करने वाले लोगों के लिए इसका जूस ज्यादा बेहतर होता है. इसके अलावा मोरिंगा के पाउडर को आप हफ्ते में 5 दिन और दो दिन जूस ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें-नॉर्मल इंसान को कितना दिया जाता है एनेस्थेसिया, कितनी ज्यादा डोज पर हो जाती है मौत?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 16 Oct 2025 09:15 PM (IST)
