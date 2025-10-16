मोरिंगा पाउडर या जूस, जानिए कौन सा तरीका है बालों की ग्रोथ के लिए सबसे असरदार

भारतीय रसोई में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला ड्रमस्टिक जिसे मोरिंगा या सहजन भी कहा जाता है, यह सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बालों की ग्रोथ के लिए भी वरदान माना जाता है. यह सुपरफूड पाउडर, जूस या खाने में डालकर उपयोग में लिया जाता है और इसमें मौजूद विटामिन ए, सी, जिंक और आयरन बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मोरिंगा पाउडर या जूस बालों की ग्रोथ के लिए सबसे असरदार तरीका कौन सा होता है.

मोरिंगा क्यों माना जाता है चमत्कारी पेड़

मोरिंगा को इसलिए चमत्कारी पेड़ कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्ते और फल सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है और डैंड्रफ को रोकता है. वहीं विटामिन सी कोलेजन बढ़ता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और टूटने से बचते हैं. जिंक और आयरन ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं, जिससे बालों की जड़ों तक पोषण आसानी से पहुंचता है. इसका नियमित सेवन आपके स्कैल्प को अंदर से पोषण देता है और बालों की सेहत को बढ़ाता है.

डेली रूटीन में शामिल करें मोरिंगा पाउडर

अगर आप मोरिंगा का उपयोग करने के लिए अपने बिजी रूटीन में आसानी चाहते हैं तो आप मोरिंगा पाउडर का उपयोग कर सकते हैं. यह सूखे पत्तों से बनाया जाता है और इसका स्वाद हल्का मिट्टी और पालक जैसा होता है. आप इसे सुबह कि स्‍मूदी, नारियल पानी या गुनगुने पानी में शहर के साथ मिलाकर ले सकते हैं. इसके अलावा आप मोरिंगा पाउडर का दाल या सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मोरिंगा पाउडर में मौजूद प्रोटीन और अमीनो एसिड बालों के मुख्य प्रोटीन, केराटिन के निर्माण में मदद करते हैं. इसका नियमित सेवन बालों का झड़ना कम करता है और बालों को घना और चमकदार बनाता है. अगर आपको मोरिंगा के पाउडर का स्वाद पसंद नहीं आता है तो आप मोरिंगा कैप्सूल ले सकते हैं.

मोरिंगा जूस ताजगी और डिटॉक्स के लिए

मोरिंगा का फ्रेश और हाइड्रेटिंग यूज करने के लिए आप मोरिंगा जूस ले सकते हैं. यह ताजा पत्तों को पानी या नींबू के साथ मिलाकर बनाया जाता है. जूस का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन शहद या आंवला के रस के साथ इसे संतुलित करके पिया जा सकता है. सुबह खाली पेट 30 से 50 मिलीलीटर मोरिंगा जूस लेना शरीर के पोषण और स्कैल्प की हेल्थ को सही रखने में मदद करता है. इसके अलावा मोरिंगा जूस शरीर को डिटॉक्स करता है और स्कैल्प की सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे बाल तेजी से बढ़ते हैं. इसके अलावा लोग इसे नारियल या कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर स्कैल्प पर मास्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

मोरिंगा का जूस या पाउडर कौन सा तरीका ज्यादा कारगर

मोरिंगा पाउडर और जूस दोनों ही बालों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल और प्राथमिकताओं के आधार पर इन दोनों में से एक ले सकते हैं. अगर आप बिजी रहते हैं और रोजाना आसानी से मोरिंगा का सेवन करना चाहते हैं तो आप इसे पाउडर के रूप में ले सकते हैं. वही ताजगी और डिटॉक्स स्टाइल पसंद करने वाले लोगों के लिए इसका जूस ज्यादा बेहतर होता है. इसके अलावा मोरिंगा के पाउडर को आप हफ्ते में 5 दिन और दो दिन जूस ले सकते हैं.

