हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMobile Radiation Cancer Risk: सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?

Mobile Radiation Cancer Risk: सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?

Brain Tumor Risk and Mobile Use: भारत में एक बड़ी आदत है कि लोग मोबाइल का यूज करते हुए उसको बगल में रखकर सो जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सिरहाने मोबाइल रखकर सोना नुकसानदायक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 12 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

Does Sleeping with Phone Cause Cancer in India: भारत में ज्यादातर लोग सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या फोन को सिरहाने रखकर ही सो जाते हैं. यह आदत आम हो चुकी है, लेकिन क्या यह सेहत पर असर डाल सकती है? लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉ. मायरो फिगुरा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इसी मुद्दे पर चेतावनी दी है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या उन्होंने क्या कहा और क्या सच में इससे कैंसर का खतरा होता है. 

क्या सच में इससे कैंसर हो सकता है?

क्या सच में मोबाइल सेहत को प्रभावित कर सकता है? डॉ. फिगुरा का कहना है कि सोते समय फोन को सिर के पास रखना ठीक नहीं है. उनके मुताबिक, "अगर आप फोन को सिर के बिल्कुल पास रखकर सोते हैं, तो इस आदत को बदल देना चाहिए. फोन तब भी रेडिएशन छोड़ता है जब आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते. यह नींद की गुणवत्ता बिगाड़ सकता है, सिरदर्द की वजह बन सकता है और लंबे समय में कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है."

नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन

रेडिएशन को लेकर वे स्पष्ट करते हैं कि मोबाइल से निकलने वाला विकिरण "नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन" होता है. यह आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे सूरज की किरणें, मेडिकल इमेजिंग या रेडियोधर्मी सोर्स की तरह सीधे डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाता. लेकिन फिर भी यह रेडिएशन की श्रेणी में आता है. इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे "इंसानों के लिए संभावित रूप से कार्सिनोजेनिक" श्रेणी में रखा है. उसी श्रेणी में जहां कॉफी और अचार जैसी चीजें भी आती हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Myro Figura MD | Anesthesiologist 💉 (@doctormyro)

डॉ. फिगुरा यह भी बताते हैं कि जोखिम केवल रेडिएशन तक सीमित नहीं है. कई बार चार्जिंग के दौरान फोन ओवरहीट हो जाता है और आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं. सोते समय फोन को बेहद पास रखना इसलिए भी सुरक्षित नहीं माना जाता. उनका सुझाव सीधा है कि फोन को बिस्तर से दूर रखें. बेहतर होगा कि उसे कमरे के दूसरी ओर रख दें. इससे न सिर्फ नींद बेहतर हो सकती है, बल्कि लंबे समय में सेहत पर पड़ने वाले संभावित जोखिम भी कम हो सकते हैं.

क्या कहते हैं बाकी एक्सपर्ट?

कोलकाता के अपोलो कैंसर सेंटर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की कंसल्टेंट डॉ. अरुंधति डे कहती हैं कि अब तक ऐसा कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियोफ्रीक्वेंसी तरंगें ब्रेन ट्यूमर या कैंसर का कारण बनती हैं. उनका साफ कहना है कि "अब तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि मोबाइल से निकलने वाली रेडियोफ्रीक्वेंसी वेव्स ब्रेन ट्यूमर या कैंसर पैदा करती हैं." दुनिया भर में बड़े स्तर पर लंबे समय तक मोबाइल इस्तेमाल पर अध्ययन किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा आंकड़े यह नहीं बताते कि सिर्फ सिर के पास फोन रखकर सोने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.

 डॉक्टरों के मुताबिक, सबसे बड़ा असर नींद पर पड़ता है. आज के स्मार्टफोन लगातार रोशनी, नोटिफिकेशन, अलर्ट, वाइब्रेशन और स्क्रीन की चमक छोड़ते रहते हैं. भले ही आप उन पर प्रतिक्रिया न दें, लेकिन दिमाग इन संकेतों को दर्ज करता रहता है. यही वजह है कि फोन पास रखने से नींद की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: Cancer Warning Symptoms: देश में हर साल बढ़ रहे कैंसर के 15 लाख मामले, जानें जानलेवा बीमारी के 3 सबसे कॉमन लक्षण

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 12 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Mobile Radiation Cancer Risk Sleeping With Phone Near Head India Phone Under Pillow Health Risk India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

₹9.12 Lakh Crore Budget: Yogi Govt का Final Masterstroke| Paisa Live
Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Celebrities
पाकिस्तानी रैपर की कजिन से होने वाली है शादी, सगाई की तस्वीरें हुई वायरल, कभी नेपाल में भारत का झंडा फहराकर बटोरी थी सुर्खियां
पाकिस्तानी रैपर की कजिन से होने वाली है शादी, सगाई की तस्वीरें हुईं वायरल
बिहार
BPSC TRE-4 Vacancy: 45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए BPSC को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
जनरल नॉलेज
हवा को चीरते विमान की फुल स्पीड कितनी होती है? आंकड़ों से समझें पूरा गणित
हवा को चीरते विमान की फुल स्पीड कितनी होती है? आंकड़ों से समझें पूरा गणित
यूटिलिटी
दिल्ली में लाडली की जगह आएगी लखपति बिटिया योजना, क्या इसमें दोबारा करना होगा अप्लाई?
दिल्ली में लाडली की जगह आएगी लखपति बिटिया योजना, क्या इसमें दोबारा करना होगा अप्लाई?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget