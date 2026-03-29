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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMaternal Mortality Rate: मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आई कमी, पर कोरोना बना बड़ी रुकावट! नई रिसर्च में हुआ खुलासा

Maternal Mortality Rate: मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आई कमी, पर कोरोना बना बड़ी रुकावट! नई रिसर्च में हुआ खुलासा

Maternal Mortality Rate: हाल ही में द लैंसेट में प्रकाशित एक ग्लोबल स्टडी में यह जानकारी सामने आई कि प्रेग्नेंसी और चाइल्ड बर्थ से संबंधित कारणों से महिलाओं की मौत अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 29 Mar 2026 08:00 AM (IST)
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Maternal Mortality Rate : पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है, लेकिन हाल के सालों में इस सुधार की गति धीमी पड़ गई.  हाल ही में द लैंसेट में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से संबंधित कारणों से महिलाओं की मौत अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. विशेष रूप से कम और मीडियम इनकम वाले देशों में प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ महिलाओं की सुरक्षा अभी भी चिंताजनक स्तर पर है.ऐसे में आइए जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर कोरोना कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बड़ी रुकावट बना. 

मैटरनल मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है?

मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड बर्थ के कारण एक साल के अंदर प्रेगनेंसी से संबंधित कारणों से महिलाओं की डेथ है. वैज्ञानिक इसे मातृ डेथ दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट (MMR) से मापते हैं. यह प्रति  1 लाख बच्चों के जन्म लेने पर होने वाली मैटरनल डेथ की संख्या बताता है. रिसर्च के अनुसार, 2023 में वैश्विक स्तर पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लगभग 190 मौतें प्रति 1 लाख जन्म दर्ज की गई हैं. हालांकि यह 1990 के आंकड़े की तुलना में बेहतर है, फिर भी यह अभी सुरक्षित स्तर से काफी दूर है.

पिछले तीन दशकों में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना रहा?

पिछले तीन दशकों में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में सुधार हुआ है, लेकिन हर देश में यह समान रूप से नहीं हुआ.  संयुक्त राष्ट्र का टाग्रेट 2030 तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को प्रति 1 लाख जन्म पर 70 से कम करना है. हालांकि 204 देशों में से 104 देश अभी भी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं. कुछ देशों में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 140 से ज्यादा प्रति 1 लाख जन्म है. विशेषज्ञों का कहना है कि 2000 के दशक की शुरुआत में जो तेजी से सुधार हुआ था, वह 2015 के बाद कई क्षेत्रों में धीमा पड़ गया या उलट गया. 

कोरोना कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बड़ी रुकावट बना?

रिसर्च में यह भी पाया गया कि  कोविड-19 ने  मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा दिया.  2020 और 2021 के महामारी के सबसे कठिन समय में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से काम नहीं कर पा रहीं थीं. प्रेगनेंट  महिलाओं को समय पर डॉक्टर की देखभाल नहीं मिल पा रही थी.  कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं कोविड-19 संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील थीं. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस महामारी के कारण विश्व स्तर पर हजारों से लेकर दसियों हजार ज्यादा मैटरनल डेथ हुई हैं. 

यह भी पढ़ें - Panic Attack Treatment: क्या होता है पैनिक अटैक, जानें इससे निपटने के लिए क्या हैं सबसे आसान तरीके?

मैटरनल डेथ के मुख्य कारण

ज्यादातर मैटरनल डेथ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान होने वाली ऐसी समस्याओं के कारण होती हैं, जिन्हें समय पर इलाज से रोका जा सकता है. इनमें चाइल्ड बर्थ के बाद ज्यादा ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे प्री-एक्लेम्पसिया, संक्रमण, असुरक्षित अबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ के दौरान जटिलताएं. अगर समय पर सही इलाज और अच्छी चाइल्ड बर्थ मदद मिले, तो इन मौतों को रोका जा सकता है.

भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है?

भारत ने पिछले दो दशकों में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट  को कम करने में जरूरी सुधार किया है. जहां 1990 में लगभग 556 मौतें प्रति 1 लाख जन्म थे. वहीं हाल के साल में लगभग 97 मौतें प्रति 1 लाख जन्म है. भारत को एसडीजी के 70 से कम टारगेट तक पहुंचने के लिए और काम करना होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, अच्छे चाइल्ड बर्थ सहायकों, आपातकालीन प्रसूति देखभाल और मातृ पोषण में निवेश जारी रखना जरूरी होगा.

यह भी पढ़ें -  New Covid Variant: 75 म्यूटेशन के साथ आया कोरोना का नया वैरिएंट, जानें इससे डरने की जरूरत कितनी?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 29 Mar 2026 08:00 AM (IST)
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COVID-19 Impact Maternal Mortality Rate Maternal Death Childbirth Complications
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