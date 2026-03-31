हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थTestoesterone increasing fruits: रिश्ते में हो रही प्यार की कमी? ये 5 फल बॉडी में भर देंगे टेस्टोस्टेरोन

Testoesterone increasing fruits: रिश्ते में हो रही प्यार की कमी? ये 5 फल बॉडी में भर देंगे टेस्टोस्टेरोन

अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी से ऊर्जा, स्टैमिना और रिश्तों पर असर पड़ रहा है, तो डाइट में कुछ खास फलों को शामिल कर आप प्राकृतिक तरीके से इसे बेहतर बना सकते हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 31 Mar 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

बदलती लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ही कोई अपनी सेहत का सही ध्यान रख पाता है, ऐसे में अगर टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन रखने की बात करें, तो लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन, पुरुष शरीर का एक प्रमुख सेक्स हार्मोन है, हालांकि इसे मुख्य रूप से मेल हार्मोन माना जाता है लेकिन यह महिलाओं में भी कुछ मात्रा में मौजूद होता है.

यह मुख्य रूप से पुरुषों के वृषण (testicles) और महिलाओं के अंडाशय (ovaries) में बनता है, जो उनके शारीरिक विकास में अहम भूमिका निभाता है, पुरुषों में यह शुक्राणु (sperm) उत्पादन, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने तथा यौन इच्छा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं महिलाओं में यह ओवरी के कार्यों को बनाए रखने, सेक्स ड्राइव और यौन इच्छा को नियंत्रित करने तथा ऊर्जा स्तर को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है.

ये भी पढ़ें- Testosterone Level : पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेटॉन हार्मोन है जरूरी, इन चीजों से करें इसकी कमी को दूर

आइए जानें उन 5 फलों के बारे में, जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं

1. एवोकाडो
जो एक पौष्टिक सुपरफूड है, जो बोरॉन और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, यह शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद कर सकता है, बोरॉन खासतौर पर सेक्स हार्मोन के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, हालांकि एवोकाडो खाना सुरक्षित है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के बोरॉन सप्लीमेंट लेने से बचें.

2. जामुन और चेरी 
यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर में सूजन और नुकसान से बचाते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं, आप इन्हें सीधे खा सकते हैं या जूस बनाकर पी सकते हैं, लेकिन पैकेट वाले जूस की जगह ताजे फल ही चुनें.

3.अनार
यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, यह हार्मोन बैलेंस में मदद करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट कर सकता है.

4. केला
केले में मौजूद पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के साथ हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करते हैं, यह वर्कआउट के बाद खाने के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है.

5.अंगूर
इसमें में पाया जाने वाला रेस्वेराट्रोल शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है और टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट कर सकता है.

तो ये थे कुछ फल, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी अंदरूनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, इससे आपकी सेहत भी बेहतर होगी और रिश्तों में चल रही छोटी-मोटी अनबन भी धीरे-धीरे ठीक हो सकती है, ताकि आप एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकें.

ये भी पढ़ें- Heart Changes After 30: सावधान! 30 की उम्र पार करते ही 'बूढ़ा' होने लगा आपका दिल, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 31 Mar 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Healthy Diet Antioxidant Food Testoesterone Testosterone Boosting Fruits Hormone Balance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Testoesterone increasing fruits: रिश्ते में हो रही प्यार की कमी? ये 5 फल बॉडी में भर देंगे टेस्टोस्टेरोन
रिश्ते में हो रही प्यार की कमी? ये 5 फल बॉडी में भर देंगे टेस्टोस्टेरोन
हेल्थ
Early Signs before Serious Illness: चेकअप में सबकुछ नॉर्मल, फिर भी दिनभर रहती है सुस्ती और थकान? जानें दिक्कत की असली वजह
चेकअप में सबकुछ नॉर्मल, फिर भी दिनभर रहती है सुस्ती और थकान? जानें दिक्कत की असली वजह
हेल्थ
Kidney Stone Symptoms: सिर्फ दर्दनाक नहीं, जानलेवा भी हो सकता है किडनी स्टोन, जानें सेप्सिस कब बन जाता है असली दुश्मन?
सिर्फ दर्दनाक नहीं, जानलेवा भी हो सकता है किडनी स्टोन, जानें सेप्सिस कब बन जाता है असली दुश्मन?
हेल्थ
Causes Of Premature Ageing: 8 घंटे से ज्यादा बैठना स्मोकिंग जितना खतरनाक! जानें वे 8 आदतें, जो समय से पहले बना रहीं बूढ़ा
8 घंटे से ज्यादा बैठना स्मोकिंग जितना खतरनाक! जानें वे 8 आदतें, जो समय से पहले बना रहीं बूढ़ा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में IPL फैंस के लिए खुशखबरी, मैच के दिन देर रात 12:30 बजे तक चलेगी मेट्रो सेवा
लखनऊ में IPL फैंस के लिए खुशखबरी, मैच के दिन देर रात 12:30 बजे तक चलेगी मेट्रो सेवा
विश्व
ईरान के सामने झुका अमेरिका? ट्रंप के वो 12 सिग्नल, जो बता रहे खत्म हो रही जंग!
ईरान के सामने झुका अमेरिका? ट्रंप के वो 12 सिग्नल, जो बता रहे खत्म हो रही जंग!
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
बॉलीवुड
'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा, बोले- 'किताबें पढ़ते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं'
'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
जनरल नॉलेज
जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम
जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम
एग्रीकल्चर
MSP पर गेहूं बेचने के कितने दिन में हो जाना चाहिए पेमेंट, क्या है नियम?
MSP पर गेहूं बेचने के कितने दिन में हो जाना चाहिए पेमेंट, क्या है नियम?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget