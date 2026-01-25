हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लंबे समय से पेन किलर ले रहे हैं तो हो जाइए सावधान, खराब हो जाएंगे शरीर के ये अंग

लंबे समय से पेन किलर ले रहे हैं तो हो जाइए सावधान, खराब हो जाएंगे शरीर के ये अंग

पेन किलर शरीर में सूजन और दर्द को कम जरूर करती है, लेकिन लंबे समय तक लेने पर यह किडनी के ब्लड वेसल्स को प्रभावित कर सकती है. इससे किडनी तक खून का प्रवाह कम हो जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Jan 2026 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में सिर दर्द, कमर दर्द जोड़ों में दर्द या हल्की चोट लगने पर पेन किलर लेना आम बात हो गई है. बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही लंबे समय तक इन दवाओं का सेवन करते रहते हैं. वहीं शुरुआत में तो पेन किलर राहत देती है, लेकिन लगातार इसके सेवन से यह आदत धीरे-धीरे शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए खतरनाक बन सकती है. खासतौर पर किडनी और लिवर पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि दवाओं को बाहर निकलने का कम इन्हीं अंगो के जरिए होता है. वहीं अक्सर दर्द कम होते ही लोग पेन किलर को सुरक्षित मान लेते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं. यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप भी लंबे समय से पेन किलर ले रहे हैं तो अब आपको सावधान क्यो होना चाहिए.

पेन किलर किडनी और लिवर को कैसे पहुंचती है नुकसान?

एक्सपर्ट्स के अनुसार पेन किलर शरीर में सूजन और दर्द को कम जरूर करती है, लेकिन लंबे समय तक लेने पर यह किडनी के ब्लड वेसल्स को प्रभावित कर सकती है. इससे किडनी तक खून का प्रवाह कम हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता धीरे-धीरे घटने लगती है. वहीं लिवर का काम दवाओं को तोड़कर शरीर से बाहर निकलना होता है. लगातार पेन किलर लेने से लिवर पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिससे लिवर सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है. कुछ मामलों में लिवर में सूजन फैटी लिवर या लिवर एंजाइम बढ़ने जैसी समस्याएं भी आती है. इसके अलावा पहले से किडनी या लिवर की बीमारी से जूझ रहे लोगों में इसका खतरा और ज्यादा होता है.

किडनी और लीवर खराब होने के लक्षण

अगर पेन किलर का असर किडनी और लिवर पर पड़ रहा है तो शरीर कुछ संकेत देने लगता है. किडनी से जुड़ी समस्या में बार-बार थकान महसूस होना, पैरों या चेहरे पर सूजन, पेशाब कम होना या उसके रंग में बदलाव दिखाई दे सकता है. वहीं लिवर खराब होने पर भूख न लगना, मतली, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, आंखों या त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. कई बार बिना तेज दर्द के भी अंदरूनी नुकसान होता रहता है. इसलिए हल्के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पेन किलर की आदत क्यों बन जाती है खतरनाक?

एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में दर्द निवारक दवाएं आसानी से उपलब्ध है. इसलिए लोग सिर दर्द, शरीर दर्द या हल्के बुखार में भी खुद से दवा लेने लगते हैं. खासकर पेरासिटामोल और आइबुप्रोफेन जैसी दवाओं का बिना सलाह सेवन आम हो गया है. डॉक्टर बताते हैं कि पेन किलर पेट में जाकर गल जाती है और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पूरे शरीर में फैलती है. यह दर्द और सूजन पैदा करने वाले रसायनों को रोकते हैं, जिससे तुरंत राहत मिलती है. लेकिन यह प्रक्रिया लिवर पर एक्स्ट्रा दबाव डालती है.

ये भी पढ़ें-रोज ब्रश करने के बाद भी पीले हो रहे दांत, जानें क्या है इस दिक्कत की वजह?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 25 Jan 2026 08:02 AM (IST)
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिकरू कांड के 5 साल बाद मीडिया के सामने आईं विकास दुबे की पत्नी ऋचा, खुशी दुबे पर बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिकरू कांड के 5 साल बाद मीडिया के सामने आईं विकास दुबे की पत्नी ऋचा, खुशी दुबे पर बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
राजस्थान
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
जनरल नॉलेज
Gold Origin: कैसे हुई थी सोने की उत्पत्ति, जानें वक्त के साथ कैसे हुई यह‌ धातु मूल्यवान?
लाइफस्टाइल
Republic Day 2026 Wishes: 26 जनवरी पर GIF फोटो और एनिमेटेड वीडियो कैसे करें डाउनलोड और शेयर? जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: 'The Wheel of Fortune' में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
