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किडनी के लिए जहर है क्रिएटिनिन, बढ़ने से ऐसे रोकें

क्रिएटिनिन बढ़ना अक्सर किडनी की कार्यक्षमता में कमी का संकेत हो सकता है. ऐसे में समय पर जांच, सही डाइट और बीमारी का इलाज क्रिएटिनिन को कम करने और किडनी को सुरक्षित रखने में मदद करता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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क्रिएटिनिन का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि यह किडनी में जमा होने वाला कोई जहर है. क्रिएटिनिन असल में शरीर में मांसपेशियों के सामान्य मेटाबॉलिज्म से बनने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे स्वस्थ किडनी खून से फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है. जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होती है, तो खून में क्रिएटिनिन का लेवलबढ़ जाता है.

इसलिए क्रिएटिनिन का बढ़ना अपने आप में बीमारी नहीं, बल्कि कई बार किडनी की कार्यक्षमता में गड़बड़ी का संकेत होता है. इसे नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में जानिए किडनी को सुरक्षित रखने के आसान और असरदार टिप्स के बार में.

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क्यों बढ़ता है क्रिएटिनिन?

क्रिएटिनिन बढ़ने के कई कारण होते हैं. क्रिएटिनिन बढ़ने का सबसे आम कारण किडनी की बीमारी, शरीर में पानी की कमी, लंबे समय तक अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होती है. शरीर में पानी की कमी होने से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे किडनी के लिए अपशिष्ट पदार्थों को छानना कठिन हो जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट या मसल्स बनाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सेवन करने से भी शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ता है. वहीं कुछ दर्द निवारक दवाइयां और एंटीबायोटिक्स का ज्यादा सेवन भी किडनी पर दबाव डालता है.

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क्रिएटिनिन को बढ़ने से कैसे रोकें?

शरीर को हाइड्रेट रखें और रोजाना पर्याप्त पानी पिएं, जिससे टॉक्सिन्स और अतिरिक्त क्रिएटिनिन पेशाब के जरिए बाहर निकल सकें. यदि आप जिम जाते हैं और क्रिएटिन या अन्य हैवी वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनका सेवन सीमित मात्रा में करना ही बेहतर होता है. वहीं किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपनी डाइट में ताजे फल और हरी सब्जियों को शामिल करें. अगर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हैं, तो नियमित रुप से अपनी जांच करवाते रहें और डॉक्टर की सलाह पर ध्यान दें.

डॉक्टर से संपर्क कब करें?

मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक क्रिएटिनिन का स्तर पुरुषों में 0.7-1.3 mg/dL और महिलाओं में 0.6-1.1 mg/dL के बीच सामान्य माना जाता है. यदि यह स्तर लगातार बढ़ रहा हो या 1.5-1.7 mg/dL से अधिक हो जाए, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. वहीं अगर क्रिएटिनिन तेजी से बढ़ने के साथ पेशाब कम होना, पैरों या चेहरे पर सूजन, सांस फूलना, लगातार उल्टी, कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने लगे, तो डॉक्टर से संपर्क करना बेहतर होता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

यह भी पढ़ें: मेडिकल सेक्टर में किस खोज के लिए दिया गया नोबेल, इससे क्या फायदा?

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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