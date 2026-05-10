हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKidney Care Tips: 40 के बाद क्यों बढ़ जाता है किडनी रोग का खतरा, कैसे रखें अपनी किडनी को हमेशा हेल्दी और मजबूत?

Kidney Care Tips: 40 के बाद क्यों बढ़ जाता है किडनी रोग का खतरा, कैसे रखें अपनी किडनी को हमेशा हेल्दी और मजबूत?

Kidney Care Tips: 40 की उम्र के बाद किडनी की सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. छोटी लापरवाही भी भविष्य में बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है. यहां जाने पूरी जानकारी

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 May 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

Kidney Care Tips: उम्र बढ़ने के साथ शरीर धीरे-धीरे बदलने लगता है, लेकिन कई बार हम इन बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं. खासकर 40 की उम्र के बाद किडनी की सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. डॉक्टरों के मुताबिक, इस उम्र के बाद किडनी की काम करने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है. ऐसे में परेशानी की बात यह है कि किडनी से जुड़ी बीमारियां शुरुआत में ज्यादा लक्षण नहीं दिखातीं, और जब तक यह समझ आती है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ अब लोगों को 40 के बाद अपनी किडनी का खास ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं.  

एक स्टडी के अनुसार, क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) समय से पहले मौत की तेजी से बढ़ती वजहों में से एक बन चुकी है. यह कोई बहुत कम लोगों में होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि अब तेजी से बढ़ रही समस्या है, जिस पर दुनियाभर के डॉक्टर चिंता जता रहे हैं.

क्यों बढ़ जाता है किडनी पर खतरा?

डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जो एक समय के बाद किडनी पर बुरा असर डालती हैं. इसके अलावा कम पानी पीना, ज्यादा नमक खाना, फास्ट फूड और दर्द की दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है. कई लोग बार-बार पेशाब रोकने की आदत भी रखते हैं, जिससे संक्रमण और दूसरी दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है. वही  विशेषज्ञ मानते हैं कि ये छोटी-छोटी आदतें धीरे-धीरे किडनी को कमजोर कर सकती हैं. 

यह भी पढ़ेंः वेजाइनल वॉश से लेकर डिस्चार्ज तक... पर्सनल हाइजीन को लेकर यहां दूर कर लें सारी कंफ्यूजन

किन संकेतों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें?

किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत अक्सर बहुत सामान्य होते हैं. जैसे जल्दी थकान महसूस होना, पैरों या चेहरे पर सूजन आना, बार-बार पेशाब लगना या पेशाब के रंग में बदलाव होना. वही कई लोगों को रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, लेकिन वे इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. डॉक्टरों के अनुसार, अगर शरीर लगातार ऐसे संकेत दे रहा हो तो तुरंत जांच करवानी चाहिए. साथ ही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है.

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

विशेषज्ञों का कहना है कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है सही लाइफस्टाइल अपनाना. इसके लिए रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर से गंदगी बाहर निकलती रहे. खाने में नमक और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड कम करना चाहिए. साथ ही रोज हल्की एक्सरसाइज या वॉक करने की आदत डालनी चाहिए. डॉक्टर यह भी सलाह देते हैं कि बिना जरूरत दर्द की दवाइयां बार-बार नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है.

समय पर जांच कराना है सबसे जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, 40 की उम्र पार करने के बाद साल में कम से कम एक बार किडनी की जांच जरूर करवानी चाहिए. खासकर जिन लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या परिवार में किडनी की बीमारी का इतिहास हो, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. वही  साधारण ब्लड और यूरिन टेस्ट से किडनी की स्थिति का पता लगाया जा सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो किडनी से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है. छोटी-सी सावधानी भविष्य में बड़ी परेशानी से बचाने में मदद कर सकती है. 

यह भी पढ़ेंः गुजरात में अल्कलाइन वॉटर में मिला जरूरत से ज्यादा 'फुल्विक एसिड', इससे किन बीमारियों का खतरा?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 10 May 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Kidney Health After 40 Kidney Care Tips Healthy Lifestyle For Kidneys Kidney Health Awareness
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Kidney Care Tips: 40 के बाद क्यों बढ़ जाता है किडनी रोग का खतरा, कैसे रखें अपनी किडनी को हमेशा हेल्दी और मजबूत?
40 के बाद क्यों बढ़ जाता है किडनी रोग का खतरा, कैसे रखें अपनी किडनी को हमेशा हेल्दी और मजबूत?
हेल्थ
Bird Flu alert in Maharashtra: महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का खतरा, इंसानों तक कैसे पहुंच सकता है संक्रमण? जानें लक्षण और बचाव
महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का खतरा, इंसानों तक कैसे पहुंच सकता है संक्रमण? जानें लक्षण और बचाव
हेल्थ
गुजरात में अल्कलाइन वॉटर में मिला जरूरत से ज्यादा 'फुल्विक एसिड', इससे किन बीमारियों का खतरा?
गुजरात में अल्कलाइन वॉटर में मिला जरूरत से ज्यादा 'फुल्विक एसिड', इससे किन बीमारियों का खतरा?
हेल्थ
Vaginal Health Myths: वेजाइनल वॉश से लेकर डिस्चार्ज तक... पर्सनल हाइजीन को लेकर यहां दूर कर लें सारी कंफ्यूजन
वेजाइनल वॉश से लेकर डिस्चार्ज तक... पर्सनल हाइजीन को लेकर यहां दूर कर लें सारी कंफ्यूजन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक मिसाइल, कई टारगेट, 5000KM की रेंज... भारत की बड़ी छलांग, अग्नि-5 का सफल परीक्षण, खौफ में चीन-PAK
एक मिसाइल, कई टारगेट, 5000KM की रेंज... भारत की बड़ी छलांग, अग्नि-5 का सफल परीक्षण, खौफ में चीन-PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'ममता बनर्जी न तो भगवान हैं और न ही कानून', बंगाल सरकार में मंत्री बनीं अग्निमित्रा पॉल ने TMC चीफ पर कसा तंज
'ममता बनर्जी न तो भगवान हैं और न ही कानून', बंगाल सरकार में मंत्री बनीं अग्निमित्रा पॉल ने TMC चीफ पर कसा तंज
आईपीएल 2026
IPL Orange & Purple Cap: ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
बॉलीवुड
'कृष्णावतारम् पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, तीसरे दिन किया इतने करोड़ का कलेक्शन
'कृष्णावतारम् पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, तीसरे दिन किया इतने करोड़ का कलेक्शन
फूड
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
एग्रीकल्चर
गर्मी में भी हरा रहेगा आपका पुदीना, बस आजमाएं ये तरीके और देखें कमाल
गर्मी में भी हरा रहेगा आपका पुदीना, बस आजमाएं ये तरीके और देखें कमाल
टेक्नोलॉजी
इस कंपनी के यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इस सस्ते प्लान में मिलेगा डेली 2.5GB और अनलिमिटेड कॉलिंग
इस कंपनी के यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इस सस्ते प्लान में मिलेगा डेली 2.5GB और अनलिमिटेड कॉलिंग
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget