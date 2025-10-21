हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sanae Takaichi Japan PM: एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?

Sanae Takaichi News: जापान का नाम 21 अक्टूबर का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि यहां पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी हैं. आइए आपको इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Oct 2025 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

Sanae Takaichi: भारत में 20 अक्टूबर का दिन दिवाली की खुशियों वाला दिन था तो जापान में 21 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन साबित हुआ. जापान के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनीं और इस कारनामे को सफल करके दिखाया साने ताकाइची ने. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ताकाइची को जापान की संसद के निचले सदन में 237 वोट मिले, जो कि 465 सीटों वाले सदन में बहुत ज्यादा माने जाते हैं. उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे से राजनीति सीखी और एक ही शख्स से दो बार शादी की. हालांकि, दो बार शादी करने के बाद भी वह मां नहीं बन पाईं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस दिक्कत की वजह से महिलाओं को यह परेशानी होती है?

दो बार शादी

ताकाइची के आलोचक उनको डेली ट्रंप भी कहकर बुलाते हैं. यह उपाधि उनकी कट्टर छवि के चलते मिली है. उन्होंने अपने साथी सांसद ताकू यामामोतो के साथ 2004 में शादी की थी, जो 2017 तक चली. जुलाई 2017 में दोनों का तलाक हो गया. हालांकि, दोनों ने दिसंबर 2021 में दूसरी बार शादी कर ली, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं है. ऐसे में उन्होंने यामामोतो की पहली शादी से हुए तीन बच्चों को अपनाया है, जिनके चलते आज ताकाइची चार पोते-पोतियों की दादी हैं.

क्यों नहीं बन पाईं मां?

साने ताकाइची विचारों से काफी कट्टर हैं, वे समलैंगिक विवाह और विवाहित दंपतियों को अलग-अलग उपनाम रखने के अधिकार दोनों का मुखर तौर पर विरोध करती हैं. अब बात करते हैं कि वे मां क्यों नहीं बन पाईं. इसके बारे में वैसे तो पब्लिक डोमेन में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप जापानी आउटलेट्स देखेंगे तो मिलेगा कि साने ताकाइची ने अपने आधिकारिक कॉलम (2007 में) जापानी भाषा में लिखा था कि उन्हें गायनोकोलॉजिकल बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करानी पड़ी. इसके बाद उनके लिए गर्भधारण और प्रसव कठिन हो गया, जिसके चलते उन्होंने मां बनने का सपना छोड़ दिया.

क्या होता है गायनोकोलॉजिकल बीमारी?

अब आपको बताते हैं कि गायनोकोलॉजिकल बीमारी क्या होती है? यह महिलाओं के यूटेरस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा और वैजाइना से जुड़ी बीमारियों को कहते हैं. इनमें एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, पीसीओएस, ओवरीयन सिस्ट या पेल्विक इंफेक्शन जैसी समस्याएं शामिल होती हैं. कई बार इनका इलाज सर्जरी से करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में महिला के लिए गर्भधारण करना मुश्किल हो सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Read
Published at : 21 Oct 2025 03:04 PM (IST)
