Natural Signs Your Body Is Ready For Pregnancy: फर्टिलिटी की बात आते ही ज्यादातर चर्चा टेस्ट, ट्रीटमेंट या फिर नियमित पीरियड्स तक ही सीमित रह जाती है. लेकिन सच यह है कि कई बार हमारा शरीर बहुत हल्के इशारों में बता देता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा है. ये संकेत इतने सटल होते हैं कि अक्सर महिलाएं इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं या किसी परेशानी का लक्षण मान लेती हैं. असल में, ये बदलाव शरीर के नेचुरल फर्टाइल रिदम का हिस्सा होते हैं. ऐसे ही पांच अहम संकेत, जो बताते हैं कि शरीर फर्टाइल है. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

साइकल के बीच अचानक एनर्जी बढ़ना

कई महिलाओं को पीरियड साइकल के बीच अचानक ज्यादा एनर्जी महसूस होती है. यह कोई यूं ही अच्छा दिन नहीं होता, बल्कि ओव्यूलेशन का संकेत हो सकता है. इस समय एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन अपने पीक पर होते हैं, जिससे शरीर गर्भधारण के लिए तैयार होता है. खुद को ज्यादा एक्टिव, फोकस्ड या सोशल महसूस करना भी इसी फर्टाइल फेज का हिस्सा हो सकता है.

रात में शरीर का हल्का गर्म महसूस होना

ओव्यूलेशन के बाद शरीर का बेसल टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है. कई बार यह बदलाव सुबह उठने पर या रात में हल्की गर्माहट के रूप में महसूस होता है. आमतौर पर महिलाएं इसे मौसम या थकान से जोड़ देती हैं, जबकि यह शरीर के फर्टाइल विंडो का एक भरोसेमंद संकेत हो सकता है.

निचले पेट में हल्का सा दर्द या खिंचाव

पीरियड्स से अलग, साइकल के बीच पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द या चुभन महसूस होना भी ओव्यूलेशन से जुड़ा हो सकता है. इसे मेडिकल भाषा में मिटलशमर्ज कहा जाता है. यह उस समय होता है जब ओवरी से अंडा रिलीज होता है, जिसे अक्सर मामूली गैस या पेट दर्द समझ लिया जाता है.

सर्वाइकल म्यूकस में नेचुरल बदलाव

ओव्यूलेशन के आसपास सर्वाइकल फ्लूइड ज्यादा स्लिपरी और स्ट्रेची हो जाता है, जिससे स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद मिलती है. कई महिलाएं इसे किसी इंफेक्शन या असंतुलन का संकेत मान लेती हैं, जबकि यह फर्टिलिटी का सबसे नेचुरल और मजबूत संकेतों में से एक है.

पीरियड्स का नियमित और संतुलित होना

सिर्फ समय पर पीरियड आना ही नहीं, बल्कि उसका फ्लो और दर्द का स्तर भी फर्टिलिटी की कहानी बताता है. अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा दर्दनाक या असामान्य रूप से भारी नहीं हैं और नियमित हैं, तो यह संकेत है कि हार्मोनल बैलेंस सही है और ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

चंडीगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की डॉक्टर अमृता गुप्ता के मुताबिक फर्टिलिटी को समझना हमेशा आसान नहीं होता. कई संकेत इतने सामान्य लगते हैं कि महिलाएं उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देती हैं.

ये भी पढ़ें: गर्दन चटकाने की आदत कहीं स्ट्रोक का खतरा तो नहीं, फिजिशियन ने बताया- कब बढ़ जाती है यह परेशानी?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator