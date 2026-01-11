हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWinter Heart Attack: हार्ट अटैक से प्रशांत तमांग का निधन, जानें सर्दियों में क्यों ज्यादा पड़ता है दिल का दौरा और कैसे करें बचाव?

Winter Heart Attack: हार्ट अटैक से प्रशांत तमांग का निधन, जानें सर्दियों में क्यों ज्यादा पड़ता है दिल का दौरा और कैसे करें बचाव?

Heart Attack Symptoms: सर्दियों के मौसम में हमें सेहत का काफी ध्यान रखना होता है, वरना तबीयत खराब होने के काफी चांस होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इस मौसम में हार्ट अटैक क्यों आते हैं ज्यादा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 11 Jan 2026 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

How Cold Weather Affects The Heart: इंडियन आइडल 3 के विनर और पाताल लोक 2 में नजर आने वाले प्रशांत तमांग का निधन हार्ट अटैक की वजह से रविवार (11 जनवरी) को हो गया. वह महज 43 साल के थे. गौर करने वाली बात है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह ठंडा मौसम है, जो शरीर की ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है. इससे हार्ट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि हर साल सर्दियों में अस्पतालों में दिल के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में हर चार में से एक मौत दिल की बीमारी की वजह से होती है और इनमें से 80 फीसदी से ज्यादा मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण होती हैं. आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल सामान्य है तो हार्ट सुरक्षित है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में इसके अलावा भी कई ऐसे कारक होते हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

सर्दी में क्यों होते हैं ज्यादा हार्ट अटैक?

सर्दियों में हार्ट के लिए कुछ छिपे हुए खतरे होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. साल 2024 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, कड़ाके की ठंड या फिर अचानक ठंड बढ़ने से हार्ट अटैक का जोखिम काफी बढ़ जाता है. हैरानी की बात यह है कि यह खतरा ठंड शुरू होते ही नहीं आता, बल्कि तापमान गिरने के 2 से 6 दिन बाद सबसे ज्यादा होता है. आंकड़े बताते हैं कि हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी मौतों के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं. यह सिर्फ संयोग नहीं है. ठंडा मौसम, छुट्टियों के दौरान लाइफस्टाइल में बदलाव और शरीर पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव ये सभी मिलकर दिल पर भारी असर डालते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन अग्रवाल के मुताबिक, सर्दियों में शरीर ठंड के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता है. इस दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, खून ज्यादा गाढ़ा हो सकता है और नसों में बदलाव आते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वीडियो शेयर करके इसके बारे में बताया था कि आखिर वे कौन से कारण होते हैं, जिनके चलते सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr Navin Agrawal (@drnavinagrawal)

कैसे कर सकते हैं बचाव?

सर्दियों में हमारी आदतें भी दिल को नुकसान पहुंचाती हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, ठंड में लोग कम एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा तला-भुना खाते हैं और तनाव भी बढ़ जाता है. डॉक्टर बताते हैं कि सर्दी के मौसम में  वजन को कंट्रोल में रखें, रोज योग या ध्यान करें और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें. सर्दियों में पकौड़े, समोसे जैसे तले-भुने खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में ही खाएं. इसके बजाय फल, सब्जियां और दालों को अपनी डाइट में शामिल करें. नमक और चीनी का ज्यादा सेवन भी दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 11 Jan 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Patal Lok Indian Idol Heart Attack Heart Attack Prevention Winter Heart Attack Risk Heart Attack Risk In Winter Prashant Tamang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी के हाथ में त्रिशूल थामते ही लगे हर-हर महादेव के नारे
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी बोले जिन्होंने सोमनाथ को लूटना चाहा उनका इतिहास तक धफ्न हो गया
PM Modi Somnath Visit : गर्व से लहरा रही सनातन की पताका, चारो ओर गूंजा स्वाभिमान का शंखनाद
Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live
PM Modi Somnath Visit : डमरू के बाद ढोल बजाने और 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा को देख दंग रह गए लोग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
विश्व
Pakistan Terrorism: 'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
यूटिलिटी
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
ट्रेंडिंग
Video: जब प्रेमानंद बाबा से मिलने पहुंचा डोरेमॉन, खिलखिला उठे महाराज; वीडियो वायरल
जब प्रेमानंद बाबा से मिलने पहुंचा डोरेमॉन, खिलखिला उठे महाराज; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget