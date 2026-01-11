How Cold Weather Affects The Heart: इंडियन आइडल 3 के विनर और पाताल लोक 2 में नजर आने वाले प्रशांत तमांग का निधन हार्ट अटैक की वजह से रविवार (11 जनवरी) को हो गया. वह महज 43 साल के थे. गौर करने वाली बात है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह ठंडा मौसम है, जो शरीर की ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है. इससे हार्ट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि हर साल सर्दियों में अस्पतालों में दिल के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में हर चार में से एक मौत दिल की बीमारी की वजह से होती है और इनमें से 80 फीसदी से ज्यादा मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण होती हैं. आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल सामान्य है तो हार्ट सुरक्षित है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में इसके अलावा भी कई ऐसे कारक होते हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

सर्दी में क्यों होते हैं ज्यादा हार्ट अटैक?

सर्दियों में हार्ट के लिए कुछ छिपे हुए खतरे होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. साल 2024 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, कड़ाके की ठंड या फिर अचानक ठंड बढ़ने से हार्ट अटैक का जोखिम काफी बढ़ जाता है. हैरानी की बात यह है कि यह खतरा ठंड शुरू होते ही नहीं आता, बल्कि तापमान गिरने के 2 से 6 दिन बाद सबसे ज्यादा होता है. आंकड़े बताते हैं कि हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी मौतों के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं. यह सिर्फ संयोग नहीं है. ठंडा मौसम, छुट्टियों के दौरान लाइफस्टाइल में बदलाव और शरीर पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव ये सभी मिलकर दिल पर भारी असर डालते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन अग्रवाल के मुताबिक, सर्दियों में शरीर ठंड के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता है. इस दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, खून ज्यादा गाढ़ा हो सकता है और नसों में बदलाव आते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वीडियो शेयर करके इसके बारे में बताया था कि आखिर वे कौन से कारण होते हैं, जिनके चलते सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है

View this post on Instagram A post shared by Dr Navin Agrawal (@drnavinagrawal)

कैसे कर सकते हैं बचाव?

सर्दियों में हमारी आदतें भी दिल को नुकसान पहुंचाती हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, ठंड में लोग कम एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा तला-भुना खाते हैं और तनाव भी बढ़ जाता है. डॉक्टर बताते हैं कि सर्दी के मौसम में वजन को कंट्रोल में रखें, रोज योग या ध्यान करें और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें. सर्दियों में पकौड़े, समोसे जैसे तले-भुने खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में ही खाएं. इसके बजाय फल, सब्जियां और दालों को अपनी डाइट में शामिल करें. नमक और चीनी का ज्यादा सेवन भी दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator