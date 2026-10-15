Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थIIT जोधपुर में मेडिकल AI की नई पहल, रोबोट करेगा हार्ट स्कैन में मदद

IIT जोधपुर में मेडिकल AI की नई पहल, रोबोट करेगा हार्ट स्कैन में मदद

IIT जोधपुर में मेडिकल AI और रोबोटिक्स पर काम हो रहा है. रोबोट हृदय की अल्ट्रासाउंड जांच में मदद करेगा, जबकि AI पसलियों के फ्रैक्चर की पहचान और मेडिकल छात्रों की ट्रेनिंग में भी मददगार बनेगा.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 15 Oct 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

चिकित्सा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे सकता है. इसी दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर की मेडिकल एआई सिस्टम्स लैब (MAISys Lab) आधुनिक तकनीकों के जरिए चिकित्सा जांच, मेडिकल इमेजिंग और चिकित्सा शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर रही है. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक मिश्रा के नेतृत्व में लैब तीन प्रमुख क्षेत्रों में शोध कर रही है.

हृदय की अल्ट्रासाउंड जांच में रोबोट और AI की मदद

हृदय की अल्ट्रासाउंड जांच यानी इकोकार्डियोग्राफी में सटीक तस्वीरें प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता होती है. इस चुनौती को कम करने के लिए IIT जोधपुर के शोधकर्ता AI से नियंत्रित होने वाली रोबोटिक प्रणाली विकसित कर रहे हैं.

इस तकनीक में रोबोट अल्ट्रासाउंड प्रोब को पकड़ेगा, जबकि AI उसकी दिशा और स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करेगा. शोधकर्ताओं के अनुसार, यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है.

तकनीक का सफल विकास और परीक्षण होने पर स्वास्थ्यकर्मियों को हृदय की अल्ट्रासाउंड जांच करने में सहायता मिल सकती है. इससे भविष्य में मेडिकल इमेजिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की संभावनाएं भी बन सकती हैं.

AI बताएगा पसलियों में कहां हुआ फ्रैक्चर?

मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में भी AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी जांचों से मिलने वाली बड़ी मात्रा में जानकारी का विश्लेषण करने में विशेषज्ञों को समय और अनुभव की जरूरत होती है.

IIT जोधपुर की लैब एजेंटिक AI आधारित समाधान विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य पसलियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के फ्रैक्चर की पहचान करना और उनका व्यवस्थित विश्लेषण करना है.

यह तकनीक मेडिकल स्कैन से उपयोगी जानकारी निकालकर उसे एक समग्र रूप में प्रस्तुत करने में मदद कर सकती है. इससे डॉक्टरों को जांच के निष्कर्ष समझने और निर्णय लेने में सहायता मिलेगी. हालांकि, यह प्रणाली चिकित्सकों की विशेषज्ञता का विकल्प नहीं, बल्कि उनके काम में सहयोग करने वाला उपकरण होगी.

सिमुलेशन से सीखेंगे चिकित्सा की जटिल प्रक्रियाएं

लैब का तीसरा प्रमुख शोध क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा है. इसमें ऐसे इंटरैक्टिव टूल विकसित किए जा रहे हैं, जिनकी मदद से मेडिकल छात्र और स्वास्थ्यकर्मी सिमुलेशन के जरिए जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे.

इन टूल्स में क्लिनिकल स्कैनिंग सिमुलेटर और नेत्र सर्जरी से जुड़े वीडियो शामिल हैं. इनके माध्यम से विद्यार्थी प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों में बदलाव करके उनके प्रभावों को समझ सकते हैं. इससे चिकित्सा प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक और संवादात्मक बनाने में मदद मिल सकती है.

डॉक्टरों की मदद करना है उद्देश्य

डॉ. दीपक मिश्रा के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवाओं में सार्थक बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके विकास में डॉक्टरों, मरीजों और चिकित्सा विद्यार्थियों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है.

उन्होंने बताया कि मेडिकल एआई सिस्टम्स लैब का उद्देश्य ऐसी तकनीक विकसित करना है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के काम में सहायता करे. चिकित्सा प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाए और भविष्य के स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए.

चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक के नए अवसर

IIT जोधपुर का यह शोध कंप्यूटर विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. हृदय की अल्ट्रासाउंड जांच में सहायता, मेडिकल स्कैन का विश्लेषण और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में इन तकनीकों की उपयोगिता की संभावनाएं हैं. हालांकि, इन तकनीकों को नियमित चिकित्सा सेवाओं में इस्तेमाल करने से पहले उनका आगे विकास, परीक्षण और क्लिनिकल सत्यापन आवश्यक होगा.

ये भी पढ़ें: मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
बड़े काम के हैं पान के डंठल, घरेलू नुस्खों में ऐसे करें इस्तेमाल
बड़े काम के हैं पान के डंठल, घरेलू नुस्खों में ऐसे करें इस्तेमाल
हेल्थ
Epilepsy Symptoms: मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
हेल्थ
Gender Affirming Surgery: क्या है जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानें प्रक्रिया और कितना आता है खर्च?
क्या है जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानें प्रक्रिया और कितना आता है खर्च?
हेल्थ
सोते-सोते सुन्न हो जाता है हाथ, हो सकती है गंभीर वजह 
सोते-सोते सुन्न हो जाता है हाथ, हो सकती है गंभीर वजह 
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फुटेज खो गई', चुनाव आयोग की बात पर SC ने लगाई फटकार- 'बेतुके बहाने नहीं चलेंगे'
'फुटेज खो गई', चुनाव आयोग की बात पर SC ने लगाई फटकार- 'बेतुके बहाने नहीं चलेंगे'
बिहार
'श्रीराम ने मोदी जी से कहा मुझे घर कब दोगे?' CM सम्राट के बयान पर बवाल
'श्रीराम ने मोदी जी से कहा मुझे घर कब दोगे?' CM सम्राट के बयान पर बवाल
इंडिया
'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
बॉलीवुड
कितने अमीर हैं अली फजल? कभी कॉल सेंटर में काम करते थे 'गुड्डू भैया'
कितने अमीर हैं अली फजल? कभी कॉल सेंटर में काम करते थे 'गुड्डू भैया'
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा के बीच मौसम ले रहा करवट, आज बारिश के आसार
दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा के बीच मौसम ले रहा करवट, आज बारिश के आसार
इंडिया
थलापति विजय राहुल गांधी के साथ! ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल होगी TVK
थलापति विजय राहुल गांधी के साथ! ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल होगी TVK
ट्रेंडिंग
अपनी पहली लिंक्डइन पोस्ट में क्या लिख गए विराट कोहली, जो हो गया वायरल?
अपनी पहली लिंक्डइन पोस्ट में क्या लिख गए विराट कोहली, जो हो गया वायरल?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget