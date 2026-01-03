कैसे आपकी सेहत के बारे में सबकुछ बताते हैं आपके पैर? 99% लोग इसे कर देते हैं इग्नोर

अक्सर हम पैरों को सिर्फ चलने का जरिया ही मानते हैं, लेकिन यही पैर आपकी सेहत से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों के लक्षण भी बता सकते हैं. दरअसल पैरों में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव कई बार दिल, नसों, शुगर और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की ओर इशारा करते हैं. जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके पैर आपकी सेहत के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे 99 प्रतिशत लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं.



पैरों पर उभरे लाल दाने, दिल की बीमारी का संकेत



अगर पैरों के तलवों पर बिना दर्द वाले लाल दाने दिखे या उंगलियों के सिरों पर दर्दनाक गांठ बने, तो यह हार्ट इन्फेक्शन या एंडोकार्डाइटिस का संकेत हो सकता है. यह एक बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, जो दिल के वाल्व को प्रभावित कर सकता है. समय रहते इलाज न हो तो यह और खतरनाक भी हो सकता है.



सुन्नपन या झनझनाहट नर्व डैमेज की चेतावनी



कई बार गलत पोजीशन में बैठने से पैर सुन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो या बिना वजह हो रही हो, तो यह नसों से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं. यह नर्व कंप्रेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेनाॅड्स डिजीज या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी दिक्कत का संकेत भी हो सकता है.



पैरों के न ठीक होने वाले घाव, डायबिटीज का खतरा



अगर पैरों में छाले या घाव लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं, तो यह डायबिटीज का बड़ा संकेत हो सकता है. हाई ब्लड शुगर, ब्लड सर्कुलेशन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे घाव भरने में दिक्कत आती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. यह समस्या नसों की कमजोरी या आर्टरी से जुड़ी बीमारियों की ओर भी इशारा कर सकती है.



पैरों में जलन, नसों की खराबी



अगर पैरों में तेज जलन महसूस हो तो इसे सिर्फ थकान या गर्मी समझ कर नजरअंदाज न करें. यह स्किन इन्फेक्शन या नर्व डैमेज करने का संकेत हो सकता है. शराब की ज्यादा आदत, किडनी की बीमारी, कुछ दवाइयां या अन्य खतरनाक कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं.



अंगूठे का ऊपर उठाना, न्यूरोलॉजिकल समस्या



अगर आपके तलवे को छूने पैर का अंगूठा ऊपर की ओर उठ जाए, तो इसे बबिन्स्की साइन कहा जाता है. यह बच्चों में सामान्य माना जाता है, लेकिन बड़ों में यह दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है.



खुजली और स्किन का छिलना



पैरों में लगातार खुजली या स्किन का छिलना अक्सर फंगल इन्फेक्शन माना जाता है. लेकिन यह शरीर में पानी की कमी थाॅयराइड से जुड़ी परेशानी का संकेत भी हो सकता है. इसके साथ वजन बढ़ाना, सुन्नपन या नजर कमजोर होना जैसी समस्याएं भी दिख सकती है.



नाखूनों का रंग बदलना



अगर पैर के नाखूनों के नीचे काले धब्बे या लकीरें दिखे जो समय के साथ आगे न बढ़े, तो यह स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है. वहीं नाखूनों का पीला पड़ना फंगल इन्फेक्शन, नेल पॉलिश के केमिकल या उम्र बढ़ने की वजह से भी हो सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.