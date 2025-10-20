हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali Safety Tips: पटाखों से जल जाएं हाथ-पैर तो न घबराएं, आंखों में दिक्कत हो तो करें यह काम

Diwali Safety Tips: पटाखों से जल जाएं हाथ-पैर तो न घबराएं, आंखों में दिक्कत हो तो करें यह काम

अगर हाथ या पैर जल जाए तो तुरंत उसे ठंडे पानी के नीचे रखें. ऐसा करने से जलन कम होती है और स्किन को राहत मिलती है. 10-15 मिनट तक हल्के से पानी डालते रहें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Oct 2025 05:08 PM (IST)
Preferred Sources

पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है. इस दौरान रौशनी और मिठाइयों की धूम है. वहीं, पटाखे चलाने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन कई बार जल्दबाजी या लापरवाही से हादसे हो जाते हैं. इस दौरान हाथ-पैर जलने का डर रहता है और आंखों में भी चोट लग जाती है. आइए आपको बताते हैं कि पटाखों से चोट लग जाए तो क्या करें? डॉक्टर के पास जाने से पहले फर्स्ट ऐड कैसे लें?

इस बात का रखें खास ख्याल

दिवाली का मतलब खुशियां और रोशनी है, लेकिन पटाखे जलाते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. हर साल सैकड़ों लोग पटाखों से जल जाते हैं. वहीं, छोटे बच्चों को ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वे पटाखों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं. अगर कोई हादसा हो जाए तो सबसे पहले शांत रहना चाहिए. घबराहट में गलती हो सकती है, जिससे नुकसान बढ़ सकता है. अगर पटाखे चलाते वक्त कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले सांस लें और फिर ये टिप्स फॉलो करें.

पहला काम: ठंडे पानी से धोएं  

अगर हाथ या पैर जल जाए तो तुरंत उसे ठंडे पानी के नीचे रखें. ऐसा करने से जलन कम होती है और स्किन को राहत मिलती है. 10-15 मिनट तक हल्के से पानी डालते रहें. छोटे-मोटे जलने में ये तरीका कारगर होता है. ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म या ठंडा न हो, वरना स्किन खराब हो सकती है.

दूसरा नियम: बर्फ को सीधे न लगाएं  

कई लोग जल्दी राहत के लिए बर्फ लगा देते हैं, लेकिन यह गलत है. बर्फ सीधे स्किन पर लगाने से ज्यादा नुकसान हो सकता है. इससे स्किन फट सकती है या सूज सकती है. अगर ठंडक चाहिए तो ठंडे पानी से हल्की सिकाई करें. बर्फ का इस्तेमाल तभी करें, जब डॉक्टर सलाह दें.

तीसरी सावधानी: टूथपेस्ट से रहें दूर  

कुछ लोग सोचते हैं कि टूथपेस्ट लगाने से जलन ठीक हो जाएगी, लेकिन यह भ्रम है. टूथपेस्ट से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसकी जगह साफ कपड़े से जले हुए हिस्से को ढंक दें और वह एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, जिसकी सलाह डॉक्टर दें. 

चौथा कदम: डॉक्टर के पास जाएं  

अगर जलन छोटी-मोटी है, जैसे उंगली या हथेली का हिस्सा तो घर पर मरहम-पट्टी से ठीक हो सकता है. अगर पैर का बड़ा हिस्सा, चेहरा या शरीर का ज्यादा हिस्सा जल जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. पहले ठंडे पानी से धोएं, फिर हॉस्पिटल जाएं. देर करने से नुकसान बढ़ सकता है.

पांचवीं सलाह: साफ कपड़े से ढंकें

जले हुए हिस्से को खुला न छोड़ें. किसी साफ और मुलायम कपड़े या कॉटन की पट्टी से उसे ढंक दें. इससे धूल-मिट्टी से इंफेक्शन नहीं होगा. ध्यान रखें कि कपड़ा बहुत टाइट न हो, वरना दर्द बढ़ेगा.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 20 Oct 2025 05:08 PM (IST)
Crackers Diwali 2025 Home Remedies For Burning
