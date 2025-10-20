पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है. इस दौरान रौशनी और मिठाइयों की धूम है. वहीं, पटाखे चलाने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन कई बार जल्दबाजी या लापरवाही से हादसे हो जाते हैं. इस दौरान हाथ-पैर जलने का डर रहता है और आंखों में भी चोट लग जाती है. आइए आपको बताते हैं कि पटाखों से चोट लग जाए तो क्या करें? डॉक्टर के पास जाने से पहले फर्स्ट ऐड कैसे लें?

इस बात का रखें खास ख्याल

दिवाली का मतलब खुशियां और रोशनी है, लेकिन पटाखे जलाते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. हर साल सैकड़ों लोग पटाखों से जल जाते हैं. वहीं, छोटे बच्चों को ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वे पटाखों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं. अगर कोई हादसा हो जाए तो सबसे पहले शांत रहना चाहिए. घबराहट में गलती हो सकती है, जिससे नुकसान बढ़ सकता है. अगर पटाखे चलाते वक्त कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले सांस लें और फिर ये टिप्स फॉलो करें.

पहला काम: ठंडे पानी से धोएं

अगर हाथ या पैर जल जाए तो तुरंत उसे ठंडे पानी के नीचे रखें. ऐसा करने से जलन कम होती है और स्किन को राहत मिलती है. 10-15 मिनट तक हल्के से पानी डालते रहें. छोटे-मोटे जलने में ये तरीका कारगर होता है. ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म या ठंडा न हो, वरना स्किन खराब हो सकती है.

दूसरा नियम: बर्फ को सीधे न लगाएं

कई लोग जल्दी राहत के लिए बर्फ लगा देते हैं, लेकिन यह गलत है. बर्फ सीधे स्किन पर लगाने से ज्यादा नुकसान हो सकता है. इससे स्किन फट सकती है या सूज सकती है. अगर ठंडक चाहिए तो ठंडे पानी से हल्की सिकाई करें. बर्फ का इस्तेमाल तभी करें, जब डॉक्टर सलाह दें.

तीसरी सावधानी: टूथपेस्ट से रहें दूर

कुछ लोग सोचते हैं कि टूथपेस्ट लगाने से जलन ठीक हो जाएगी, लेकिन यह भ्रम है. टूथपेस्ट से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसकी जगह साफ कपड़े से जले हुए हिस्से को ढंक दें और वह एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, जिसकी सलाह डॉक्टर दें.

चौथा कदम: डॉक्टर के पास जाएं

अगर जलन छोटी-मोटी है, जैसे उंगली या हथेली का हिस्सा तो घर पर मरहम-पट्टी से ठीक हो सकता है. अगर पैर का बड़ा हिस्सा, चेहरा या शरीर का ज्यादा हिस्सा जल जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. पहले ठंडे पानी से धोएं, फिर हॉस्पिटल जाएं. देर करने से नुकसान बढ़ सकता है.

पांचवीं सलाह: साफ कपड़े से ढंकें

जले हुए हिस्से को खुला न छोड़ें. किसी साफ और मुलायम कपड़े या कॉटन की पट्टी से उसे ढंक दें. इससे धूल-मिट्टी से इंफेक्शन नहीं होगा. ध्यान रखें कि कपड़ा बहुत टाइट न हो, वरना दर्द बढ़ेगा.

