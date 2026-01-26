दिमाग को ही नहीं इम्यून सिस्टम को भी बर्बाद कर देती है स्ट्रेस, जानें इससे बचने के तरीके

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस लगभग हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. काम का दबाव, पैसों की चिंता या रिश्तों में उलझन यह सभी कारण स्ट्रेस को जन्म देते हैं. वहीं आमतौर पर लोग मानते हैं कि तनाव सिर्फ दिमाग पर असर डालता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है. मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार, लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस शरीर के इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को कैसे बर्बाद कर देता है और इससे बचने के क्या तरीके है.



स्ट्रेस शरीर को कैसे करता है प्रभावित?



जब इंसान स्ट्रेस में होता है, तो शरीर इसे खतरे का संकेत मान लेता है. इस दौरान शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं. वहीं थोड़े समय के लिए यह स्ट्रेस फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है और सतर्कता आती है. लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे, तो यही हार्मोन शरीर के लिए खतरनाक बन सकते हैं.



स्ट्रेस इम्यून सिस्टम पर कैसे डालता है असर?



लंबे समय तक तनाव रहने से शरीर में लिम्फोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कम होने लगती है. यह कोशिकाएं इंफेक्शन से लड़ने में अहम भूमिका निभाती है. इनके कम होने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत घट जाती है और व्यक्ति जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगता है. यही वजह है कि ज्यादा तनाव में रहने वाले लोगों को सर्दी-जुकाम, इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियां जल्दी पकड़ लेती है. इसके अलावा लगातार स्ट्रेस शरीर के कई हिस्सों पर असर डालता है. लगातार स्ट्रेस लेने से शरीर की मांसपेशियों जकड़न, पेट की समस्याएं, दिल पर असर, सांस लेने में दिक्कत, हड्डियों और जोड़ों में दर्द और हार्मोनल गड़बड़ी पर भी इसका असर पड़ता है.



कैसे बचा जा सकता है स्ट्रेस से?



आमतौर पर स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होता है, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है. अगर आप रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान या फिर मेडिटेशन करें, तो इससे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं. इसके अलावा अगर आप योग करते हैं, तो इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है. वहीं अगर आप रोजाना संतुलित खाना खाते हैं जैसे फल, सब्जियां, प्रोटीन और साबुत अनाज खाते हैं तो शरीर को मजबूती मिलती है और स्ट्रेस कम होता है. वहीं अगर आप रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं, तो इससे भी तनाव कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा आप पहले अपने स्ट्रेस ट्रिगर को पहचानें कि आपको किन बातों से तनाव होता है, जिससे आप तनाव से ज्यादा सही तरीके से निपट सकते हैं.

