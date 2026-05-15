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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCancer Recurrence: ठीक होने के बाद भी कितनी बार लौट सकता है कैंसर? शारिब हाशमी की वाइफ छठी बार हुई शिकार

Cancer Recurrence: ठीक होने के बाद भी कितनी बार लौट सकता है कैंसर? शारिब हाशमी की वाइफ छठी बार हुई शिकार

Cancer Symptoms: लंबे इलाज और कई सर्जरी के बाद भी कैंसर का दोबारा लौट आना लोगों के मन में यही सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कैंसर कितनी बार वापस आ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 15 May 2026 03:13 PM (IST)
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How Many Times Can Cancer Return: एक्टर शारिब हासमी और उनकी पत्नी नसरीन इस समय जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं. नसरीन एक बार फिर कैंसर की चपेट में आ गई हैं और इस बार यह बीमारी छठी बार लौटी है. लंबे इलाज और कई सर्जरी के बाद भी कैंसर का दोबारा लौट आना लोगों के मन में यही सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कैंसर कितनी बार वापस आ सकता है और क्या इससे पूरी तरह छुटकारा पाना हमेशा संभव होता है. 

पहली बार नसरीन को कब हुआ था कैंसर?

नसरीन को पहली बार अगस्त 2018 में माउथ खैंसर कैंसर पता चला था. इसके बाद उन्होंने ट्यूमर हटाने के लिए पांच बड़ी सर्जरी करवाईं. सितंबर 2024 में आखिरी सर्जरी के बाद उनकी हालत बेहतर बताई जा रही थी और बीमारी नियंत्रण में थी, लेकिन फरवरी में कैंसर फिर लौट आया. इस बार बीमारी पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी है और शरीर के कई हिस्सों तक फैल गई है.

फेफड़ों, हड्डियों और हार्ट व लीवर के आसपास तक फैला कैंसर

शारिब हाशमी ने बताया कि शुरुआत में परिवार को लगा कि नसरीन की लगातार खांसी खराब हवा की वजह से हो रही है। एक्स-रे रिपोर्ट भी सामान्य आई थी, लेकिन बाद में मुंह में छाला होने पर डॉक्टरों ने बायोप्सी और स्कैन कराने की सलाह दी. जांच में पता चला कि कैंसर अब लंग्स, हड्डियों और हार्ट व लीवर के आसपास तक फैल चुका है. फिलहाल नसरीन की कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी चल रही है, क्योंकि अब सर्जरी संभव नहीं मानी जा रही. 

कितनी बार लौट सकता है कैंसर?

कैंसर के बारे में जानकारी देने वाली संस्था अमेरिकन कैंसर सोसायटी के मुताबिक, जब इलाज के बाद कैंसर कुछ समय तक नजर नहीं आता और फिर वापस लौटता है, तो उसे कैंसर रिकरेंस कहा जाता है. यह उसी जगह लौट सकता है जहां पहले था या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में फैल सकता है.  एक्सपर्ट आमतौर पर इसे रिकरेंस तब मानते हैं जब बीमारी कम से कम एक साल तक दिखाई न दे और फिर दोबारा सामने आए. 

इसे भी पढ़ें - Heart Fights Cancer: दिल धड़क रहा है यानी कैंसर से लड़ रहा है, नई स्टडी से जागी उम्मीद

क्या इलाज सही से नहीं होने के कारण लौटता है कैंसर?

webmd की रिपोर्ट के अनुसार, कि कैंसर दोबारा इसलिए लौटता है क्योंकि इलाज के बाद भी शरीर में कुछ सेल्स बच जाती हैं. ये सेल्स धीरे-धीरे फिर बढ़ने लगती हैं और समय के साथ ट्यूमर का रूप ले सकती हैं. इसका मतलब यह नहीं होता कि पहले इलाज गलत था. कई बार कैंसर सेल्स इतनी जिद्दी होती हैं कि वे मजबूत इलाज के बाद भी बच जाती हैं.  एक्सपर्ट के अनुसार, कुछ तरह के कैंसर में दोबारा लौटने का खतरा ज्यादा होता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओवेरियन कैंसर से पीड़ित 10 में से करीब 7 महिलाओं में बीमारी दोबारा लौट सकती है। वहीं कोलोरेक्टल कैंसर के कई मरीजों में सर्जरी के शुरुआती तीन साल के भीतर कैंसर वापस आने का खतरा बना रहता है. 

अमेरिकन कैंसर सोसायटी की एक स्टडी में पाया गया कि कैंसर से जूझ चुके ज्यादातर लोग इस डर के साथ जीते हैं कि बीमारी फिर लौट सकती है. हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इलाज में लगातार सुधार हो रहा है और सही उपचार के सहारे कई मरीज लंबे समय तक सामान्य जिंदगी जी पा रहे. हालांकि, इसका यह नहीं पता होता कि कौन सा कैंसर कितनी बार लौट सकता है. 

इसे भी पढ़ें- Vitamin D Deficiency: क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 15 May 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Sharib Hashmi Mouth Cancer Cancer Recurrence
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