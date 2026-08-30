Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकितनी होती है ब्लड की एक्सपायरी डेट? जान लें सच्चाई

कितनी होती है ब्लड की एक्सपायरी डेट? जान लें सच्चाई

आपने कभी न कभी ब्लड डोनेट किया होगा या लोगो को ब्लड डोनेट करते देखा होगा पर क्या आप यहा जानते हैं की ब्लड की एक्सपायरी डेट कब तक की होती है

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 30 Aug 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

 blood expiry date: अक्सर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि डोनेट किया गया ब्लड हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी भी एक तय एक्सपायरी डेट होती है. ब्लड बैंकों में खून को खास तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे. लेकिन एक तय समय के बाद उसमें मौजूद जरूरी तत्व कमजोर पड़ने लगते हैं, इसलिए एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि मरीज को सुरक्षित और असरदार खून मिल सके.

ब्लड के अलग-अलग हिस्सों की अलग होती है एक्सपायरी

पूरा खून यानी होल ब्लड आमतौर पर 21 से 35 दिनों तक इस्तेमाल के लायक माना जाता है, यह समय-सीमा उसमें मिलाए गए प्रिजर्वेटिव पर निर्भर करती है. रेड ब्लड सेल्स को अलग करके सही तापमान पर रखा जाए, तो इसे लगभग 42 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं प्लेटलेट्स सबसे जल्दी खराब होने वाला हिस्सा माने जाते हैं, इन्हें सिर्फ 5 से 7 दिनों के भीतर ही इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इनकी मांग भी अक्सर ज्यादा रहती है. प्लाज्मा को अगर फ्रीज करके रखा जाए, तो इसकी एक्सपायरी लगभग एक साल तक बढ़ जाती है, यही वजह है कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Shingles Vaccine से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम, स्टडी में बड़ा दावा

एक्सपायरी के बाद क्यों नहीं होता ब्लड इस्तेमाल

एक्सपायरी डेट के बाद खून में मौजूद ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता कमजोर पड़ने लगती है, जिससे मरीज को उतना फायदा नहीं मिल पाता. इसके अलावा एक्सपायर हो चुके ब्लड में बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो मरीज की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. कई बार पुराने खून में मौजूद पोटैशियम की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो शरीर पर उल्टा असर डाल सकती है. यही वजह है कि ब्लड बैंक हर यूनिट पर उसकी तारीख और एक्सपायरी डेट साफ तौर पर दर्ज करते हैं. मरीज को चढ़ाने से पहले डॉक्टर और स्टाफ इस जानकारी की बारीकी से जांच करते हैं, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही से बचा जा सके.

सही तापमान पर स्टोरेज है सबसे जरूरी बात

ब्लड की गुणवत्ता बनाए रखने में तापमान की भूमिका सबसे अहम होती है, इसलिए इसे हमेशा तय रेफ्रिजरेशन में ही रखा जाता है. होल ब्लड और रेड ब्लड सेल्स को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है, जबकि प्लाज्मा को माइनस तापमान पर फ्रीज करके सुरक्षित रखा जाता है. प्लेटलेट्स को हल्के हिलते हुए तापमान नियंत्रित मशीन में रखा जाता है, ताकि उनकी गुणवत्ता ज्यादा दिनों तक बनी रहे. तापमान में जरा सी भी गड़बड़ी होने पर ब्लड की क्वालिटी पर असर पड़ने लगता है, इसलिए ब्लड बैंकों में इसकी नियमित निगरानी की जाती है. आम लोगों को भी यह समझना जरूरी होता है कि ब्लड डोनेशन एक जिम्मेदारी भरा काम है, इसलिए इससे जुड़ी सही जानकारी रखना हर किसी के लिए फायदेमंद साबित होता है.

यह भी पढ़ें:  स्क्रीनशॉट लेने की आदत से घट रही है आपकी याददाश्त, नई रिसर्च में खुलासा

 

 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Blood Expiry Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
कितनी होती है ब्लड की एक्सपायरी डेट? जान लें सच्चाई
कितनी होती है ब्लड की एक्सपायरी डेट? जान लें सच्चाई
हेल्थ
अंडे फ्रीज कराने का सोच रही हैं? जानें यहां सही उम्र और जरूरी बातें
अंडे फ्रीज कराने का सोच रही हैं? जानें यहां सही उम्र और जरूरी बातें
हेल्थ
हमेशा अकेले खाना खाते हैं? जानें कैसे मेंटल हेल्थ बिगाड़ती है ये आदत
हमेशा अकेले खाना खाते हैं? जानें कैसे मेंटल हेल्थ बिगाड़ती है ये आदत
हेल्थ
How To Prevent Chafing: जांघे छिलने से हैं परेशान? इन तरीकों से जिंदगी भर के लिए मिल जाएगा आराम
जांघे छिलने से हैं परेशान? इन तरीकों से जिंदगी भर के लिए मिल जाएगा आराम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: क्रिसमस पर भिड़ेंगे दो ‘किंग’, SRK-नागार्जुन फैंस में छिड़ी सोशल मीडिया जंग (30.08.26)
DR. Aarambhi: Aarambhi के चरित्र पर उठे सवाल, Aarambhi के थप्पड़ ने सिखाया Vishwas को सबक!
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं के राजनीति में आने पर बोले सोनम वांगचुक, 'वो कोई संत...'
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके समेत CJP नेता? सोनम वांगचुक ने कर दिया साफ
बिहार
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
बॉलीवुड
रविवार को 'टॉक्सिक' 209 करोड़ के हुई पार, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन
रविवार को 'टॉक्सिक' 209 करोड़ के हुई पार, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेकर बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े
पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेकर बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े
इंडिया
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
टेक्नोलॉजी
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget