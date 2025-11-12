सर्दियों में गरम पानी से नहाना ज्यादा अच्छा या ठंडे पानी से? जानें फायदे की बात

सर्दी की शुरुआत होते ही सुबह उठकर अक्सर नहाने को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही सामने आता है कि नहाना चाहिए या नहीं. अगर नहाने का मन बना भी लिया हो तो अगली समस्या यही होती है कि गरम पानी से नहाना चाहिए या ठंडा पानी से. कई लोगों का मानना होता है कि सर्दियों में गरम पानी से नहाना ज्यादा सही होता है क्योंकि इससे शरीर को आराम मिलता है, थकान दूर होती है और ठंड से राहत मिलती है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गरम पानी स्किन और बालों दोनों को नुकसान पहुंचता है क्योंकि यह शरीर के नेचुरल ऑयल की लेयर को खत्म कर देता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में गरम पानी से नहाना ज्यादा अच्छा है या ठंडा पानी से नहाना ज्यादा अच्छा है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि गरम पानी से नहाने पर स्किन की बाहरी लेयर की सेल्स को नुकसान पहुंचता है. जिससे स्किन रोग जैसे एग्जिमा का खतरा बढ़ जाता है. इसे लेकर कई डॉक्टर भी बताते हैं कि सर्दियों में नहाते वक्त पानी सिर्फ गुनगुना होना चाहिए. वहीं बहुत गरम पानी से नहीं नहाना चाहिए. ज्यादा गरम पानी से स्किन सूख जाती है जिसे जेरोसिस कहा जाता है. कुछ एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि शरीर की ऊपर की लेयर पर मौजूद नेचुरल ऑयल स्किन को बैक्टीरिया और धूल से बचाता है. जब हम बहुत गरम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह ऑयल की लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाती है और स्किन में खुजली, रेडनेस और ड्राइनेस बढ़ जाती है.

ठंडे पानी से नहाने के क्या है नुकसान?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर कड़ाके की ठंड में अचानक ठंडे पानी से नहाया जाए तो यह शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल बहुत ठंडा पानी शरीर पर पड़ते ही ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है. जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है और दिल की धड़कन तेज हो सकती है. इससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से हार्ट या ब्लड प्रेशर की समस्या होती है.

डॉक्टर क्या देते हैं राय?

डॉक्टर बताते हैं की बहुत ठंडे पानी से नहाने पर चिलब्लेन जैसी समस्या हो सकती है. जिसमें हाथ-पैरों में सूजन, जलन और नीलापन आ सकता है. डॉक्टर का कहना है कि सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी से नहाना सबसे सुरक्षित और आरामदायक होता है. इसके बाद मॉइश्चराइजर लगाना भी जरूरी है, ताकि स्किन की नमी बरकरार रहे. वहीं गांवों में लोग अक्सर हैंडपंप या बोरवेल के पानी से नहाते हैं जो मौसम के हिसाब से ठंडा या हल्का गरम महसूस होता है. ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस पानी में कई बार खनिज तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह हार्ड वाटर बन जाता है. ऐसे पानी से स्किन की नेचुरल ऑयल वाली लेयर खत्म हो जाती है और बालों की बनावट भी खराब हो जाती है. इसी वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि सर्दी हो या गर्मी नहाने के लिए हमेशा हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

