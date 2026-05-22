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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeatwave Risk: रात की गर्मी से बढ़ा बीमारियों का खतरा, दिल्ली में बढ़ रहे हार्ट के मरीज

Heatwave Risk: रात की गर्मी से बढ़ा बीमारियों का खतरा, दिल्ली में बढ़ रहे हार्ट के मरीज

Summer Health Problems: दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं. लेकिन चिंता की बात सिर्फ दिन की तेज धूप नहीं है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 May 2026 08:45 AM (IST)
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How Rising Night Temperatures Increase Disease Risk: दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी इस बार सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात में भी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. पहले जहां रात का समय शरीर को दिनभर की गर्मी से राहत देता था, वहीं अब बढ़ता तापमान रात में भी शरीर को आराम नहीं लेने दे रहा. डॉक्टरों और रिसर्चर्स का मानना है कि लगातार गर्म रातें अब दिल की बीमारियों, डिहाइड्रेशन और स्ट्रोक जैसे गंभीर खतरे बढ़ाने लगी हैं. 

दिल्ली में पारा 45 पार

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं. लेकिन चिंता की बात सिर्फ दिन की तेज धूप नहीं है. एक्सपर्ट का कहना है कि रात में तापमान कम न होना शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है. सामान्य तौर पर रात में शरीर खुद को ठंडा करता है और दिनभर के तनाव से रिकवर करता है. लेकिन जब रात में भी गर्मी बनी रहती है, तो शरीर लगातार दबाव में रहता है. 

रात की गर्मी से क्या होता है नुकसान?

रिसर्च में सामने आया है कि गर्म रातें दिल और स्ट्रोक से जुड़ी मौतों का खतरा बढ़ा सकती हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से जुड़े स्टडी में पाया गया कि जब बेहद गर्म दिन के बाद रात भी असामान्य रूप से गर्म रहती है, तो शरीर को राहत नहीं मिल पाती और स्वास्थ्य जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं. खासकर स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा अधिक देखा गया. 

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दिल्ली जैसे शहरों के लिए क्यों दिक्कत?

दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव इस समस्या को और गंभीर बना रहा है. कंक्रीट की इमारतें, कम हरियाली और खराब वेंटिलेशन रातभर गर्मी को फंसा कर रखते हैं. इसका असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ता है जो छोटे घरों या बिना एयर कंडीशनर वाले कमरों में रहते हैं. कई घरों में रात के समय भी तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है, जिससे नींद प्रभावित होती है और शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता. 

दिल्ली में क्यों बढ़ रही है दिक्कत?

दिल्ली के अस्पतालों में भी गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. डॉ. अरविंद कुमार अग्रवाल के मुताबिक, इमरजेंसी वार्ड में डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है. वहीं डॉ अतुल का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और दिल, फेफड़ों या किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है. अब डॉक्टर सिर्फ दिन में धूप से बचने की नहीं, बल्कि रात में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने की भी सलाह दे रहे हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी गर्मी को दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरों में शामिल किया है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 May 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Heart Disease Risk Nighttime Heat Heatwave Risk
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