लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?

लिवर हमारे शरीर का सुपर क्लीनर है. यह खून को साफ करता है, खाना पचाने में मदद करता है, शरीर को जरूरी एनर्जी देता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खान-पान, जंक फूड, तनाव, नींद की कमी और शराब जैसे कारण लिवर पर बहुत बुरा असर डालते हैं. धीरे-धीरे लिवर में फैट जमा होने लगता है. इसे फैटी लिवर कहा जाता है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यही समस्या लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर तक पहुंच सकती है. लेकिन आप अपने लिवर को नेचुरल तरीके से साफ और हेल्दी रख सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगे इलाज के, अगर आप लिवर की सफाई करना चाहते हैं, तो ये घरेलू नुस्खे आपके लिए और भी आसान हैं. तो आइए जानते हैं कुछ सुरक्षित और असरदार देसी उपाय, जो आपके लिवर को साफ और मजबूत बना देंगे.

लिवर की सफाई करने वाले घरेलू नुस्खे

1. सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करें - सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी में आधा नींबू मिलाकर पीने की आदत डालें. नींबू में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर को साफ करने में मदद करते हैं. ये शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर पाचन को दुरुस्त करता है. रोजाना ऐसा करने से पेट हल्का रहेगा, चेहरे पर निखार आएगा और दिनभर एनर्जी बनी रहेगी.

2. ग्रीन टी लें - ग्रीन टी सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि लिवर के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद कैटेचिन्स नामक तत्व लिवर में फैट जमने से रोकते हैं और डिटॉक्स प्रक्रिया को तेज करते हैं. रोज 1से 2 कप बिना चीनी की ग्रीन टी पिएं. इससे शरीर हल्का महसूस होगा और लिवर की सफाई भी होगी.

3. हल्दी — हल्दी हमारे घर की रसोई में मौजूद एक सुपरफूड है. इसमें पाया जाने वाला करक्यूमिन लिवर की सूजन कम करता है और उसकी कोशिकाओं को ठीक करता है. रोजाना खाने में आधा चम्मच हल्दी डालें या रात को हल्के गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिएं. ये लिवर को डिटॉक्स करता है और बीमारियों से बचाता है.

4. डाइट में साबुत अनाज रखें - मैदा या सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस, ओट्स, और क्विनोआ खाएं. इनमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं और लिवर पर ज्यादा काम का बोझ नहीं डालते. साबुत अनाज नियमित खाने से लिवर के काम करने की ताकत बढ़ती है और फैटी लिवर का खतरा कम होता है.

5. बादाम, अखरोट और बीज खाएं - नट्स यानी बादाम, अखरोट, अलसी के बीज में हेल्दी फैट और विटामिन E होते हैं, जो लिवर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं. ये सूजन को कम करते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं.रोज 4 से 5 बादाम या कुछ अखरोट खाना एक अच्छा ऑप्शन है.

6. सेब और बेरीज - सेब, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी जैसे फल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये लिवर के अंदर फैट जमा होने से रोकते हैं और उसकी सफाई करते हैं. नाश्ते में या शाम के स्नैक के रूप में इन्हें शामिल करें

7. तनाव को कम करें - तनाव यानी स्ट्रेस भी लिवर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा देता है.रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन, योग या गहरी सांस लेने की प्रेक्टिस करें. यह न सिर्फ मन को शांत रखता है, बल्कि लिवर की सेहत को भी बेहतर बनाता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

