हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थViral Infection In NCR: दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह खतरनाक वायरल, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को है खतरा

Viral Infection In NCR: दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह खतरनाक वायरल, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को है खतरा

HFMD outbreak: मौसम बदलते ही दिल्ली में अलग-अलग तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है. आपको उस वायरस के बारे में बताते हैं, जिसने अभी दिल्ली के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Sep 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

HFMD outbreak Delhi: दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के क्लीनिक और अस्पतालों में इन दिनों हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज (HFMD) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि रोजाना पांच से छह नए मरीज सामने आ रहे हैं. बुखार और रैशेज (फुंसियां/चकत्ते) से पहचान में आने वाला यह वायरल बच्चों के बीच तेजी से फैल रहा है. हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि ज्यादातर मामलों में यह हल्का संक्रमण होता है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है.

क्या है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज?

HFMD एक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो आमतौर पर कॉक्ससैकीवायरस A16 और एंटरोवायरस-71 से होती है. यह बीमारी गंदे हाथों, संक्रमित सतहों या सीधे संपर्क से फैलती है. मानसून के मौसम में यह वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए इस समय मामले तेजी से बढ़ते हैं. यह इंफेक्शन बच्चों के बीच जल्दी फैलता है, खासकर स्कूलों, डे-केयर और प्लेग्रुप जैसी जगहों पर.

लक्षण जिनसे रहें सतर्क

डॉक्टरों के मुताबिक, वायरस के संपर्क में आने के 3-5 दिन बाद लक्षण दिखने लगते हैं.

  • हल्का से मध्यम बुखार
  • गले में खराश और निगलने में दिक्कत
  • भूख कम लगना
  • थकान या चिड़चिड़ापन (खासकर छोटे बच्चों में)
  • मुंह में दर्दनाक छाले या लाल दाने
  • हाथ-पैरों, घुटनों, कोहनियों या नितंबों पर लाल रैशेज/फफोले
  • हल्का सिरदर्द और बदन दर्द

एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहन बैरवा बताते हैं कि “मुंह के छाले और रैशेज़ अक्सर एक साथ नहीं आते. कभी-कभी यह अलग-अलग दिन में दिखाई देते हैं. ज्यादातर बच्चे एक हफ्ते से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं.”

कैसे फैलता है वायरस?

यह वायरस लार, नाक से निकलने वाले सांस, छालों के पानी और यहां तक कि मल के जरिए भी फैल सकता है. बच्चे अक्सर खिलौनों और सतहों को साझा करते हैं, जिससे संक्रमण तेजी से एक से दूसरे में चला जाता है. डॉ मोहन बैरवा बताते हैं कि “संक्रमण के लक्षण दिखने से पहले ही यह वायरस दूसरों तक फैल सकता है. कुछ बच्चे बिना लक्षण दिखाए भी वायरस फैला सकते हैं.”

किन्हें ज्यादा खतरा?

  • 5 साल से छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती.
  • हालांकि, बड़े बच्चे, किशोर और कमजोर इम्यूनिटी वाले वयस्क भी संक्रमित हो सकते हैं.

इलाज और सावधानियां

HFMD के लिए अभी कोई विशेष दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. यह वायरल बीमारी है, इसलिए एंटीबायोटिक का असर नहीं होता. इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने और मरीज को आराम देने पर आधारित है, जैसे कि-

  • बुखार और दर्द के लिए डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन दी जा सकती है.
  • बच्चे को पर्याप्त तरल पदार्थ दिए जाएं ताकि डिहाइड्रेशन न हो.
  • गले के दर्द को कम करने के लिए गुनगुने पानी से गरारे या सूदिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें.
  • मसालेदार, खट्टे और गर्म पेय से परहेज करें.

दिल्ली-एनसीआर में तेजी से फैल रहा यह वायरल बच्चों के लिए खतरा है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले बड़े भी इससे बच नहीं पा रहे हैं. ऐसे में स्कूलों, परिवारों और समाज को सतर्क रहने की जरूरत है. साफ-सफाई, हाथ धोने की आदत और संक्रमित बच्चों को आइसोलेट करना ही फिलहाल सबसे बड़ा बचाव है.

इसे भी पढ़ें- Sweet Cravings During Periods: पीरियड्स के दौरान क्यों होता है मीठा खाने का मन, क्या है इस क्रेविंग की वजह?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 26 Sep 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
HFMD Outbreak HFMD Outbreak Delhi Viral Infection In NCR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

New 2025 Kia Carnival India review under 90 seconds | Auto Live
Malviya Nagar Murder: दिल्ली में लक्षपत सिंह कटारिया की दिनदहाड़े हत्या
Firecracker Ban: SC का बड़ा आदेश, NCR में Green Crackers के निर्माण को मंजूरी
Groom Attack: बारात में दूल्हे Akash पर हमला, सिर फटा, इलाके में दहशत
Can you drive a pick up truck in India? Hilux review | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
शिक्षा
Squadron Leader Priya Sharma: MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
यूटिलिटी
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget