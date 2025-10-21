हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थलाइफस्टाइल में ये 5 बदलाव कर लिए तो रिवर्स हो जाएगा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, सिर्फ इतने दिन में दिखने लगेगा फायदा

लाइफस्टाइल में ये 5 बदलाव कर लिए तो रिवर्स हो जाएगा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, सिर्फ इतने दिन में दिखने लगेगा फायदा

जोड़ो के दर्द से परेशान ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि इस दर्द की वजह यूरिक एसिड है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन 5 आदतों को बदलकर आप भी शरीर में बढ़ रहे यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 21 Oct 2025 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल की भागती-दौड़ती लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना काफी मुश्किल है, जिसके चलते लोगों को आए दिन नई बीमारियां हो जाती हैं. ऐसे में जोड़ो में दर्द, कलाई में अकड़न और एड़ियों में सुईं चुभने जैसा एहसास हो तो समझ जाए कि बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी है क्योंकि यूरिक एसिड के बढ़ने पर अक्सर जोड़ो में दर्द रहने लगता है. 

दरअसल, शरीर में सेल्स के टूटने से यूरिक एसिड बनता है. इसका लेवल बढ़ने पर जोड़ो में क्रिस्टल जमा होने लगते हैं और दर्द होना शुरू हो जाता है. ये आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको किडनी डैमेज और ज्वाइंट पेन के साथ-साथ कई बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अपने रोजाना की किन 5 आदतों को बदलकर आप कर सकते है बढ़ते यूरिक एसिड को कम.

लो प्यूरीन डाइट लें 

शरीर में बनने वाले यूरिक एसिड के पीछे एक बड़ा कारण आपकी डाइट भी होती है. हमारा शरीर खाने में मौजूद प्यूरीन को तोड़कर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे शरीर को नुकसान होता है. ऐसे में इसका सबसे बेहतर उपाय है कि खाने में लो प्यूरीन वाली चीजें खाएं. आप अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साबुत अनाज, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें सकते हैं क्योंकि इनमें कम प्यूरीन होता है. साथ ही, आपको सीफूड और रेड मीट खाना अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से भी शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है.

हेल्दी वेट करें मेंटेन 

ज्यादा बॉडी वेट होने के कारण भी शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और शरीर से एक्सक्रीशन कम होता है, जिससे गंदगी बाहर नहीं जाती और बीमारियां होती हैं. इसलिए वेट कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. ऐसे में आपको रोजाना फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने चाहिए. इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड खाने और लांग टर्म फास्टिंग से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है.
 

डेली एक्सरसाइज आएगी काम

बीमारी कोई भी हो सभी का एक कॉमन सॉल्यूशन है डेली एक्सरसाइज करना. ऐसे में एक्सरसाइज करने से वेट भी कंट्रोल होता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड कम बनता है. इसलिए हर किसी को रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए. इसमें आप वॉकिंग, साइक्लिंग, स्विमिंग, योगा, बॉडी स्ट्रेचिंग कुछ भी कर सकते हैं.

शराब की आदत छोड़ें 

आप जितनी ज्यादा शराब पीते हैं, शरीर में यूरिक एसिड का लेवल उतनी तेजी से बढ़ता है. दरअसल, जब हम शराब पीते हैं तो शरीर में पानी कम होने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है. इसके कारण जोड़ों में होने वाला दर्द भी बढ़ जाता है. इसलिए जितना हो सके शराब का सेवन कम करना चाहिए.

स्ट्रेस को करें कम

शरीर में यूरिक एसिड बनने का एक सबसे बड़ा कारण बढ़ता स्ट्रेस लेवल भी है. साथ ही स्ट्रेस और नींद की कमी के कारण शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे किडनी फंक्शन में रुकावट आती है और यूरिक एसिड एलिमिनेट नहीं होता और परेशानी आती है. ऐसे में रोजाना 7 से 8 घंटे की साउंड स्लिप लेने के साथ-साथ स्ट्रेस कम करना भी बेहद जरूरी है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

 इसे भी पढे़ं : कैंसर से जंग में योग और आयुर्वेद बना सहारा! पतंजलि का दावा- वेलनेस से स्वस्थ होकर लौटे मरीज

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 09:55 PM (IST)
Tags :
Uric Acid Health Healthy Lifestyle Tips LIfestyle Healthy Lifestyle Habits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
जनरल नॉलेज
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
हेल्थ
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
शिक्षा
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget