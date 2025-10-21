आजकल की भागती-दौड़ती लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना काफी मुश्किल है, जिसके चलते लोगों को आए दिन नई बीमारियां हो जाती हैं. ऐसे में जोड़ो में दर्द, कलाई में अकड़न और एड़ियों में सुईं चुभने जैसा एहसास हो तो समझ जाए कि बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी है क्योंकि यूरिक एसिड के बढ़ने पर अक्सर जोड़ो में दर्द रहने लगता है.

दरअसल, शरीर में सेल्स के टूटने से यूरिक एसिड बनता है. इसका लेवल बढ़ने पर जोड़ो में क्रिस्टल जमा होने लगते हैं और दर्द होना शुरू हो जाता है. ये आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको किडनी डैमेज और ज्वाइंट पेन के साथ-साथ कई बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अपने रोजाना की किन 5 आदतों को बदलकर आप कर सकते है बढ़ते यूरिक एसिड को कम.

लो प्यूरीन डाइट लें

शरीर में बनने वाले यूरिक एसिड के पीछे एक बड़ा कारण आपकी डाइट भी होती है. हमारा शरीर खाने में मौजूद प्यूरीन को तोड़कर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे शरीर को नुकसान होता है. ऐसे में इसका सबसे बेहतर उपाय है कि खाने में लो प्यूरीन वाली चीजें खाएं. आप अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साबुत अनाज, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें सकते हैं क्योंकि इनमें कम प्यूरीन होता है. साथ ही, आपको सीफूड और रेड मीट खाना अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से भी शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है.

हेल्दी वेट करें मेंटेन

ज्यादा बॉडी वेट होने के कारण भी शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और शरीर से एक्सक्रीशन कम होता है, जिससे गंदगी बाहर नहीं जाती और बीमारियां होती हैं. इसलिए वेट कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. ऐसे में आपको रोजाना फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने चाहिए. इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड खाने और लांग टर्म फास्टिंग से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है.



डेली एक्सरसाइज आएगी काम

बीमारी कोई भी हो सभी का एक कॉमन सॉल्यूशन है डेली एक्सरसाइज करना. ऐसे में एक्सरसाइज करने से वेट भी कंट्रोल होता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड कम बनता है. इसलिए हर किसी को रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए. इसमें आप वॉकिंग, साइक्लिंग, स्विमिंग, योगा, बॉडी स्ट्रेचिंग कुछ भी कर सकते हैं.

शराब की आदत छोड़ें

आप जितनी ज्यादा शराब पीते हैं, शरीर में यूरिक एसिड का लेवल उतनी तेजी से बढ़ता है. दरअसल, जब हम शराब पीते हैं तो शरीर में पानी कम होने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है. इसके कारण जोड़ों में होने वाला दर्द भी बढ़ जाता है. इसलिए जितना हो सके शराब का सेवन कम करना चाहिए.

स्ट्रेस को करें कम

शरीर में यूरिक एसिड बनने का एक सबसे बड़ा कारण बढ़ता स्ट्रेस लेवल भी है. साथ ही स्ट्रेस और नींद की कमी के कारण शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे किडनी फंक्शन में रुकावट आती है और यूरिक एसिड एलिमिनेट नहीं होता और परेशानी आती है. ऐसे में रोजाना 7 से 8 घंटे की साउंड स्लिप लेने के साथ-साथ स्ट्रेस कम करना भी बेहद जरूरी है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator