जवान लोगों को क्यों हो जाती है डायबिटीज, शरीर करने लगता है ये संकेत
खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी हैबिट्स के चलते यंग लोग आजकल जल्दी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे होती है डायबिटीज और क्या हैं इसके लक्षण.
अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण आज लोगों में शुगर की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है. आज हर दूसरे इंसान को डायबिटीज की बीमारी है फिर चाहे वह बूढ़ा हो या जवान इंसान. चिंता का कारण यह है कि आजकल यंगस्टर्स ज्यादा डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों हो जाती है डायबिटीज और क्या हैं इसके लक्षण.
यंग लोगों को क्यों हो रही है डायबिटीज ?
जैसे-जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदलता जा रही है, शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है. मोटापा, बीपी, ज्यादा वजन जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स आज कॉमन हो गई हैं. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यंगस्टर्स सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और हाई कैलोरी वाला खाना खाते हैं. इसके अलावा डेली रूटीन में एक्सरसाइज और हेल्दी वर्कआउट का कहीं नामोनिशान तक नहीं होता, जिसके चलते बॉडी बैड कोलेस्ट्रॉल और फैट्स गेन करने लगती है. साथ ही, इससे बॉडी के सभी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं और इंसुलिन भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती. इसके चलते आजकल छोटे बच्चों को भी डायबिटीज की समस्या हो जा रही है.
डायबिटीज के सिग्नल्स
डायबिटीज है कि नहीं इस बात का पता लगाने के लिए टेस्ट जरूरी होता है. लेकिन इसके अलावा भी आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिग्नल्स देती है, जिन्हें देखकर आप डायबिटीज के बारे में जान सकते हैं.
- डायबिटीज में इंसान को काफी ज्यादा प्यास लगने लगती है. इसलिए जिन लोगों को सामान्य से ज्यादा प्यास लगती है या बार-बार मुंह सूखता है, उन्हें डायबिटीज हो सकता है.
- डायबिटीज का एक लक्षण थकान भी है. अगर आपको बिना वजह थकान होने लगे, वेट घट जाए या अचानक बढ़ने लगे तो ये डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं.
- डायबिटीज का एक बड़ा लक्षण है स्किन का काला पड़ना जाना. इसमें स्किन का कलर काला होने लगता है या फिर गर्दन के पास कालापन आ जाता है या काले दाने होने लगते हैं.
- बार-बार पेशाब आना भी डायबिटीज का लक्षण हो सकता है. इसके अलावा धुंधला दिखाई देना, बार-बार भूख लगना, घावों का काफी देर से भरना, प्राइवेट पार्ट में खुजली होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं.
Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
