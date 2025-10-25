क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान

विटामिन D आजकल लगभग हर हेल्थ और वेलनेस चर्चा का हिस्सा बन गया है. सोशल मीडिया और कई हेल्थ पेज पर इसे ऑलमोस्ट मि‍र‍िकल सप्लीमेंट के रूप में एडवर्टाइज किया जाता है. वहीं हड्डियों की मजबूती, इम्यून सिस्टम की ताकत और हार्मोन बैलेंस के लिए यह बहुत जरूरी माना जाता है, लेकिन क्या हर किसी को इसे लेने की जरूरत होती है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि‍ जरूरत से ज्यादा विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से भी शरीर को गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी बिना जांच के विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको इसके क्‍या खतरनाक नुकसान हो सकते हैं.

विटामिन डी सप्लीमेंट सिर्फ जरूरत या ट्रेंडिंग

कई बार लोग बिना जांच के विटामिन डी की गोलियां लेने लगते हैं जैसे मानो यह किसी जादूई तरीके से हेल्थ को सुधार देगा. लेकिन असलियत यह होती है कि इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति में अलग होती है. इसका लेवल जानने का सबसे आसान तरीका ब्लड टेस्ट होता है. बिना टेस्ट के गोलियां लेने से आपके शरीर के लिए यह खतरनाक हो सकता है. वहीं ज्यादा मात्रा में विटामिन डी से शरीर में कैल्शियम का बिल्ड अप हो सकता है. यह समस्या धमनियों और किडनी को प्रभावित कर सकती है. कई बार इससे हार्ट अटैक या किडनी स्टोन जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आ सकती है. यही वजह है कि बिना जांच के सप्लीमेंट लेना सुरक्षित नहीं माना जाता है.

सुरक्षित तरीके से कैसे ले विटामिन डी सप्लीमेंट

विटामिन डी सप्लीमेंट अकेले काम नहीं करता है. इसे लेने के साथ magnesium और vitamin K2 लेना जरूरी है. magnesium इसे सक्रिय करता है. जबकि Vitamin K2 calcium को हड्डियों तक पहुंचाता है और धमनियों में जमा नहीं होने देता है.

विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने के स्टेप्स

पहले अपनी जरूरत समझे- विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से पहले यह समझने की कोशिश करें कि क्या आपके शरीर को सच में इसकी जरूरत है या नहीं.

ब्लड टेस्ट कराएं- विटामिन डी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले आप ब्लड टेस्ट करा लें. जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका लेवल कम है या नॉर्मल.

डोज और टाइमिंग ऑप्टिमाइज करें- हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स की सही मात्रा और समय जरूरी होता है.

एक्सपर्ट से लें सलाह- विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने को लेकर आप सोशल मीडिया या ट्रेडिंग पोस्ट के बजाय एक्सपर्ट्स की सलाह लें. एक्सपर्ट्स की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

