हर सप्ताह एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा जाता है इंसान, जानिए क्या-क्या होते हैं नुकसान

हर सप्ताह एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा जाता है इंसान, जानिए क्या-क्या होते हैं नुकसान

धरती के लिए प्लास्टिक आज एक बड़ी समस्या बन गया है. ऐसे में हम भी जाने-अनजाने रोजाना अपनी जिंदगी में एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा जाते हैं, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक होता है.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 04 Oct 2025 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

Plastic side effects: धरती के लिए प्लास्टिक आज एक बड़ी समस्या बन गया है. अगर हम अपने चारों और एक बार नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि प्लास्टिक हर जगह मौजूद है फिर चाहे वो हमारी पानी की बॉटल हो या फिर खाने का टिफिन बॉक्स. ये प्लास्टिक न ही रिसाइकल होता है और कुछ समय बाद इसे रिज्यूज करना भी जानलेवा हो सकता है.

ये तो है वो प्लास्टिक जो हम आंखों से देख सकते हैं लेकिन ऐसे कितने की प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हमारे आस पास की हवा में मौजूद हैं जो हर सेकंड हमें मौत की और धकेल रहे हैं. जी हां, WWF यानि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसान हर हफ्ते तारीबन 5 ग्राम तक का प्लास्टिक खा जाता है. आपके भी होश उड़ गए न, हम एक हफ्ते के अंदर जाने अनजाने में एक क्रेडिट कार्ड में मौजूद प्लास्टिक के बराबर प्लास्टिक खा जाते है. कभी बॉटल के पानी से तो कभी पॉल्यूटेड हवा में सांस लेके. 

कैसे शरीर में प्लास्टिक जमा होता है
एक रिपोर्ट के अनुसार हर महीने हमारे शरीर में 20 ग्राम प्लास्टिक और एक साल में 250 ग्राम प्लास्टिक जमा हो जाता है. ऐसे में जैसे जैसे समय और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही है इसकी मात्रा भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. इसके अलावा 60 70 की उम्र तक ये प्लास्टिक कई किलों हो जाता है जो दो बड़े डस्टबिन के बराबर होता है. इससे न सिर्फ हमारी हेल्थ खराब होती है बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा भी रहता है.

शरीर में प्लास्टिक जमा होने के नुकसान
आप सोच के देखिए जब प्लास्टिक एनवायरनमेंट में नहीं डिग्रेड होता है तो हमारी बॉडी में कैसे होगा. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरनाक केमिकल्स और पार्टिकल से बना ये प्लास्टिक हमें किस हद तक नुकसान पूछा सकता है. इतना ही नहीं प्लास्टिक में शीशा और आर्सेनिक का भी इस्तेमाल होता है जो काफी टैक्सी होता है और कुछ ही समय में हमारी जान ले सकता है. 

प्लास्टिक से होने वाली बीमारियां 
शायद आप इस बात को नहीं जानते हैं कि प्लास्टिक के सेवन से हमें कई बड़ी बीमारियां होने का खतरा भी होता है जैसे ल्यूकेमिया, लिंफोमा, ब्रेन कैंसर, ब्रेट कैंसर, फर्टिलिटी लॉस, लंग्स डैमेज और ब्रेन को नुकसान भी हो सकता है. ये सभी बीमारियां ऐसी है जिनमें इंसान का शरीर पूरी तरह खराब हो जाता है या फिर जान जाने का खतरा होता है.

Read
Published at : 04 Oct 2025 02:07 PM (IST)
